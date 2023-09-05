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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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麻木

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是麻木？

麻木是身体一部分失去感觉。可能感觉较往常较少，或者根本没有感觉。麻木可能是脑部或脊髓问题的迹象。麻木时，可能无法：

  • 感觉到轻微的触摸

  • 感觉疼痛

  • 区分热与冷

  • 感觉振动

  • 知道身体麻木部分的位置

除了麻木，还可能出现：

  • 刺痛或发麻的感觉

  • 虚弱

  • 瘫痪(运动身体的某一部位有困难)

麻木会导致平衡和协调方面的问题。它会影响行走或驾驶能力。

应何时就诊治疗麻木？

如果出现具有以下任何警示征象的麻木，应立即就医

  • 麻木突然出现（数分钟或数小时内）

  • 身体某一部位也很快出现无力感觉（几小时或几天内）

  • 麻木或无力迅速在身体上下蔓延，涉及到身体越来越多的部位

  • 整条腿或手臂麻木

  • 脸和躯干麻木

  • 感觉麻木或无力，行动、说话或视觉都有困难

  • 大腿、臀部或生殖器部位麻木，大小便失禁(无法控制小便或大便)

  • 低于身体特定区域两侧的（例如胸中部以下）麻木

如果在没有这些警示征象的情况下感到麻木，请致电医生进行咨询。医生可以根据症状决定何时就医。

什么会导致麻木？

当用手触摸某物时，手部神经会向脑部传递信息。这些信息让您感觉到触摸到的东西。相似的神经将身体的不同部位连接到脑部。当这些信息传递的神经路径出现问题时，就会出现麻木。许多不同的疾病和药物会阻碍或压迫该路径，例如：

当有些人感到焦虑和呼吸过快(换气过度)时，他们的手和嘴周围会感到麻木和刺痛。这并不危险。

医师访视会发生什么？

医生会询问麻木情况，并进行检查。

医生可能会根据他们认为的原因进行测试，例如：

  • 神经传导测试(一种通过身体某个部位发送小电击的神经测试 - 医生通过该测试了解神经传导电的能力如何)

  • 肌电图（使用小针记录肌肉电活动的肌肉测试）

  • MRI（磁共振成像）

  • CT（计算机断层扫描）

  • 血液化验

医生如何治疗麻木？

医生会治疗导致麻木的问题。

医生可能会建议有助于缓解症状和预防其他问题的方法：

  • 如果脚部麻木，穿上合适的鞋和袜子，并在穿上鞋之前检查鞋里是否有鹅卵石或其他东西

  • 检查麻木区域是否有溃疡、发红或肿胀

  • 如果手部麻木，触摸可能是热的或尖锐的东西时要小心

  • 如果走路有问题，接受物理治疗或使用拐杖或助步车可能会帮助安全行走并防止跌倒

和医生讨论开车是否安全。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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