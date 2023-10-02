麻木是指部分或完全失去感觉。这可能是神经系统功能障碍的症状。

麻木患者可能无法感受到轻触、疼痛、温度或振动，或不知道他们的身体部位在哪里（位置觉）。如果不知道的身体部位在哪里，则会在平衡和协调方面存在问题。

当许多人有发麻、刺痛或针刺感等异常感觉时，或者肢体感觉无力或瘫痪时，会错误地使用“麻木”一词，部分原因可能是麻木患者通常也有这种异常的感觉和症状。是否出现其他症状取决于麻木的起因是什么。

如果麻木已存在很长一段时间，特别是在足部，它可以导致其他问题。患者可能有行走和驾驶困难，而且很可能跌倒。他们可能没有注意到感染、足部溃疡（脚疮）和受伤，因为他们也不能感觉到疼痛。在这种情况下，治疗可能会被延迟。

感觉通路 一个感觉功能正常的人，感觉感受器（皮肤感觉神经纤维的特殊末梢）必须能探测体内和身体周围的信息。然后，这些感受器必须发出信号并通过以下通路： 通过感觉神经（从皮肤到脊髓的神经）

通过脊神经根（由感觉神经连接在一起形成粗短的分支），这些分支穿过脊柱(椎骨)与脊髓相连(见图脊髓是如何组织的)

沿脊髓往上传

穿过脑干

到达感知和解释这些信号的脑部（位于脑部）。 对于身体的某些部位，该通路包括神经丛或马尾。 神经丛是感觉神经纤维和运动神经纤维(将信号从脑部和脊髓传递到肌肉和其它身体部位)的网络。在神经丛，这些神经纤维被组合和排序，以支配特定的身体部位。然后这些神经纤维从神经丛进行分支，形成周围神经。在躯干有4个神经丛。 马尾是脊髓底部的一束脊神经根纤维。这种结构类似于马的尾巴，这是它的名字在拉丁文中的意思。它支配大腿、臀部、生殖器以及它们之间的区域的感觉，它之所以被称为鞍区，是因为这些区域是会接触马鞍的身体区域。

麻木的评估 因为很多疾病可能引起麻木，医生会系统地问诊，关注更加可能的病因。 警示体征 有麻木的患者，需要注意以下症状： 麻木突然出现（在数分钟或数小时内）

突然或很快（数小时或数天内）出现无力伴麻木

麻木或无力迅速蔓延至全身上下，累及身体越来越多的部位。

呼吸困难

发生在大腿、臀部、生殖器、以及它们之间的区域（鞍区）的麻木，以及膀胱和排便失去控制（失禁）

身体特定平面以下的两侧麻木（如胸部中段以下）

整个腿部或手臂麻木

面部和躯干的感觉丧失 何时就医 有警示体征的病人需要马上去医院。没有警示特征的病人可以致电他们的医生。医生可以根据他们的症状决定他们应在何时看医生。 医生会怎么做 医生从身体受累的部位开始问起。麻木的身体部位通常提示哪部分神经通路发生问题： 部分肢体：周围神经或有时脊髓神经根受损

躯体同侧手臂和腿部：脑部功能障碍

身体特定平面以下的双侧躯体：脊髓功能障碍，例如横贯性脊髓炎(引起脊髓整个宽度的炎症)

双侧，主要位于手部和足部：全身许多周围神经同时出现功能障碍（多发性神经病） 然后医生会询问患者其他症状和病史。医生也进行体格检查。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示病因和可能需要进行的检查（见表麻木的一些原因和特征）。 医生让患者描述麻木症状。然后医生可能会询问具体的问题： 麻木何时开始

起病是否迅速

患者是否还有其他症状，例如感觉异常、肌无力或瘫痪、排便或膀胱失去控制、尿潴留、视力问题、吞咽困难、或精神功能恶化

是否由某些事件引发症状，如肢体受压、外伤、睡在不合适的地方或感染 知道麻木和其他症状起病的速度能够帮助医生确定疾病的类型。 患者被问及的症状往往提示病因。例如，背部和/或颈部疼痛提示骨关节炎、椎间盘破裂或其他压迫脊髓的疾病。 医生也会询问患者是否有可以引起麻木的疾病，特别是糖尿病、慢性肾脏病、感染（如艾滋病病毒感染或莱姆病）、中风或关节炎。医生可能会询问是否其他家庭成员也有类似的症状，或是有能够影响神经系统的遗传病史。他们询问患者使用药物和物质（包括非法药物）的情况以及可能暴露于毒素的情况。 体检包括对神经系统的完整评估(神经检查)，重点是测试感觉(人是否能正常感觉到刺激，如触摸和温度)，以及反射和肌肉功能。 表格 麻木的原因和特征 表格 检查 如果诊断显而易见，并且治疗仅涉及一般措施(例如休息或夹板)，则不需要进行测试，例如，在腕管综合征的某些情况下。 在其他情况下，测试是根据医生认为的问题所在进行的： 感觉神经、神经丛或脊神经根：神经传导检查和肌电图检查

神经丛：神经传导检查和肌电图检查，有时行静脉注入造影剂后磁共振成像 (MRI) 检查

脑部或脊髓：MRI，或者如果MRI不可用，则进行计算机断层扫描（CT） 神经传导检查和肌电图往往同时进行。神经传导检查使用电极或小针刺激神经。然后医生测量神经传输信号的速度。对于肌电图检查，将一根小针插入肌肉，记录肌肉静止和收缩时的电活动。 然后进行其他检查，以诊断特定疾病。例如，如果结果表明是多发性神经病，医生会做血液测试来检查其各种原因(例如糖尿病、肾脏疾病或维生素缺乏)。

麻木的治疗 当可能时，可纠正或治疗引起麻木的病因。其他方法和药物（如用于治疗神经性疼痛的药物）可能有助于缓解症状。 一般措施可以帮助缓解症状，并防止其他的问题出现。因为有麻木的患者不易感到疼痛不适，因此需要采取预防措施来防止受伤。如果他们的足部麻木，特别是有血液循环受损时，他们应该穿合适的鞋子和袜子，并且应该在穿鞋前检查鞋中是否有石头或其他异物。患者应经常检查他们的足部是否出现溃疡或感染的迹象，如发红。如果手和手指麻木，患者应该小心去拿热的或锐利的物品。 如果患者行走困难，或已经失去了位置觉（身体部位在哪里），物理治疗可以帮助他们学习更安全的行走方法并防止跌倒。 患者应该意识到他们可能存在驾驶方面的问题，而且如果他们确实有此类问题，他们应该和他们的医生说明这个问题。