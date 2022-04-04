精神病是指妄想、幻觉、思维和言语紊乱等症状，以及表明与现实失去联系的异常和不恰当的运动行为。许多精神疾病能引起精神病症状——参见精神分裂症和相关障碍简介。

抗精神病药物可有效减少或消除精神病症状。它们往往在治疗幻觉、妄想、思维紊乱和攻击行为方面最为有效。虽然抗精神病药物最常用于治疗精神分裂症，但它们对所有可以引起以上精神症状的疾病均有效，如精神分裂症、躁狂、痴呆或由像安非他命这类物质引起的中毒反应。

在消除当前症状后，根据精神病的病因，患者可能需要继续使用抗精神病药物，以减少复发的可能。

抗精神病药物的作用方式 抗精神病药物是通过影响信息在脑细胞间的传递而起作用。 成人的大脑是由 100 亿个神经细胞（神经元）构成。每个脑神经元都有一根长长的纤维，称为轴突，负责将信息传递给其他神经元（见图神经的典型结构）。就像巨大的电话总机连接的电线一样，每一个神经元与几千个神经元相联系。 信息以电冲动的形式沿着轴突向下传送。当冲动传到轴突末梢时，被称为神经递质的特殊化学物质微量释放，从而将信息传递给下一个细胞。接受信息的细胞上有受体，能够接受相应的神经递质产生新的信号。 出现精神病症状是因为对多巴胺类神经递质敏感的细胞活动过度所致。所以，抗精神病药物通过阻断受体来减弱细胞间的信息传递。 不同的抗精神病药阻断不同类型的神经递质的效应不同。每一种已知的有效抗精神病药物都可阻断多巴胺受体。新型抗精神病药物（阿塞那平、氯氮平、伊潘立酮、鲁拉西酮、奥氮平、喹硫平、利培酮和齐拉西酮）可阻断 5-羟色胺（另一种神经递质）受体。专家认为，这一特性使得这些药物更加有效。然而，近期研究并不支持这种理论。 氯氮平也可以阻断很多其他受体，显然是治疗精神病症状最有效的药物。但它的副作用比较严重，且需要监测血象，所以不常使用。