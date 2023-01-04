肝性脑病是指在严重肝病的患者中发生的脑功能障碍，原因是正常情况下本应由肝脏代谢去除的有毒物质在血液中积累，并进入大脑。

肝性脑病发生在有长期（慢性）肝脏疾病的人群中。

肝性脑病可由消化道出血、感染、不能按医嘱服药或其他应激因素所诱发。

患者出现精神错乱、定向障碍、嗜睡、性格行为及情绪的改变。

医生可基于症状、检查结果及治疗反应来确诊。

消除诱因及服用乳果糖（一种泻药）和利福昔明（一种抗生素）可帮助缓解症状。

（也请参见肝病概述。）

小肠吸收入血的物质流经肝脏时，毒素通常会被清除。许多这类毒素是蛋白质正常的分解产物。肝性脑病是由于肝功能受损导致毒素无法被清除。此外，一些毒素还会通过门静脉系统（为肝脏供血）与体循环之间形成的异常血管（称为侧支血管）完全绕过肝脏。这些血管的形成是由于肝脏疾病和门静脉高压（门静脉的血压升高，门静脉是将血液从肠道输送至肝脏的大静脉）。

用于治疗门静脉高压的门体分流术，亦可能使毒素绕过肝脏。不管是原因为何，结果都是一样的：毒素能到达大脑并影响其功能，医生不确定究竟是哪些物质对大脑有影响。而血中蛋白质的分解产物，如氨水平过高，似乎起着主要的作用。

长期（慢性）肝病患者，肝性脑病通常会被一些事件所诱发，如

感染

未遵医嘱服药

消化道出血，如食管增大扭曲（曲张）的静脉（食管静脉曲张）出血

脱水

电解质紊乱

服用某些药物，特别是酒精、镇静药，止痛药（镇痛药）和利尿药

肝性脑病的症状 肝性脑病的症状是肝功能减退，特别是警觉性降低及意识障碍。早期表现为逻辑思维，性格和行为的细小改变。病人的情绪起伏不定，判断力下降。正常的睡眠习惯被打乱。患者可能感到抑郁、焦虑或烦躁，难以集中精神。 病人呼出的气体含有发霉的甜味。 随着疾病的进展，当患者伸展手臂时，双手不能保持固定，出现扑翼样震颤。他们的肌肉可能不由自主地抽搐，在突然的声音、光亮、移动或其他刺激后亦会如此。这种抽搐称为肌阵挛。此外，患者通常会出现困倦及迷糊，且动作和言语变得迟缓。定向障碍常见于脑病患者；较少见情况下，患者变得激动和兴奋。最终，随着肝功能继续恶化，患者可能失去意识，陷入昏迷。昏迷常会导致患者死亡，经过治疗亦然。

肝性脑病的诊断 医师的评估

血液化验

有时会测试患者的精神状态

有时会做脑电图 诊断主要基于症状、检查结果及对治疗的反应。医生可询问脑病可能的触发因素（如感染或药物），以找出可能的原因。他们可进行血液检查，以确定触发因素，尤其是可治疗的疾病（如感染或消化道出血），并确定诊断。还可测定血氨水平，血液检查通常显示血氨水平升高（表明肝功能失常），但测定其水平对于诊断脑病来说，并不总是一个非常可靠的方法。 医生可能会进行精神状态测试，探查肝性脑病早期阶段的细小变化。还可进行脑电图 (EEG) 检查。以检测脑活动的异常，但EEG无法辨别病因是肝性脑病还是其他。 在老年患者中，肝性脑病的早期诊断难度更大，因为它的起始症状（如睡眠习惯紊乱和轻度意识模糊）都可能被归因于老年痴呆或被误认为是谵妄。