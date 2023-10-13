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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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颈痛的某些病因和特征

病因

临床特征*

检查

更常见但较不严重的病因

扭伤和劳损

疼痛

  • 通常发生于脊柱一侧

  • 运动后加重，休息后减轻

医生的检查

肌肉痉挛

持续性疼痛和僵硬，导致向一侧（有时是双侧）转头困难或疼痛

不存在神经系统功能异常症状（神经系统症状）

医生的检查

骨关节炎（不伴神经根受压迫）

疼痛

  • 有时持续存在

  • 在运动后加重

通常是手指、臀部和/或膝关节有关节炎的患者

医生的检查

有时可做颈部 X 光检查

颈椎病（伴脊神经根受压迫）

疼痛

  • 常向手臂放射，有时可放射到手部

  • 通常在手臂上发生，甚至多于在颈部发生

有时伴随手臂的无力和/或麻木

颈部 MRI

颈椎管狭窄

颈部活动范围有限

有时出现脊髓压迫的症状（例如，手臂、手、腿或脚麻木或刺痛，无力，失去平衡）

医生的检查

有时进行颈部 MRI

有时行肌电图和神经传导检查

椎间盘突出（常伴随脊神经根受压迫）

颈椎病相同，除颈部疼痛外，其他疼痛可能与手臂疼痛一样严重甚至更严重

颈部 MRI

纤维肌痛

身体多个部位疼痛和僵硬（不只是颈部）

疼痛部位有压痛

常常睡眠不良

在 20-50 岁女性中最常见

医生的检查

较少见但更严重的病因

颈动脉内膜撕裂

通常为持续性的头颈部或面部疼痛

通常存在神经系统症状，如平衡障碍或味觉丧失、意识模糊、同侧上下肢无力以及吞咽困难、言语障碍和/或视物困难

MRA（一种 MRI 检查，通过注射造影剂可以让医生看到颈部的动脉）

血管造影术

脊柱肿瘤

进行性加重的持续性疼痛（甚至夜间也存在），与体位或活动无关

有时伴随夜间盗汗或体重减轻

CT 或 MRI 检查

有时活组织检查

骨骼或邻近组织感染

进行性加重的持续性疼痛（甚至夜间也存在），与体位或活动无关

有时伴随夜间盗汗、发烧和/或体重减轻

磁共振成像(MRI)

通常对感染组织进行取样培养

脑膜炎

严重的头痛。

颈痛在头部前倾时加重，左右旋转时不加重

常伴随发烧、嗜睡和/或意识模糊

脊椎穿刺（腰穿）和脑脊液检查

心脏病发作心绞痛

突然冒汗和有时反复出汗、呼吸困难和/或胸部不适

通常有心脏病的风险因素

通常还有胸部疼痛

做心电图，血液检查测量血中的心肌标志物，以检查是否有心脏损伤，和/或做影像学检查，如心导管术或心脏负荷测试

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

CT = 计算机断层扫描；MRA = 磁共振血管造影；MRI = 磁共振成像。

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