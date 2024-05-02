医生不清楚为什么会出现呃逆，但是他们认为它可能涉及到控制呼吸肌的神经或大脑中枢（包括膈肌）。

短暂呃逆通常没有明显的原因，但是有时由下列原因引发

胃气胀

饮酒

喝热的或刺激性的物质

在这种情况下，呃逆通常始于社交场合，也许是由某些大笑、讲话、进食和饮水（尤其是饮酒）联合引起。有时热的或刺激性食物或液体是病因。当血液中二氧化碳水平降低时，更容易发生呃逆。当人们过度呼吸时，可能发生二氧化碳水平降低。

持续性呃逆发作有时有更严重的病因（参见表持续性呃逆的一些病因和特征）。例如，膈肌因肺炎被累及、胸或胃外科手术或肾功能障碍时废物在血液中积累（尿毒症）。罕见情况下，当脑瘤或中风累及脑部呼吸中枢时会发生呃逆。

当原因严重时，呃逆有持续的趋势直到病因被纠正。由脑部肿瘤或中风导致的呃逆可能很难停止，让人疲惫不堪。