在各年龄段患者中，突然出现的单关节疼痛最常见的原因是关节损伤、感染和关节内晶体（通常称为晶体诱发的关节炎）。

在年轻的成年人中，最常见的原因是

损伤（最常见）

感染（常由已发生全身播散或血流播散的淋球菌导致 [播散性淋球菌感染]，尤其是关节发热和肿胀的情况下）

炎症（其病因如，痛风 )

在未受伤的老年人中，最常见的原因是

在任何一个年龄时最危险的病因都是急性感染性关节炎。感染性关节炎可在数小时内损伤关节内结构，导致永久性关节炎。快速治疗可减少永久性损害，并可预防脓毒症和死亡。

有关单关节疼痛的常见病因，列于单关节疼痛的一些原因和特征表格中。