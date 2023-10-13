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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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消化道出血原因

病因*

共同特征†

检查

上消化道（呕血或呕吐出黑褐色、咖啡色物质）

食管、胃、小肠最上段（十二指肠）溃疡或糜烂

疼痛

  • 稳定和温和的或适度的

  • 通常位于胸骨下

  • 可使患者夜不安枕和/或进食后缓解

无痛性溃疡也会导致出血

上消化道内镜检查（应用可移动的显像管检查食管、胃和十二指肠）

食管静脉曲张（食管内的静脉扩张）

经常发生很严重的出血

常见于已知有慢性肝病（如肝硬化）的患者

有时会出现慢性肝病的征象，如腹部肿胀以及皮肤和巩膜黄染（黄疸

上消化道内镜检查

马洛里-魏斯二氏撕裂（呕吐导致的食管撕裂））

在开始呕血前呕吐了一次或多次

有时在呕吐过程中下胸部疼痛

上消化道内镜检查

肠道动脉和静脉连接异常（动静脉畸形）

通常没有其它症状

上消化道内镜检查

下消化道†（大便中带血提示）

内痔

仅在如厕的卫生纸上、马桶内或成形大便的表面上有点滴鲜红色血液

肛门镜检查（应用短的、刚性的显像管检查直肠和肛门）

肛裂

排便时疼痛

在如厕的卫生纸或粪便上覆盖鲜红的血液

医生检查时发现裂隙

仅需医生进行体格检查

肠道血管异常（血管发育异常）

无痛性

直肠流出鲜红色血液（便血）

常见于 60 岁以上人群（该年龄组中最常见的大肠出血原因）

结肠镜检查（应用内镜检查整个大肠、直肠和肛门）

放疗、感染或血供中断导致的大肠炎症（如发生缺血性结肠炎中）

血性腹泻、发热和腹痛

结肠镜检查

大便检查，寻找传染性微生物

有时进行 CT 扫描

结肠癌

有时疲劳、无力和/或胀满感

通常发生在中年或老年人群

结肠镜检查和活组织检查（肠内层取出组织样本进行检查）

结肠息肉

通常无其他症状

结肠镜检查

憩室疾病（如憩室病

无痛性便血

有时在已知患有憩室性疾病者中

结肠镜检查

有时进行 CT 扫描或 CT 血管造影

罕见情况下需进行血管造影（通过导管向动脉注入染液后进行 X 光检查）

炎症性肠病（如溃疡性直肠炎、溃疡性结肠炎克罗恩病

血性腹泻、腹痛和痉挛

有时在已发生过直肠出血的患者中

结肠镜检查和活组织检查

* 每一部分病因按照从最常见到最少见的顺序排列。

† 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

CT = 计算机断层扫描；GI = 消化道。

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