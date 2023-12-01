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小知识
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麻疹

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是麻疹？

麻疹是一种病毒感染。它过去在美国的儿童中很常见。因为常规儿童疫苗接种可以预防麻疹，因此现在，麻疹在美国很少见。在世界上少部分儿童接种疫苗的地区，麻疹仍然很常见。

  • 麻疹是由在未接种疫苗的人群中迅速传播的病毒引起的

  • 症状包括发热、流鼻涕、咳嗽、眼睛发红、皮疹

  • 在健康儿童中麻疹通常不严重，但有时会导致死亡或脑损伤。

  • 麻疹疫苗可以保护儿童避免患上麻疹

什么导致麻疹？

麻疹由病毒引起。没有接种疫苗的健康儿童只要在患麻疹并咳嗽或打喷嚏的人附近吸入病毒即可感染麻疹。

麻疹的症状是什么？

在感染后约 7 至 14 天开始出现麻疹症状。

  • 发热

  • 流鼻涕

  • 干咳

  • 红眼

  • 有时候，对强光敏感

  • 口腔内可能出现发亮的红色小斑点，中心为白色或青白色

  • 喉咙痛

大约 3 至 5 天后，您的孩子可能会有：

  • 发痒的皮疹——皮疹从耳朵下方和前方或脖子上开始，然后扩散到身体其他部位

  • 发热超过 104° F (40° C)

  • 眼部感染（红眼病，也叫结膜炎)

麻疹导致什么问题？

在健康儿童中，很少有严重的麻疹。然而，麻疹有时会导致严重的健康问题，例如：

  • 肺部感染（肺炎

  • 大出血（血小板减少症

  • 脑部感染（脑炎），在皮疹发生后约 2 至 14 天可引起头痛、癫痫发作和昏迷，并可导致脑损伤或死亡

在美国，感染麻疹的儿童死亡率约为 1/1,000 至 2/1,000。而且，麻疹发病多年后，一些人患上一种罕见的大脑问题，称为亚急性硬化性全脑炎 (SSPE)，导致脑损伤和死亡。

医生如何判断我的孩子是否患有麻疹？

医生进行体格检查。他们会查看：

  • 麻疹皮疹

  • 口腔内可能出现发亮的红色小斑点，中心为蓝色或青白色（科氏斑）

医生会验血以确定您的孩子是否患有麻疹。如果您的孩子患有麻疹，他们会告诉公共卫生官员，后者将尝试防止麻疹扩散到您所在地区的太多人中。

医生如何治疗麻疹？

没有治疗方法可以治愈麻疹。在病毒感染期间，让孩子休息。

为了帮助您的孩子，您可以：

  • 服用降低发热的药物（如对乙酰氨基酚或布洛芬）

  • 保持孩子温暖舒适

  • 为降低麻疹引起并发症的可能性，医生可以给孩子服用维生素 A

我该如何预防麻疹？

给您的孩子接种麻疹疫苗

  • 孩子在 12 到 15 个月龄和 4 到 6 岁时共接受 2 次麻疹疫苗注射

  • 六个月龄的孩子可以在需要时进行第一次注射，例如在麻疹爆发期间或出国旅行之前

  • 麻疹疫苗是麻疹、腮腺炎和风疹 (MMR) 注射疫苗的一部分，后者也是一种预防腮腺炎和风疹的疫苗

  • MMR 注射不会引起孤独症

  • 接种疫苗后，有些人可能会有轻微发热和皮疹

  • 某些人不应接受 MMR 注射，包括孕妇和病得非常重或免疫系统较弱的人

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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