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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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消化不良的一些病因和特征

病因

临床特征*

检查

癌症（例如食管癌胃癌

慢性、模糊的不适感

食管癌吞咽困难或胃癌早饱

体重减轻

上消化道内镜检查（应用称作内窥镜的活动的显像管检查食管、胃和十二指肠）

腹部 CT

乳糜泻

排便习惯改变，例如腹泻、腹胀或大便油腻

无其他原因的缺铁性贫血

血液化验

内镜下小肠组织活检

冠状动脉缺血（冠状动脉血供不足）

有时当患者劳累时有症状

心脏危险因素（如高血压、糖尿病、和/或高胆固醇血症）

心电图(ECG)

血液化验

有时应激试验

药物（如二磷酸盐，红霉素和其他大环内酯类抗生素，雌激素，铁，非甾体抗炎药 [NSAID] 和钾）或非法药物

使用可引起消化不良的药物

用药后不久症状出现

医生的检查

食管痉挛

有时吞咽液体和固体困难

钡餐

食管测压术

胃食管反流病 (GERD)

烧心和/或有时反酸或为内容物进入口腔

症状有时因平躺引起

抗酸药物可缓解

医生的检查

有时使用抗酸药物试探性治疗

有时进行上消化道内镜检查

有时检测食管 pH 值（pH 是衡量酸度的一个指标）

消化性溃疡病

饭前出现烧灼痛或啃咬痛，进食或服用抗酸剂、组胺-2 (H2) 阻滞剂或质子泵抑制剂 (PPI) 后可能会缓解

可能导致人们夜间醒来

医生的检查

有时进行上消化道内镜检查

有时检测有无幽门螺杆菌感染

胃排空不佳（胃轻瘫）——通常由于其他疾病如糖尿病、结蹄组织疾病和/或神经系统疾病引起

恶心，腹痛和有时呕吐

早饱

有时已知患有可引起症状的疾病

上消化道内镜检查和/或核扫描评估胃排空情况

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。不同原因之间的特点可重叠。

CT=计算机断层扫描。

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