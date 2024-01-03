如果你有颈部疼痛伴随任何这些警示症状，请立即就医：

颈部无力，或一侧或双侧肢体无力

上肢或下肢一处或两处麻木

发热

盗汗

头痛

疲倦或头脑不清

胸部不适或呼吸不畅

运动时疼痛或锻炼时疼痛加重

吞咽问题

一天内就医，如果出现严重颈痛，药物治疗不能缓解，如对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药(NASID)。非甾体抗炎药包括布洛芬和萘普生等。

如果你的颈部疼痛不伴有警示症状，你可以等待几天或者打电话给你的医生谈谈你应该何时就诊。