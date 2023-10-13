老年化专题：谵妄
谵妄较常见于老年人。这是老年人的家人向医生或在医院寻求帮助的常见原因。约15%～50%的老年住院患者发生过谵妄。
病因
诱发年轻人发生谵妄的原因同样可以导致老年人谵妄。但一些不严重疾病也能诱发老年人谵妄，如：
某些与年龄相关的变化使老年人更容易发生谵妄。这些变化包括
药物：老年人对许多药物敏感。镇静剂等影响脑功能药物是最常见诱发谵妄的药物。但是，通常不影响脑功能的药物，包括许多非处方药（尤其是抗组胺药）也可诱发谵妄。老年人对许多这些药物的抗胆碱能作用更加敏感。其后果之一是会导致神智错乱。
脑中与年龄相关的变化：谵妄更常见于老年人，部分原因是一些年龄相关的脑部变化致使其更易患病。例如，老年人往往脑细胞减少，乙酰胆碱（一种能使脑细胞相互沟通的物质）水平降低。任何刺激（由于药物、疾病或境遇）如果导致脑内乙酰胆碱水平降低，都能影响脑功能，诱发谵妄。因此，在老年人中，这种刺激尤其可能引发谵妄。
其他情况：另外，老年人更可能患有其他疾病，致使其更易出现谵妄，这类疾病包括：
谵妄通常是另一种，有时是严重紊乱的第一个迹象。例如，COVID-19 老年患者的首发症状可能是谵妄，有时没有 COVID-19 的其他症状。
症状
老年人中谵妄往往持续时间较长，
神智错乱是一种非常明显的症状，但在老年人却很难识别。谵妄的年轻人多表现为激越，而超高龄老年人多表现为安静和孤僻，在这种情况下，发现谵妄甚至更难。
存在谵妄还会增加 COVID-19 老年患者在出院后必须住在重症监护病房 (ICU)、去康复机构和/或死亡的风险。
如果老年人出现精神病行为，通常提示谵妄或痴呆症。由精神障碍引起的精神病极少始于老年期。
老年人常同时罹患痴呆症，使得谵妄难以被发现。两者同时出现令诊断困难。医生可通过确定神智错乱出现的急缓、既往的精神功能情况，来区分谵妄和痴呆症。医生也可通过提问来评价患者思维功能的各个方面（精神状态检查）。对于神智错乱突然加重的患者，即使患者有痴呆症，但在确诊其他疾病之前，医师也应按照谵妄来处理。患有痴呆症会增加发生谵妄的风险，有些人会同时存在这两种病症。
治疗
谵妄及其通常需要的住院治疗会导致许多其他问题，例如营养不良、脱水和压疮。这些问题可能会给老年人带来严重后果。因此，老年人可以受益于跨学科团队管理的治疗，该团队包括医生、物理和职业治疗师、护士和社会工作者。
预防
为了帮助防止老年人在住院期间发生谵妄，家庭成员可以要求医院工作人员提供帮助，方法如下：
家人还可通过探望和与患者交谈，帮助其保持定向感。谵妄患者易受惊吓，家人的声音有令其平静的效果。