消化不良的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
慢性、模糊的不适感
食管癌吞咽困难或胃癌早饱
体重减轻
上消化道内镜检查（应用称作内窥镜的活动的显像管检查食管、胃和十二指肠）
腹部 CT
排便习惯改变，例如腹泻、腹胀或大便油腻
无其他原因的缺铁性贫血
血液化验
内镜下小肠组织活检
冠状动脉缺血（冠状动脉血供不足）
有时当患者劳累时有症状
心脏危险因素（如高血压、糖尿病、和/或高胆固醇血症）
心电图(ECG)
血液化验
有时应激试验
药物（如二磷酸盐，红霉素和其他大环内酯类抗生素，雌激素，铁，非甾体抗炎药 [NSAID] 和钾）或非法药物
使用可引起消化不良的药物
用药后不久症状出现
医生的检查
有时吞咽液体和固体困难
胃食管反流病 (GERD)
烧心和/或有时反酸或为内容物进入口腔
症状有时因平躺引起
抗酸药物可缓解
医生的检查
有时使用抗酸药物试探性治疗
有时进行上消化道内镜检查
有时检测食管 pH 值（pH 是衡量酸度的一个指标）
饭前出现烧灼痛或啃咬痛，进食或服用抗酸剂、组胺-2 (H2) 阻滞剂或质子泵抑制剂 (PPI) 后可能会缓解
可能导致人们夜间醒来
医生的检查
有时进行上消化道内镜检查
有时检测有无幽门螺杆菌感染
胃排空不佳（胃轻瘫）——通常由于其他疾病如糖尿病、结蹄组织疾病和/或神经系统疾病引起
恶心，腹痛和有时呕吐
早饱
有时已知患有可引起症状的疾病
上消化道内镜检查和/或核扫描评估胃排空情况
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。不同原因之间的特点可重叠。
CT=计算机断层扫描。