颈部疼痛很常见，尤其是在老年人中。许多腰痛的原因也可能导致颈部疼痛。骨骼、肌肉或韧带（短而坚韧的组织将骨头连接在一起成为关节）的损伤会导致颈部疼痛出现。神经或脊髓受损也会导致颈部疼痛。
多数颈痛是由扭伤和劳损导致，通常可自行消退
如果你有颈部疼痛，失去力量或感觉，请立即就医
通常你可以用药物（如对乙酰氨基酚）缓解颈部疼痛，并且避免做颈部紧张的事情
我应该何时就医来治疗颈痛？
如果你有颈部疼痛伴随任何这些警示症状，请立即就医：
颈部无力，或一侧或双侧肢体无力
上肢或下肢一处或两处麻木
发热
盗汗
头痛
疲倦或头脑不清
胸部不适或呼吸不畅
运动时疼痛或锻炼时疼痛加重
吞咽问题
一天内就医，如果出现严重颈痛，药物治疗不能缓解，如对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药(NASID)。非甾体抗炎药包括布洛芬和萘普生等。
如果你的颈部疼痛不伴有警示症状，你可以等待几天或者打电话给你的医生谈谈你应该何时就诊。
导致颈痛的原因？
医师访视会发生什么？
医生询问患者的症状、病史并进行体格检查。
通常不需要进行检查。在某些情况下，医生可能需要做：
医生如何治疗颈部疼痛？
医生将会：
治疗引起颈部疼痛的原因
建议你服用止痛药，如对乙酰氨基酚或非甾体类消炎药（NSAID）
对疼痛的部位进行热敷或冷敷，最好在受伤后的前两天内冷敷，然后再热敷
避免导致颈部疼痛的活动
做物理治疗，包括伸展和加强练习
我怎样才能防止颈部疼痛？
体育锻炼，包括肌肉加强训练和伸展锻炼
站立和坐位时保持背部挺直
睡眠时平卧或侧卧，头部支撑，但不要抬起
不要长时间站立或坐位