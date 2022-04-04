精神病是指妄想、幻觉、思维和言语紊乱等症状，以及表明与现实失去联系的异常和不恰当的运动行为。许多精神疾病能引起精神病症状——参见精神分裂症和相关障碍简介。
抗精神病药物可有效减少或消除精神病症状。它们往往在治疗幻觉、妄想、思维紊乱和攻击行为方面最为有效。虽然抗精神病药物最常用于治疗精神分裂症，但它们对所有可以引起以上精神症状的疾病均有效，如精神分裂症、躁狂、痴呆或由像安非他命这类物质引起的中毒反应。
在消除当前症状后，根据精神病的病因，患者可能需要继续使用抗精神病药物，以减少复发的可能。
抗精神病药物的作用方式
抗精神病药物是通过影响信息在脑细胞间的传递而起作用。
成人的大脑是由 100 亿个神经细胞（神经元）构成。每个脑神经元都有一根长长的纤维，称为轴突，负责将信息传递给其他神经元（见图神经的典型结构）。就像巨大的电话总机连接的电线一样，每一个神经元与几千个神经元相联系。
信息以电冲动的形式沿着轴突向下传送。当冲动传到轴突末梢时，被称为神经递质的特殊化学物质微量释放，从而将信息传递给下一个细胞。接受信息的细胞上有受体，能够接受相应的神经递质产生新的信号。
出现精神病症状是因为对多巴胺类神经递质敏感的细胞活动过度所致。所以，抗精神病药物通过阻断受体来减弱细胞间的信息传递。
不同的抗精神病药阻断不同类型的神经递质的效应不同。每一种已知的有效抗精神病药物都可阻断多巴胺受体。新型抗精神病药物（阿塞那平、氯氮平、伊潘立酮、鲁拉西酮、奥氮平、喹硫平、利培酮和齐拉西酮）可阻断 5-羟色胺（另一种神经递质）受体。专家认为，这一特性使得这些药物更加有效。然而，近期研究并不支持这种理论。
氯氮平也可以阻断很多其他受体，显然是治疗精神病症状最有效的药物。但它的副作用比较严重，且需要监测血象，所以不常使用。
抗精神病药物类型
抗精神病药物分为两组：
第一代（传统的、老的）抗精神病药物
第二代（新型）抗精神病药物
目前，美国处方的抗精神病药物约有 95% 是第二代抗精神病药物。医生们认为第二代抗精神病药物有效性稍高，但最近的证据对这一点提出了质疑。它们出现第一代药物的某些严重不良反应的可能性或许较低。
第二代抗精神病药物可缓解阳性症状（如幻觉）、阴性症状（如情感缺乏）和认知功能损害（如心理功能受损和注意力狭窄）。不过，医生并不确定它们对症状的缓解程度是否优于老一代抗精神病药物，或者患者是否因其副作用较少而更可能服用它们。
氯氮平，作为最早使用的第二代抗精神病药物，可改善 50% 以上的其他药物治疗无效的患者的治疗效果。但是，氯氮平会引起严重副作用，例如癫痫发作或骨髓活动（包括生成白细胞）可能受到致命性抑制。因此，它一般只用于对其他药物无效的患者。在美国，服用氯氮平的患者至少在治疗开始后的最初 6 个月必须每周检测血液白细胞计数，以便在发现白细胞数目减少的首发征象后停药。
一些传统和第二代抗精神病药物可以作为长效注射制剂，只需每个月或两个月给予一次。这些制剂对很多患者有用，包括那些不能每天可靠服用口服药物的人。
目前正在对新作用机制抗精神病药物进行研究，可能会有成果。
抗精神病药物
药物
一些副作用
注释
第一代抗精神病药物
氯丙嗪
氟奋乃静*
氟哌啶醇*
Loxapine
茚酮
奋乃静
匹莫齐特
硫利达嗪
硫噻吩
三氟拉嗪
口干
视力模糊
癫痫发作
心动过速和血压下降
便秘
突然发生但可逆的震颤、肌肉僵硬，可进行性发展为肌肉强直
面部或手臂的不自主运动（迟发性运动障碍）
肌肉强直、发热、血压升高、精神症状（抗精神病药物恶性综合征）
不良作用较常发生于老年人、平衡功能受损或有严重疾病的患者。
氟哌啶醇和氟奋乃静也有长效针剂剂型。
在服用硫利达嗪期间，建议做眼科检查和心电图 (ECG)。
第二代抗精神病药物
阿立哌唑*
阿塞那平
Brexpiprazole
卡比拉嗪
氯氮平
伊潘立酮
卢美哌隆
鲁拉西酮
奥氮平*
帕潘立酮
Quetiapine
利培酮*
Ziprasidone
头昏和体重增加（最常见）是重要的不良作用
部分药物会增加腹部脂肪堆积、血胆固醇异常、高血压和胰岛素抵抗（代谢综合征）发生的风险
新型抗精神病药物导致震颤、肌肉僵硬、不自主运动（包括迟发性运动障碍）和神经阻滞剂恶性综合征的可能性较低，但可能会出现其他副作用。
阿立哌唑、奥氮平和利培酮也有长效针剂剂型。
氯氮平可导致骨髓抑制、白细胞减少和抽搐，所以较少使用。然而，该药物通常对其他抗精神病药物不起作用的患者有效。
氯氮平和奥氮平最易导致体重增加，而阿立哌唑最少导致。
齐拉西酮不导致体重增加，但可导致心电图异常。
阿立哌唑、依匹哌唑、卡利拉嗪和齐拉西酮较少导致代谢综合征。
卢美哌隆运动和代谢副作用的风险较低，但禁用于老年痴呆相关精神病的老年患者。
* 对于使用口服药物有困难的患者，可以使用长效肌内 (IM) 注射剂。
抗精神病药物的副作用
抗精神病药物有明显的副作用，可能包括
瞌睡
肌肉僵硬
震颤
体重增加
躁动
一些第二代（新型）抗精神病药物的副作用较少。它们导致迟发性运动障碍、肌肉僵硬和震颤的风险显著低于传统抗精神病药物。但是，它们中有一些似乎可导致显著的体重增加。有些还会增加代谢综合征的发生风险。代谢综合征表现为腹部脂肪堆积、血甘油三酯（一种脂肪）水平升高、高密度胆固醇（HDL，一种“好”胆固醇）水平下降以及血压升高。另外，胰岛素的效果也下降（称作胰岛素抵抗），可增加 2 型糖尿病的发生风险。
迟发性运动障碍是由长期使用抗精神病药物引起的一种多动性不自主运动障碍。第一代药物比第二代药物发病率高。迟发性运动障碍的特征是唇和舌皱起，或手臂或腿部扭动。即使停药后，迟发性运动障碍可能也不消退。持久的迟发性运动障碍尚无有效治疗方式，但氯氮平或喹硫平可以轻微缓解症状。然而研究发现，缬苯那嗪这种药物可有效改善迟发性运动障碍的症状。对于必须长期服用抗精神病药物的患者，应每 6 个月检查一次迟发性运动障碍症状。
抗精神病药物的另一种非常罕见却十分危险的副反应是抗精神病药恶性综合征。其特征是肌肉强直、发热、高血压、精神功能的改变（例如意识模糊和倦怠乏力）。
长 QT 综合征是一种可能致命的心律失常，可由两类抗精神病药物中的多种药物引起。这些药物包括硫利达嗪、氟哌啶醇、奥氮平、利培酮和齐拉西酮。