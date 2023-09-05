什么是麻木？
麻木是身体一部分失去感觉。可能感觉较往常较少，或者根本没有感觉。麻木可能是脑部或脊髓问题的迹象。麻木时，可能无法：
感觉到轻微的触摸
感觉疼痛
区分热与冷
感觉振动
知道身体麻木部分的位置
除了麻木，还可能出现：
刺痛或发麻的感觉
虚弱
瘫痪(运动身体的某一部位有困难)
麻木会导致平衡和协调方面的问题。它会影响行走或驾驶能力。
应何时就诊治疗麻木？
如果出现具有以下任何警示征象的麻木，应立即就医：
麻木突然出现（数分钟或数小时内）
身体某一部位也很快出现无力感觉（几小时或几天内）
麻木或无力迅速在身体上下蔓延，涉及到身体越来越多的部位
整条腿或手臂麻木
脸和躯干麻木
感觉麻木或无力，行动、说话或视觉都有困难
大腿、臀部或生殖器部位麻木，大小便失禁(无法控制小便或大便)
低于身体特定区域两侧的（例如胸中部以下）麻木
如果在没有这些警示征象的情况下感到麻木，请致电医生进行咨询。医生可以根据症状决定何时就医。
什么会导致麻木？
医师访视会发生什么？
医生会询问麻木情况，并进行检查。
医生可能会根据他们认为的原因进行测试，例如：
神经传导测试(一种通过身体某个部位发送小电击的神经测试 - 医生通过该测试了解神经传导电的能力如何)
肌电图（使用小针记录肌肉电活动的肌肉测试）
MRI（磁共振成像）
血液化验
医生如何治疗麻木？
医生会治疗导致麻木的问题。
医生可能会建议有助于缓解症状和预防其他问题的方法：
如果脚部麻木，穿上合适的鞋和袜子，并在穿上鞋之前检查鞋里是否有鹅卵石或其他东西
检查麻木区域是否有溃疡、发红或肿胀
如果手部麻木，触摸可能是热的或尖锐的东西时要小心
如果走路有问题，接受物理治疗或使用拐杖或助步车可能会帮助安全行走并防止跌倒
和医生讨论开车是否安全。