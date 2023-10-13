淋巴结肿大的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
癌症
白血病（通常是慢性，有时为急性淋巴细胞白血病）
乏力、发热、体重减轻
急性白血病，往往容易瘀伤和／或出血
全血细胞计数和特殊血液检查（例如，外周血涂片和/或流式细胞术）
骨髓检查
无痛性淋巴结肿大（局部或广泛）
淋巴结通常呈橡胶状，有时集束在一起
常伴有发热、夜间盗汗、体重减轻等
淋巴结活检
特殊血液检查
转移性癌症（通常为头颈部、甲状腺、乳腺或肺部肿瘤）
颈部有一个或几个无痛淋巴结
淋巴结往往很硬，有时推按时不能移动
检测原发肿瘤，通常包括影像学检查、血液检查和活检
全身性风湿性疾病
儿童颈部触痛淋巴肿胀
发热，通常高于 39℃，躯干出现皮疹，舌头上明显的红疙瘩，手掌、脚掌和指甲周围皮肤脱皮
仅医生查体
无痛性淋巴结肿大可能为广泛性的
经常咳嗽和／或呼吸急促、发热、全身不适、肌肉无力、体重减轻、关节疼痛
胸部影像学检查（普通 X 线或 CT 检查）
有时进行淋巴结活检
系统性红斑狼疮（狼疮）
广泛性的淋巴结红肿
通常疼痛的和有时肿胀的关节
有时，鼻子和两颊出现皮疹和其他皮肤溃疡
医生检查配合血液检查
感染
牙齿感染
一侧颈部淋巴结受累（经常有触痛）
牙痛
仅为医生或牙医进行的检查
HIV 感染（患者感染之后马上检测——原发性感染）
全身淋巴结肿大
通常伴有发热，全身乏力，皮疹和关节痛
常见于已知 HIV 暴露者或高风险者（如被别人使用过的针头扎伤或有高风险性行为）
HIV 血液测试
两侧淋巴结肿胀，通常是在颈部，但有时在腋下或腹股沟
发热，咽痛和严重疲劳
通常见于青少年和年轻成人
验血检测有无单核细胞增多症
性传播感染（尤其是单纯疱疹、衣原体和梅毒）
除二期梅毒外，只有腹股沟内的淋巴结肿大
经常伴有泌尿系统症状（例如排尿时疼痛），尿道或阴道分泌物
有时候生殖器上长疮
对于二期梅毒，经常表现为黏膜大范围溃疡和广泛性淋巴结肿大
性传播感染检测
皮肤和软组织感染（例如，蜂窝织炎、脓肿、猫抓病），包括直接淋巴结感染
肿胀淋巴结旁通常可见明显切口或皮肤感染
通常只进行医生检查
有时候，血液测试，以确定病原体抗体
颈部两侧或者两侧腋下淋巴结肿大
有时呈流感样症状和肝脾肿大
经常有猫屎接触史
血液化验
结核病累及淋巴结
一般表现为颈部或锁骨上淋巴结肿
有时伴有淋巴结发炎或引流
常见于 HIV 感染病人
结核菌素皮试或结核病血液检查
通常做淋巴结活检
上呼吸道感染（包括喉咙痛）
颈部淋巴结受侵袭，感觉有轻微或无明显触痛
咽痛，流涕或者咳嗽
仅医生查体
其他
药物：常用药物包括别嘌呤醇、抗生素（例如头孢菌素类、青霉素和磺胺类）、阿替洛尔、卡托普利、卡马西平、苯妥英、乙胺嘧啶和奎尼丁
有致病药物用药史
除了苯妥英钠外，其他都会引起皮疹、关节和肌肉疼痛和发热
仅医生查体
硅胶乳房植入物
乳房植入假体的女性腋下出现淋巴结肿胀
医生检查和经常检测淋巴结肿胀的其他原因
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT = 计算机断层扫描；HIV = 人类免疫缺陷病毒；STI = 性传播感染。