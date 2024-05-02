呃逆是反复的不自主的膈肌痉挛，而后是快速、嘈杂的声门关闭。膈肌是将腹和胸分开的肌肉，负责呼吸。声门是声带之间的开口，关闭阻止空气进入肺内。
短暂的嗳气（持续几分钟）非常常见。偶尔的，即使在正常人群也可出现一段时间呃逆。有时呃逆可以持续 2 天甚至超过 1 个月。这些较长的发作称为持续呃逆。持续呃逆不常见，但可能令人非常痛苦。
呃逆在男性中更常见。
呃逆的病因
医生不清楚为什么会出现呃逆，但是他们认为它可能涉及到控制呼吸肌的神经或大脑中枢（包括膈肌）。
短暂呃逆通常没有明显的原因，但是有时由下列原因引发
胃气胀
饮酒
喝热的或刺激性的物质
在这种情况下，呃逆通常始于社交场合，也许是由某些大笑、讲话、进食和饮水（尤其是饮酒）联合引起。有时热的或刺激性食物或液体是病因。当血液中二氧化碳水平降低时，更容易发生呃逆。当人们过度呼吸时，可能发生二氧化碳水平降低。
持续性呃逆发作有时有更严重的病因（参见表持续性呃逆的一些病因和特征）。例如，膈肌因肺炎被累及、胸或胃外科手术或肾功能障碍时废物在血液中积累（尿毒症）。罕见情况下，当脑瘤或中风累及脑部呼吸中枢时会发生呃逆。
当原因严重时，呃逆有持续的趋势直到病因被纠正。由脑部肿瘤或中风导致的呃逆可能很难停止，让人疲惫不堪。
呃逆的评估
短暂的呃逆不需要医生进行评价。对于持续性呃逆，下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生进行评价和帮助他们知道如何评估预期。
警示体征
呃逆患者中某些症状和特征需要引起关注。它们包括
神经系统症状（如头痛、无力、麻木和平衡缺失）
何时就医
存在呃逆和警示征象的患者应当立即就医。
没有警示征象的患者，如果呃逆持续超过 2 或 3 天，应当就医。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在病史审查和体格检查时的发现，通常会提示呃逆的病因和可能需要进行的检查（参见表持续性呃逆的一些病因和特征）。
病史侧重于呃逆持续了多长时间、应用了什么治疗方法和是否近期生病或手术。医生也询问患者是否有任何
食管胃反流
吞咽困难
咳嗽、发热或胸痛症状
神经系统症状（如头疼和/或步行、谈话、讲话、视物困难）
医生也询问患者饮酒史。
体格检查侧重于完整的神经系统检查。全面的检查通常不能揭示什么，但是医生探寻慢性疾病信号如严重的肌肉和脂肪组织消瘦（恶病质）。
持续性呃逆的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
食管
烧心（灼痛始于上腹部传至喉咙，有时伴口中反酸）
胸痛
有时咳嗽，声音嘶哑或二者同时发生
症状有时因平躺引起
抗酸药物可缓解
医生的检查
有时应用抗酸药物试探性治疗
有时进行上消化道内镜检查（应用可移动的显像管检查食管和胃）
腹部
腹部外科手术（近期）
明显的近期外科手术史
医生的检查
右上腹，肋骨下疼痛
有时恶心和呕吐
超声检查
患病般的感觉（不舒服）
食欲不振
恶心和有时呕吐
有时尿色加深，然后皮肤和巩膜黄染（黄疸）
右上腹轻微不适
血液化验
肝癌（包括转移到肝脏的癌症）
上腹部长期不适
体重减轻
疲劳
腹部超声检查、CT 或 MRI
上腹部严重的、恒定的疼痛
通常呕吐
血液化验
腹部影像学检查（例如 CT、MRI 和 MRCP）
妊娠
通常月经推迟
有时晨吐和/或乳房肿胀
妊娠试验
胸
胸部外科手术（近期）
明显的近期外科手术史
医生的检查
心包膜炎症（心包炎）
尖锐的胸痛，随呼吸和咳嗽加重
心电图(ECG)
肺周围膜（胸膜）、周围的膈膜（膈胸膜炎）炎症
尖锐的胸痛，随呼吸和咳嗽加重
胸部 X 线检查
咳嗽，发热，寒战和胸痛
有时气短
胸部 X 线检查
其他
过度饮酒历史记录
医生的检查
有时在已知患有中风或肿瘤的患者
有时反复的头痛和/或行走、谈话、讲话或视物困难
头部MRI和/或CT
通常在已知患有肾衰竭的患者
血液化验
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT = 计算机断层扫描；MRCP = 磁共振胰胆管造影；MRI = 磁共振成像。
检查
医生通常不对短暂呃逆患者做任何检测。
存在警示征象的患者或无明显原因的持续性呃逆患者应当进行检查。医生通常先进行血液检查、胸部 X 光检查和心电图检查 (ECG)。其他检查根据患者的其他症状进行（参见表持续性呃逆的一些病因和特征）。如果通过这些检查未发现病因，那么即使患者没有与脑部或胸部明确相关的其他症状，医生也可能会进行脑部磁共振成像 (MRI) 和胸部计算机断层扫描 (CT)。
呃逆的治疗
呃逆最好的治疗方法是治疗潜在疾病。例如，医生给予肺炎患者抗生素，给予胃食管反流病患者质子泵抑制剂。
短暂呃逆
几乎所有的打嗝经治疗或不治疗后都会停止。许多家庭补救措施用于治疗短暂呃逆。大多数没有疗效或只有轻微的效果。不过，因为这些方法通常安全且简单，尝试这些方法没有危害。很多方法包括提高血中二氧化碳含量的方法，如下：
屏住呼吸
深呼吸到一个纸袋（不是塑料的）
其他方法试图刺激从脑到胃的迷走神经。以下方法可以刺激这条神经：
快速饮水
吞咽干面包、砂糖或碎冰
轻拉舌头
刺激呕吐（如通过将手指伸向喉咙）
轻轻摩擦眼球
持续性呃逆
对于持续性呃逆，需要治疗，尤其是当病因不能轻易去除时。已经应用的几种药物取得了不同的成功。他们包括但不限于氯丙嗪、巴氯酚、甲氧氯普胺和加巴喷丁。
如果药物无效，医生可以阻断控制膈肌收缩的膈神经。医生通过注射少量麻醉剂普鲁卡因阻断神经。如果阻断神经有效但是呃逆复发，医生可手术切断神经（膈神经切断术），但是即使这个步骤也不能治愈所有的病例。
关键点
呃逆的病因尚不清楚。
尽管很少见，但有时会存在某种严重疾病。
虽然医生作出的疾病评估通常不会显示具体病因，但应该对持续性呃逆进行评估。
有许多补救措施，但是没有比其他更高级的或更有效的。