颈痛的某些病因和特征
病因
临床特征*
检查
更常见但较不严重的病因
扭伤和劳损
疼痛
医生的检查
肌肉痉挛
持续性疼痛和僵硬，导致向一侧（有时是双侧）转头困难或疼痛
不存在神经系统功能异常症状（神经系统症状）
医生的检查
骨关节炎（不伴神经根受压迫）
疼痛
通常是手指、臀部和/或膝关节有关节炎的患者
医生的检查
有时可做颈部 X 光检查
颈椎病（伴脊神经根受压迫）
疼痛
有时伴随手臂的无力和/或麻木
颈部 MRI
颈部活动范围有限
有时出现脊髓压迫的症状（例如，手臂、手、腿或脚麻木或刺痛，无力，失去平衡）
医生的检查
有时进行颈部 MRI
有时行肌电图和神经传导检查
椎间盘突出（常伴随脊神经根受压迫）
与颈椎病相同，除颈部疼痛外，其他疼痛可能与手臂疼痛一样严重甚至更严重
颈部 MRI
身体多个部位疼痛和僵硬（不只是颈部）
疼痛部位有压痛
常常睡眠不良
在 20-50 岁女性中最常见
医生的检查
较少见但更严重的病因
颈动脉内膜撕裂
通常为持续性的头颈部或面部疼痛
通常存在神经系统症状，如平衡障碍或味觉丧失、意识模糊、同侧上下肢无力以及吞咽困难、言语障碍和/或视物困难
MRA（一种 MRI 检查，通过注射造影剂可以让医生看到颈部的动脉）
血管造影术
进行性加重的持续性疼痛（甚至夜间也存在），与体位或活动无关
有时伴随夜间盗汗或体重减轻
CT 或 MRI 检查
有时活组织检查
骨骼或邻近组织感染
进行性加重的持续性疼痛（甚至夜间也存在），与体位或活动无关
有时伴随夜间盗汗、发烧和/或体重减轻
磁共振成像(MRI)
通常对感染组织进行取样培养
严重的头痛。
颈痛在头部前倾时加重，左右旋转时不加重
常伴随发烧、嗜睡和/或意识模糊
脊椎穿刺（腰穿）和脑脊液检查
突然冒汗和有时反复出汗、呼吸困难和/或胸部不适
通常有心脏病的风险因素
通常还有胸部疼痛
做心电图，血液检查测量血中的心肌标志物，以检查是否有心脏损伤，和/或做影像学检查，如心导管术或心脏负荷测试
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT = 计算机断层扫描；MRA = 磁共振血管造影；MRI = 磁共振成像。