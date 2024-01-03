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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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颈痛

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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颈部疼痛很常见，尤其是在老年人中。许多腰痛的原因也可能导致颈部疼痛。骨骼、肌肉或韧带（短而坚韧的组织将骨头连接在一起成为关节）的损伤会导致颈部疼痛出现。神经或脊髓受损也会导致颈部疼痛。

  • 多数颈痛是由扭伤和劳损导致，通常可自行消退

  • 如果你有颈部疼痛，失去力量或感觉，请立即就医

  • 通常你可以用药物（如对乙酰氨基酚）缓解颈部疼痛，并且避免做颈部紧张的事情

我应该何时就医来治疗颈痛？

如果你有颈部疼痛伴随任何这些警示症状，请立即就医

  • 颈部无力，或一侧或双侧肢体无力

  • 上肢或下肢一处或两处麻木

  • 发热

  • 盗汗

  • 头痛

  • 疲倦或头脑不清

  • 胸部不适或呼吸不畅

  • 运动时疼痛或锻炼时疼痛加重

  • 吞咽问题

一天内就医，如果出现严重颈痛，药物治疗不能缓解，如对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药(NASID)。非甾体抗炎药包括布洛芬和萘普生等。

如果你的颈部疼痛不伴有警示症状，你可以等待几天或者打电话给你的医生谈谈你应该何时就诊。

导致颈痛的原因？

颈痛的最常见原因是：

  • 肌肉劳损和韧带扭伤

其他常见病因包括：

  • 肌肉痉挛

  • 骨关节炎（当骨端的保护组织磨损时）

  • 颈椎病（在你椎骨和椎间盘上磨损和撕裂，这是随着年龄增长较为常见）

  • 撕裂或突出（鼓起）椎间盘（椎间盘压迫神经根并引起疼痛）

  • 全身的疼痛（如发生纤维肌痛）也可能影响颈部

不常见但严重的病因包括：

医师访视会发生什么？

医生询问患者的症状、病史并进行体格检查。

通常不需要进行检查。在某些情况下，医生可能需要做：

医生如何治疗颈部疼痛？

医生将会：

  • 治疗引起颈部疼痛的原因

  • 建议你服用止痛药，如对乙酰氨基酚或非甾体类消炎药（NSAID）

  • 对疼痛的部位进行热敷或冷敷，最好在受伤后的前两天内冷敷，然后再热敷

  • 避免导致颈部疼痛的活动

  • 物理治疗，包括伸展和加强练习

我怎样才能防止颈部疼痛？

  • 体育锻炼，包括肌肉加强训练和伸展锻炼

  • 站立和坐位时保持背部挺直

  • 睡眠时平卧或侧卧，头部支撑，但不要抬起

  • 不要长时间站立或坐位

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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