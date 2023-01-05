尖端扭转型室性心动过速

尖端扭转型室性心动过速是一类特殊的室性心动过速，发生于有一种特殊的心脏电活动疾病（称为长 QT 间期）的患者中。

QT 间期是指心电图 (ECG) 中两个活动之间的时间，也就是从 Q 波开始到 T 波结束的时间。

（也可参见异常心律概述和室性心动过速。）

ECG：读取波形

任何延长 QT 间期的异常都会增加危险性心律（即尖端扭转型室性心动过速）的风险。有些人出生时就有导致长 QT 间期的遗传异常（称为长 QT 综合征）。在其他患者中，长 QT 间期由低血钾水平（低钾血症）、心脏节律非常缓慢或药物引起。治疗异常心律使用的药物通常会引起长 QT 间期，但某些抗抑郁药以及某些抗病毒药和抗真菌药也可导致这种综合征。

室性心动过速是起源于心室（心脏下部腔室）并产生快速心率的心律。长 QT 间期的患者可能会出现一种特殊的室性心动过速，称为尖端扭转型室性心动过速（尖端扭转型）。尖端扭转型室性心动过速在心电图 (ECG) 上具有特征性表现，常转为心室颤动，心脏停止跳动，迅速致死。

有时，锻炼会引起室性心动过速（参见运动员心源性猝死）。增加尖端扭转型室性心动过速风险的其他因素包括性别女性、高龄、甲状腺功能不全（甲状腺功能减退）、脑部疾病（如中风）以及某些类型的心脏病，如心脏病发作或心脏发炎（心肌炎）。

尖端扭转型室性心动过速的症状 发生尖端扭转型室性心动过速的患者可能出现心悸（能感觉到心跳）并感到头晕或晕厥。尖端扭转型室性心动过速通常自行停止，但会经常复发。心室颤动可导致心脏骤停和突发虚脱。

尖端扭转型室性心动过速的诊断 心电图 使用心电图 (ECG) 检测扭转型室性心动过速。 如果医生诊断一个人是否有扭转型室性心动过速，会询问是否有该疾病的家族史，或者亲属是否因心脏问题意外死亡。然后，可能会对这些患者进行先天性长 QT 综合征的基因检测，并评估其近亲。