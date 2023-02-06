仅限于一个关节的疼痛称作单关节疼痛。关节可以仅有疼痛（关节痛），也可合并发炎（关节炎）。
单个关节疼痛可能由关节炎引起。关节炎常可导致关节皮肤发热和肿胀，以及少数情况下导致皮肤发红。疼痛可以仅出现于关节活动时，也可在静止时出现。关节内通常有液体蓄积（称作积液）。
一些看似来源于关节的疼痛其实来源于关节外的结构如韧带、肌腱或肌肉（可参阅肌肉骨骼系统生物学简介）。这类病损的例子包括滑囊炎、肌腱炎、扭伤和劳损。由它们导致的疼痛通常不属于真正的关节痛。
导致单关节疼痛的原因
单关节疼痛的常见病因包括感染性关节炎、痛风及相关疾病和骨关节炎。关节疼痛也可以是其他器官疾病的首发症状，如自身免疫性疾病或全身性感染。某些自身免疫性疾病的症状包括发烧、口腔溃疡和皮疹。单关节的疼痛有时也可以是某些多关节疾病的首发症状（另请参阅关节疼痛：多关节）。
常见原因
不常见原因
单关节疼痛的不常见原因包括因血供欠佳导致的部分附近骨骼破坏（骨坏死）、关节肿瘤（如色素绒毛结节性滑膜炎）、关节积血（关节血肿）和通常引起多个关节疼痛的疾病，如反应性关节炎。
单关节疼痛的评估
下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。
警示体征
对于单关节疼痛患者，有些症状和特征需要引起重视，它们很可能需要立即治疗。它们包括
急性或重度疼痛
关节发红、发热、肿胀或活动受限
发热
关节附近的皮肤破损、发红、发热或压痛
存在出血性疾病、使用抗凝药物（“血液稀释剂”，如华法林）或血红蛋白异常（例如镰状细胞病）
除关节痛外，还有其他急性疾病的症状
可能有性传播感染（如，与新伴侣进行无保护性交）
何时就医
有警示症状者应立即就医。某些疾病若能在早期给予治疗，医生通常可以更快、更彻底地控制症状，这些疾病包括结晶性关节炎、关节积血和感染性关节炎。没有警示症状的患者，尤其是已知道疼痛原因（例如，疼痛明显是由关节的骨关节炎疾病导致，或者疼痛发生在轻微损伤后）且症状轻微的患者，可先观察数日，若症状不见好转，再去就医。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。询问病史和体格检查时的发现通常提示疼痛的病因和需要进行的检查（可参阅单关节疼痛的一些原因和特征表格）。
医生询问如下：
疼痛的开始时间、进展方式、部位以及严重程度
哪些因素可缓解或加重疼痛（例如，活动、承重运动或休息）
既往受伤史或关节疼痛史
其他关节的症状（如肿胀）
是否存在性传播感染和莱姆病的风险因素
已知的疾病，特别是能够导致或诱发关节疼痛的疾病（如骨关节炎、痛风或镰状细胞病）
体格检查应着重检查关节有无炎症迹象（包括肿胀、发热和少数情况下的发红），有无压痛、活动受限和活动时摩擦音（称作捻发音）。医生比较患病关节与对侧的未患病关节，以查看是否存在任何细微差别。医生可能也会查找身体其他部位是否存在感染迹象，特别是皮肤和生殖器上。
从病史和体检中获得的信息可为确定关节疼痛的病因提供线索：
根据体检结果，医生通常可以判断疼痛是起源于关节还是邻近结构。例如，如果某个关节仅一侧表现异常，则疼痛很可能起源于关节以外的结构。
根据体检结果，医生通常可以判断关节腔内是否有积液。
几小时就出现的炎症通常是由结晶性关节炎导致，特别是如果先前出现过类似的症状。感染性关节炎是急性关节炎的另一个主要病因。
发热大多是由感染性关节炎或结晶性关节炎导致。
单关节疼痛的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
急性发作的重度疼痛、肿胀、发热和活动度下降，尤其多见于大拇趾、踝关节、手腕或膝关节
有时伴皮肤发红
通常先前有过类似的疼痛发作，治疗或不治疗均可消退
抽取并检测关节液（关节抽吸术）以寻找结晶
有时需要超声、 CT 或 X 线检查
关节积血（关节内有血）†
症状可自发出现，也可在损伤后不久出现
通常发生于近期有过损伤或出血性疾病的患者
抽取关节液进行检查（关节抽吸术）
有时 CT 或 MRI
感染性关节炎（如细菌、真菌或病毒感染，或者结核）‡
急性发作的重度疼痛、肿胀、发热和活动度下降
有时是渐渐出现的疼痛和肿胀
抽取关节液进行检查（关节抽吸术）
损伤，比如关节内结构的骨折或异常，影响了关节活动（例如，因膝关节半月板撕裂导致的关节软骨异常）
症状在损伤后立即出现
常有肿胀
X 射线检查
有时 MRI
有时向关节内插一根内窥镜（关节镜检查）
疼痛突然出现于某一关节，且可从一个关节转移至其他关节
通常伴随全身疼痛、发烧和重度疲乏
发病前数天至数周有过皮疹，皮疹由一个或多个红斑组成，中心界限分明
通常在莱姆病的常见区域被叮咬后（蜱虫叮咬可能不会被注意到）
化验血液中的抗伯氏疏螺旋体抗体，伯氏疏螺旋体是导致莱姆病的细菌
慢性渐进性疼痛，发生于经常过度使用受累关节的中老年人或年轻人（例如，做体力劳动或剧烈运动）
X 射线检查
骨坏死†
关节疼痛，发生于曾经使用或目前使用皮质类固醇或患有镰状细胞病的人
X 光联合 MRI
可引起单关节疼痛，通常伴有肿胀（引起多个关节疼痛更常见）
常见于患有银屑病的患者
有时行 X 光检查
慢性进行性关节疼痛，常伴肿胀
常在夜间出现疼痛
X 光和 MRI
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 这些病因很罕见。
‡ 感染性关节炎更常见于免疫功能低下者（由疾病或药物导致）、静脉毒品使用者、糖尿病患者以及有性传播感染风险的患者。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
检查
需要进行什么检查取决于医生在询问病史和进行体格检查时的发现，尤其是是否存在警示征象。
可能的检查包括
关节液检查
X 光和其他影像学检查
有时做血液检查
如果关节肿胀，医生通常会对关节液进行检测。医生抽取关节液时，要先用消毒剂对关节区域进行消毒，然后再用麻醉剂麻醉皮肤。然后，向关节内插入一根针头抽取关节液（该手术称作关节抽吸术或关节穿刺术）。该手术基本无痛。除其他检查项目外，通常要检查关节液中是否存在导致感染的细菌，并在显微镜下检查是否有导致痛风和相关疾病的结晶。有时，如果关节疼痛的原因显而易见，比如疼痛出现于损伤后，或者存在慢性关节病（如骨关节炎）的关节反复积液，医生就不需要对关节液进行检测。
X 光检查可以做，但在急性关节炎患者中通常没必要。X 光不能显示软组织或软骨的异常。X 光在诊断骨折方面最有用，有时也可诊断骨肿瘤或骨坏死。
磁共振成像（MRI）或计算机断层扫描（CT）可显示骨骼、关节、肌腱和肌肉的异常，比 X 光提供更多细节。因此，MRI 或 CT 可用于诊断在 X 光上显示不明显或不清晰的骨骼和关节异常（例如，X 光上看不到的极细微髋关节骨折）。MRI 可用于诊断某些软组织异常，如肩袖异常和膝关节韧带及半月板异常。
有时需要做血液检查，比如当帮助诊断或排除莱姆病时。
单关节疼痛的治疗
缓解关节疼痛的最有效方式是进行病因治疗。例如，感染性关节炎可用抗生素治疗。骨折可能需要制动（比如打石膏）。
任何原因导致的关节炎症都可使用药物缓解。这类药物包括非甾体类抗炎药 (NSAID) 或适用于重度炎症的皮质类固醇激素。不伴有炎症的关节疼痛，不管何种原因，都可采用 NSAID 药物缓解疼痛，不过对大多数患者而言，对乙酰氨基酚往往同样有效且更安全。
用夹板或吊带固定关节有时可有效地暂时缓解疼痛。冷敷（比如用冰块）是受伤后早期的最佳治疗措施，可缓解由关节炎症导致的疼痛。热敷（比如用电热垫）可减轻由关节周围肌肉痉挛导致的疼痛。不过，患者应注意保护皮肤，防止极度受热或受冷。例如，冰块应放在橡胶冰袋或塑料袋内，外包一块毛巾，不可直接接触皮肤。另外，热敷和冷敷的时间每次应至少为 15 分钟，以使温度深达最疼痛或炎症最严重的组织。
重度疼痛得到减轻后，医生会建议患者接受物理治疗，以恢复或维持关节活动度并增强周围肌肉的力量。
关键点
中老年人的单关节疼痛最常由骨关节炎或痛风导致。
年轻人或青少年的单关节疼痛可能是由性传播感染（如淋病）导致。
突然出现关节疼痛和肿胀的患者应尽早就医，因为如果患的是感染性关节炎，就可以得到及时的治疗。
对于肿胀的关节，通常需要抽取关节液，以检查其中是否有感染和结晶。