在健康儿童中，很少有严重的麻疹。然而，麻疹有时会导致严重的健康问题，例如：

肺部感染（肺炎）

大出血（血小板减少症）

脑部感染（脑炎），在皮疹发生后约 2 至 14 天可引起头痛、癫痫发作和昏迷，并可导致脑损伤或死亡

在美国，感染麻疹的儿童死亡率约为 1/1,000 至 2/1,000。而且，麻疹发病多年后，一些人患上一种罕见的大脑问题，称为亚急性硬化性全脑炎 (SSPE)，导致脑损伤和死亡。