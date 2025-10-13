肝硬化并发症引起的症状
症状
可能的原因
腹部肿胀
腹水（腹腔内积液）
腹部不适，常伴有发热
自发性细菌性腹膜炎（腹腔内积聚的液体感染）
小腿肚疼痛或肿胀
深静脉血栓形成（腿部静脉中形成血栓）
意识障碍及嗜睡
肝性脑病（正常情况下本可由肝清除的毒性物质不断堆积，进而导致大脑功能退化）
呼吸困难
肝肺综合征（肺部血管受损）
门脉性肺动脉高压（因负责将血液从小肠运输到肝脏的门静脉血压升高所导致的肺动脉血压高）
肺栓塞（肺动脉堵塞，通常为从腿部等另一个部位游走而来的血栓所致）
腹水（腹腔内积液导致横膈功能受限，引起更严重的呼吸困难）
肝性胸水（肺外胸腔内积液妨碍肺部和胸部的充分扩张）
疲乏和皮肤苍白
肝癌（也可引起体重减轻）
贫血可由以下任何原因引起：
排尿减少，呼吸困难
肝肾综合征（肝功能衰竭导致的肾衰竭）
骨折，常因小创伤（如轻微跌倒）导致
感染的症状
白细胞减少症（白细胞数量减少）
黄疸（皮肤和眼白黄染）
处理胆红素（衰老或受损红细胞被分解时形成的废物）的能力受损
容易出现瘀伤或易出血
一连串小点状或大斑块状的红紫色皮疹，表明皮下出血
脾脏肿大，进而会捕获血小板（有助血凝块）
长期过量饮酒，这会阻碍血小板的产生
维生素K缺乏症
受损肝脏产生的凝血因子减少（帮助血液凝块的蛋白质）
发痒（瘙痒）和皮肤或眼睑沉积黄色胆固醇沉积物（睑黄瘤）
处理胆汁的功能受损
直肠出血
直肠静脉曲张
脾肿大
门静脉高压（将血液运输到肝脏的静脉血压升高）
有时会有色浅、柔软、量多、油性且异常恶臭的粪便（脂肪泻）
脂肪吸收受损
呕血
门静脉高压导致的食管底部或胃部静脉曲张出血（分别称为食管静脉曲张和胃底静脉曲张）