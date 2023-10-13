老年化专题：手术风险与年龄
尽管年龄较大本身会增加术中和术后并发症的风险，但比起年龄，总体健康状况和某些疾病的存在更大地增加了手术风险。6个月内心脏病发作极大增加了外科手术危险，这与心衰控制不良一样。例如，心力衰竭、营养不良（常见于住在社会福利院中的老年人）以及特别是严重或加重的胸痛（不稳定性心绞痛）会增加老年患者的手术风险。在确定手术风险时，应重视慢性阻塞性肺病等肺部问题，特别是对于吸烟者。肾功能损害、1型糖尿病、先前出现过中风或暂时性缺血发作以及痴呆等精神功能方面的问题也可能会增加相关风险。
然而，年龄较大本身可能会增加手术并发症的风险。例如，手术后，老年患者比年轻患者更容易出现谵妄。他们还更容易出现卧床休息引起的严重并发症（可能发生在手术后）。这些并发症包括
术中术后死亡风险也随年龄增长而增高。而且，在完成急诊手术后或手术涉及胸部或腹部时，所有年龄组的死亡风险均增加，但是老年人群的增加幅度更大。
不同外科手术危险性存在差别。如涉及胸腹部手术、前列腺切除术和关节大手术（如髋关节置换术）属于高风险手术。许多常见于老年人的手术如白内障术和小关节术属于低危手术。如果一位老年人总体状态良好，绝大多数手术包括高危手术都能安全进行。
当外科手术风险高时，应权衡利弊。例如，如果预期患者可再存活 8 至 10 年，则应考虑涉及死亡风险的手术，例如修复大主动脉瘤，因为如果不进行修复，此类动脉瘤会增加死亡风险。不过，假使存在另外疾病限制预期寿命仅为1～2年，则很可能应避免手术治疗。
当手术风险较低和缺乏获益时，仍应权衡得失。例如，有些人认为，即使很多小手术（压疮的皮肤移植等）的风险通常很低，但对于晚期痴呆患者而言，仍认为危险很大，不宜接受这类手术。