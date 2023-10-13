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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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单关节疼痛的一些病因和特征

病因

临床特征*

检查

结晶性关节炎（痛风及相关疾病如焦磷酸钙关节炎

急性发作的重度疼痛、肿胀、发热和活动度下降，尤其多见于大拇趾、踝关节、手腕或膝关节

有时伴皮肤发红

通常先前有过类似的疼痛发作，治疗或不治疗均可消退

抽取并检测关节液（关节抽吸术）以寻找结晶

有时需要超声、 CT 或 X 线检查

关节积血（关节内有血）†

症状可自发出现，也可在损伤后不久出现

通常发生于近期有过损伤或出血性疾病的患者

抽取关节液进行检查（关节抽吸术）

有时 CT 或 MRI

感染性关节炎（如细菌、真菌或病毒感染，或者结核）‡

急性发作的重度疼痛、肿胀、发热和活动度下降

有时是渐渐出现的疼痛和肿胀

抽取关节液进行检查（关节抽吸术）

损伤，比如关节内结构的骨折或异常，影响了关节活动（例如，因膝关节半月板撕裂导致的关节软骨异常）

症状在损伤后立即出现

常有肿胀

X 射线检查

有时 MRI

有时向关节内插一根内窥镜（关节镜检查）

莱姆病

疼痛突然出现于某一关节，且可从一个关节转移至其他关节

通常伴随全身疼痛、发烧和重度疲乏

发病前数天至数周有过皮疹，皮疹由一个或多个红斑组成，中心界限分明

通常在莱姆病的常见区域被叮咬后（蜱虫叮咬可能不会被注意到）

化验血液中的抗伯氏疏螺旋体抗体，伯氏疏螺旋体是导致莱姆病的细菌

骨关节炎

慢性渐进性疼痛，发生于经常过度使用受累关节的中老年人或年轻人（例如，做体力劳动或剧烈运动）

X 射线检查

骨坏死

关节疼痛，发生于曾经使用或目前使用皮质类固醇或患有镰状细胞病的人

X 光联合 MRI

银屑病性关节炎

可引起单关节疼痛，通常伴有肿胀（引起多个关节疼痛更常见）

常见于患有银屑病的患者

有时行 X 光检查

肿瘤

慢性进行性关节疼痛，常伴肿胀

常在夜间出现疼痛

X 光和 MRI

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 这些病因很罕见。

‡ 感染性关节炎更常见于免疫功能低下者（由疾病或药物导致）、静脉毒品使用者、糖尿病患者以及有性传播感染风险的患者。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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