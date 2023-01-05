尖端扭转型室性心动过速

尖端扭转型室性心动过速是一类特殊的室性心动过速，发生于有一种特殊的心脏电活动疾病（称为长 QT 间期）的患者中。
QT 间期是指心电图 (ECG) 中两个活动之间的时间，也就是从 Q 波开始到 T 波结束的时间。
ECG：读取波形
心电图 (ECG) 表示心跳期间心脏的电流活动。电流活动可分为若干部分，每一部分心电图存在一个字母名称。
每次心搏以一来源于心脏起搏点（窦房结）的脉冲开始。脉冲首先激动心脏的上部腔室（心房）。心房的电活动用 P 波表示。
随后脉冲向下激动心脏下部腔室（心室）。QRS 波群表示心室的电活动。
然后，心室必须经历一次电流变化，以便为下次心搏做好准备。这种电活动称为恢复波，以 T 波表示。
通常可在心电图上显示许多类型的异常。如既往的心肌梗死、心律失常、心脏供血供氧不足（缺血性心脏病）、心肌肥厚。
心电图上显示的某种异常也可提示心壁的薄弱区域凸起（动脉瘤）。动脉瘤可因心脏病发作引起。如果节律异常（过快、过慢，或不规则），心电图也可显示心脏异常节律开始的部位。这些信息有助于医生确定病因。
任何延长 QT 间期的异常都会增加危险性心律（即尖端扭转型室性心动过速）的风险。有些人出生时就有导致长 QT 间期的遗传异常（称为长 QT 综合征）。在其他患者中，长 QT 间期由低血钾水平（低钾血症）、心脏节律非常缓慢或药物引起。治疗异常心律使用的药物通常会引起长 QT 间期，但某些抗抑郁药以及某些抗病毒药和抗真菌药也可导致这种综合征。
室性心动过速是起源于心室（心脏下部腔室）并产生快速心率的心律。长 QT 间期的患者可能会出现一种特殊的室性心动过速，称为尖端扭转型室性心动过速（尖端扭转型）。尖端扭转型室性心动过速在心电图 (ECG) 上具有特征性表现，常转为心室颤动，心脏停止跳动，迅速致死。
有时，锻炼会引起室性心动过速（参见运动员心源性猝死）。增加尖端扭转型室性心动过速风险的其他因素包括性别女性、高龄、甲状腺功能不全（甲状腺功能减退）、脑部疾病（如中风）以及某些类型的心脏病，如心脏病发作或心脏发炎（心肌炎）。
尖端扭转型室性心动过速的症状
发生尖端扭转型室性心动过速的患者可能出现心悸（能感觉到心跳）并感到头晕或晕厥。尖端扭转型室性心动过速通常自行停止，但会经常复发。心室颤动可导致心脏骤停和突发虚脱。
尖端扭转型室性心动过速的诊断
心电图
使用心电图 (ECG) 检测扭转型室性心动过速。
如果医生诊断一个人是否有扭转型室性心动过速，会询问是否有该疾病的家族史，或者亲属是否因心脏问题意外死亡。然后，可能会对这些患者进行先天性长 QT 综合征的基因检测，并评估其近亲。
尖端扭转型室性心动过速的治疗
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美国心脏协会: 心律失常：提供有助于人们了解心律失常的风险及其诊断和治疗的信息