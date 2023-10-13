水肿的某些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
血管性水肿（过敏性、特发性或遗传性）
最常见于面部、嘴唇的（有时舌）无痛性水肿
有时瘙痒或胀紧感觉
按压无凹痕（非凹陷性水肿）
仅医生查体
腿部（常见）、手臂或骨盆的深层静脉内有血栓（深静脉血栓形成）
突发水肿
患处通常感觉疼痛、发红、发热和／或压痛
如果血栓随血流进入肺动脉并阻塞肺动脉（肺栓塞），通常会导致气短，有时会咳血
有时多见于有血栓风险的人群，如近期手术者、外伤、卧床休息、腿上打有石膏、激素治疗、癌症患者或一段时间不活动的人群，如长途飞行
超声检查
有时验血检测有无血栓（D-二聚体）
慢性静脉功能不全（导致血液在腿部淤积）
单侧或两侧脚踝或腿部水肿
腿部长期感觉轻微不适，酸痛或者抽搐但无疼痛
有时皮肤红棕色、革样化和小腿浅疮
常有静脉曲张
仅医生查体
药物（如米诺地尔、非甾体抗炎药、雌激素、氟氢可的松和一些钙离子拮抗剂）
双腿和双脚的无痛性水肿
仅医生查体
双腿和双脚的无痛性水肿
劳累、躺下时及睡觉过程中经常出现呼吸急促
常见于患有心脏病和／或高血压的人群中
胸部 X 线检查
ECG
超声心动图
皮肤感染（蜂窝织炎）
一侧肢体局部不规则区域发红、发热并伴有压痛感
水肿
有时发热
仅医生查体
皮下深层或肌肉感染（罕见）
一侧肢体深部、持续性疼痛
发红、发热、触痛、皮肤发紧肿胀
出现严重疾病指征（如发热、神志不清和心率加快）
有时皮肤会有臭味、水疱，部分区域发黑，出现死皮
血液组织培养
X 射线检查
有时 MRI
肾脏疾病（主要是肾病综合征）
广泛性无痛的水肿
腹部经常有积液（腹水）
有时眼睛周围浮肿或尿液起泡
验血评估肾功能
检测尿样内的蛋白质
慢性肝脏疾病
广泛性无痛的水肿
腹部经常有积液（腹水）
病因往往基于明显的病史（例如酒精使用障碍或肝炎）
有时皮肤下可见蜘蛛状小血管（蜘蛛痣），掌心发红，男性乳房增大、睾丸减小
血中白蛋白测定
其他血液检查，以评估肝功能
手术或癌症放射治疗导致淋巴管阻塞
一侧肢体无痛性水肿
病因基于病史（手术或放射治疗）
仅医生查体
淋巴丝虫病（由于某些寄生蠕虫引起的淋巴管感染）
一测肢体(有时生殖器)无痛性水肿
见于丝虫病常见的发展中国家
显微镜下检查血样
正常的水肿
双脚和／或双踝轻度水肿，晚上出现第二天早上消失
无疼痛、发红或者其他症状
仅医生查体
妊娠或正常月经前症状
双腿和双脚的无痛性水肿
通常休息或者腿部抬高时症状减轻
见于女性已怀孕或者月经前
仅医生查体
怀孕，伴有先兆子痫
双腿和双脚(有时手)的无痛性水肿
高血压（通常为新发）
通常发生于孕晚期
测定尿蛋白
压迫静脉（如，肿瘤、妊娠或者是极度腹型肥胖）
进展缓慢的无痛性水肿
如怀疑患肿瘤，做超声检查或者 CT
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
†医生始终会查体。对于大多数肿胀患者，医生会进行全血细胞计数、其他血液检查以及尿液分析（检测尿内蛋白）。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。