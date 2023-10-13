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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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持续性呃逆的一些病因和特征

病因

临床特征*

检查

食管

胃食管反流病

烧心（灼痛始于上腹部传至喉咙，有时伴口中反酸）

胸痛

有时咳嗽，声音嘶哑或二者同时发生

症状有时因平躺引起

抗酸药物可缓解

医生的检查

有时使用抗酸药物试探性治疗

有时进行上消化道内镜检查（应用可移动的显像管检查食管和胃）

腹部

腹部外科手术（近期）

明显的近期外科手术史

医生的检查

胆囊疾病

右上腹，肋骨下疼痛

有时恶心和呕吐

超声检查

肝炎

患病般的感觉（不舒服）

食欲不振

恶心和有时呕吐

有时尿色加深，然后皮肤和巩膜黄染（黄疸

右上腹轻微不适

血液化验

肝癌（包括转移到肝脏的癌症）

上腹部长期不适

体重减轻

疲劳

腹部超声检查、CT 或 MRI

胰腺炎

上腹部严重的、恒定的疼痛

通常呕吐

血液化验

腹部影像学检查（例如 CT、MRI 和 MRCP）

妊娠

通常月经推迟

有时晨吐和/或乳房肿胀

妊娠试验

胸部外科手术（近期）

明显的近期外科手术史

医生的检查

心包膜炎症（心包炎

尖锐的胸痛，随呼吸和咳嗽加重

心电图(ECG)

肺周围膜（胸膜）、周围的膈膜（膈胸膜炎）炎症

尖锐的胸痛，随呼吸和咳嗽加重

胸部 X 线检查

肺炎

咳嗽，发热，寒战和胸痛

有时气短

胸部 X 线检查

其他

酒精使用障碍

过度饮酒历史记录

医生的检查

某些脑瘤中风

有时在已知患有中风或肿瘤的患者

有时反复的头痛和/或行走、谈话、讲话或视物困难

头部MRI和/或CT

肾衰竭

通常在已知患有肾衰竭的患者

血液化验

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

CT = 计算机断层扫描；MRCP = 磁共振胰胆管造影；MRI = 磁共振成像。

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