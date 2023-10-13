消化道出血原因
病因*
共同特征†
检查
上消化道（呕血或呕吐出黑褐色、咖啡色物质）
食管、胃、小肠最上段（十二指肠）溃疡或糜烂
疼痛
无痛性溃疡也会导致出血
上消化道内镜检查（应用可移动的显像管检查食管、胃和十二指肠）
食管静脉曲张（食管内的静脉扩张）
经常发生很严重的出血
常见于已知有慢性肝病（如肝硬化）的患者
有时会出现慢性肝病的征象，如腹部肿胀以及皮肤和巩膜黄染（黄疸）
上消化道内镜检查
马洛里-魏斯二氏撕裂（呕吐导致的食管撕裂））
在开始呕血前呕吐了一次或多次
有时在呕吐过程中下胸部疼痛
上消化道内镜检查
肠道动脉和静脉连接异常（动静脉畸形）
通常没有其它症状
上消化道内镜检查
下消化道†（大便中带血提示）
仅在如厕的卫生纸上、马桶内或成形大便的表面上有点滴鲜红色血液
肛门镜检查（应用短的、刚性的显像管检查直肠和肛门）
排便时疼痛
在如厕的卫生纸或粪便上覆盖鲜红的血液
医生检查时发现裂隙
仅需医生进行体格检查
肠道血管异常（血管发育异常）
无痛性
直肠流出鲜红色血液（便血）
常见于 60 岁以上人群（该年龄组中最常见的大肠出血原因）
结肠镜检查（应用内镜检查整个大肠、直肠和肛门）
放疗、感染或血供中断导致的大肠炎症（如发生缺血性结肠炎中）
血性腹泻、发热和腹痛
结肠镜检查
大便检查，寻找传染性微生物
有时进行 CT 扫描
有时疲劳、无力和/或胀满感
通常发生在中年或老年人群
结肠镜检查和活组织检查（肠内层取出组织样本进行检查）
通常无其他症状
结肠镜检查
憩室疾病（如憩室病）
无痛性便血
有时在已知患有憩室性疾病者中
结肠镜检查
有时进行 CT 扫描或 CT 血管造影
罕见情况下需进行血管造影（通过导管向动脉注入染液后进行 X 光检查）
血性腹泻、腹痛和痉挛
有时在已发生过直肠出血的患者中
结肠镜检查和活组织检查
* 每一部分病因按照从最常见到最少见的顺序排列。
† 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT = 计算机断层扫描；GI = 消化道。