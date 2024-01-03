医生采用化疗法治疗 ALL。化学药物治疗（常简称为“化疗”）是指使用一种或多种非常强效的药物杀灭癌细胞。其他类型的药物和治疗经常与化疗联用。治疗目标是治愈。治愈后，患者体内没有癌细胞。如果无法治愈，则将治疗目标设定为减少癌细胞数量并使其尽可能长久地保持在低水平。

刚开始化疗时，患者可能会感觉疾病加重，之后病情好转。患者使用这些药物可能：

更容易感染

需要输血

呕吐，感觉虚弱和疲劳，或脱发

ALL 治疗包括三个阶段：

诱导缓解

巩固

维持效应

诱导缓解阶段需使用几种强效化疗药物。诱导缓解阶段的目标是杀灭大多数或全部癌细胞（称为缓解）。

在诱导缓解期间，医生也可能会进行旨在杀灭脑内任何癌细胞的治疗：

化疗药物直接注入脑脊液（包围脑和脊髓的液体）

脑部放疗

巩固阶段需使用不同的化疗药物治疗几个月，以防止白血病复发。医生也可能会进行：

维持阶段需要：

化疗 2 至 3 年，有时采用小剂量化疗