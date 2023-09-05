当用手触摸某物时，手部神经会向脑部传递信息。这些信息让您感觉到触摸到的东西。相似的神经将身体的不同部位连接到脑部。当这些信息传递的神经路径出现问题时，就会出现麻木。许多不同的疾病和药物会阻碍或压迫该路径，例如：

中风

感染，例如莱姆病或HIV

多发性硬化症

糖尿病

体内维生素B12不足

压迫脊髓神经的骨关节炎

反复运动或坐在一个位置太久对神经造成的压力

脑部、脊髓或神经损伤

当有些人感到焦虑和呼吸过快(换气过度)时，他们的手和嘴周围会感到麻木和刺痛。这并不危险。