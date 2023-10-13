持续性呃逆的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
食管
烧心（灼痛始于上腹部传至喉咙，有时伴口中反酸）
胸痛
有时咳嗽，声音嘶哑或二者同时发生
症状有时因平躺引起
抗酸药物可缓解
医生的检查
有时使用抗酸药物试探性治疗
有时进行上消化道内镜检查（应用可移动的显像管检查食管和胃）
腹部
腹部外科手术（近期）
明显的近期外科手术史
医生的检查
右上腹，肋骨下疼痛
有时恶心和呕吐
超声检查
患病般的感觉（不舒服）
食欲不振
恶心和有时呕吐
有时尿色加深，然后皮肤和巩膜黄染（黄疸）
右上腹轻微不适
血液化验
肝癌（包括转移到肝脏的癌症）
上腹部长期不适
体重减轻
疲劳
腹部超声检查、CT 或 MRI
上腹部严重的、恒定的疼痛
通常呕吐
血液化验
腹部影像学检查（例如 CT、MRI 和 MRCP）
妊娠
通常月经推迟
有时晨吐和/或乳房肿胀
妊娠试验
胸
胸部外科手术（近期）
明显的近期外科手术史
医生的检查
心包膜炎症（心包炎）
尖锐的胸痛，随呼吸和咳嗽加重
心电图(ECG)
肺周围膜（胸膜）、周围的膈膜（膈胸膜炎）炎症
尖锐的胸痛，随呼吸和咳嗽加重
胸部 X 线检查
咳嗽，发热，寒战和胸痛
有时气短
胸部 X 线检查
其他
过度饮酒历史记录
医生的检查
有时在已知患有中风或肿瘤的患者
有时反复的头痛和/或行走、谈话、讲话或视物困难
头部MRI和/或CT
通常在已知患有肾衰竭的患者
血液化验
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT = 计算机断层扫描；MRCP = 磁共振胰胆管造影；MRI = 磁共振成像。