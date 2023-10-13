卒中后的预防和治疗问题
问题
措施
为了防止血栓，医生可能会给抗凝血剂，如肝素或低分子量肝素，使用弹力袜或充气袜可以改善患者腿部的血液循环，或两者都用。
活动下肢可以改善血流，也很有效。如果可能，应鼓励病人尽量步行或简单地活动他们的腿部（例如，伸展和弯曲脚踝）。如果病人不能活动自己的腿，治疗师或其他工作人员可以帮助他们活动（称为被动运动）。
护士或其他工作人员、或照顾病人的人应经常给卧床或坐轮椅的病人翻身或转换姿势。每一天都应检查可能发生压疮的部位有无压疮。
活动受限引起的肌肉缩短（挛缩）
活动手臂可以防止挛缩。如果可能，应鼓励病人活动和经常改变四肢的位置。或者治疗师及其他工作人员帮助病人活动他们的四肢，确保患者肢体处于适当的休息位置。有时使用夹板防止四肢肌肉缩短。
应评价病人是否有吞咽困难。如果病人有吞咽困难，应向他们提供足够的水和食物。有时候学习简单的技术（例如，吞咽时如何固定头部，或如何呼吸）可以帮助病人安全地吞咽。在吞咽能力恢复之前，可能必须管饲。饲管可以通过腹部的小切口直接插入胃中。
如果病人吸烟，应鼓励他们戒烟。
治疗师也可以教他们练习深呼吸和咳嗽来清除气道。治疗师可以提供一个手持呼吸装置。
必要时，通过氧气面罩或经鼻或口插管来获得足够的氧气。
卫生保健专业人员定期检查泌尿系统问题的迹象。
如果可能的话，尽量不用导尿管，因为它可引起尿路感染。如果必须进行导尿，也要尽量缩短应用时间。
沮丧和抑郁
医生应该与病人和照顾他们的家庭成员讨论中风可能带来的影响。讨论内容包括病人可以预期的康复情况、以及应对可能出现的各种功能受限的解决办法。病人和他们的照顾者应与中风支持团队保持联系。正规的心理咨询或药物治疗对于治疗抑郁症可能是必要的。