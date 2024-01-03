什么是白血病？
白血病是白细胞的一种癌症。白细胞有很多功能，包括帮助身体免疫系统抵抗感染。白细胞在骨髓（骨内的海绵状组织）中形成。
发生白血病时，白细胞计数会非常高。但是，恶性白细胞不会像正常细胞那样工作，因此患者很可能会出现感染。这些感染可能会危及生命。
恶性白血细胞也会填满骨髓，使其无法生成以下正常血细胞：
白细胞有多种不同类型，但白血病只有两种主要类型：
淋巴细胞白血病：淋巴细胞癌，淋巴细胞是一类白细胞
髓系白血病：所有其他类型白细胞的癌症
淋巴细胞白血病和髓系白血病均可以是急性或慢性的：
急性：幼小细胞癌，扩散速度快，如果不治疗可在 3 至 6 个月内导致死亡
慢性：成熟细胞癌，扩散速度较慢
什么是急性淋巴细胞白血病 (ALL)？
急性淋巴细胞白血病 (ALL) 也称为急性淋巴母细胞白血病，涉及非常幼小的细胞，它们本应发育为淋巴细胞，但却发生了癌变。ALL 可危及生命。
ALL 是儿童最常见的癌症类型，但本病在任何年龄均可发生
ALL 起病于骨髓，但可扩散至全身并损伤器官
患者可能出现发烧、虚弱、苍白等症状
医生通常会进行血液和骨髓检查，以查出癌症
医生采用化疗治疗 ALL
约 80% 的儿童 ALL 患者和约 40% 的成人 ALL 患者可治愈（生存至少 5 年）
ALL 的症状是什么？
医生如何判断我是否患有 ALL？
为了判断你是否患有 ALL，医生将会：
进行血液检查
从骨髓采集样本检测（骨髓检查）
用以判断 ALL 是否已扩散到主要器官的其他检查可能包括：
尿液化验
CT（计算机断层）扫描或 MRI（磁共振成像）
胸部 X 线检查
医生如何治疗 ALL？
医生采用化疗法治疗 ALL。化学药物治疗（常简称为“化疗”）是指使用一种或多种非常强效的药物杀灭癌细胞。其他类型的药物和治疗经常与化疗联用。治疗目标是治愈。治愈后，患者体内没有癌细胞。如果无法治愈，则将治疗目标设定为减少癌细胞数量并使其尽可能长久地保持在低水平。
刚开始化疗时，患者可能会感觉疾病加重，之后病情好转。患者使用这些药物可能：
更容易感染
需要输血
呕吐，感觉虚弱和疲劳，或脱发
ALL 治疗包括三个阶段：
诱导缓解
巩固
维持效应
诱导缓解阶段需使用几种强效化疗药物。诱导缓解阶段的目标是杀灭大多数或全部癌细胞（称为缓解）。
在诱导缓解期间，医生也可能会进行旨在杀灭脑内任何癌细胞的治疗：
化疗药物直接注入脑脊液（包围脑和脊髓的液体）
脑部放疗
巩固阶段需使用不同的化疗药物治疗几个月，以防止白血病复发。医生也可能会进行：
干细胞治疗（若需要）
维持阶段需要：
化疗 2 至 3 年，有时采用小剂量化疗