什么是麻疹？
什么导致麻疹？
麻疹由病毒引起。没有接种疫苗的健康儿童只要在患麻疹并咳嗽或打喷嚏的人附近吸入病毒即可感染麻疹。
麻疹的症状是什么？
在感染后约 7 至 14 天开始出现麻疹症状。
发热
流鼻涕
干咳
红眼
有时候，对强光敏感
口腔内可能出现发亮的红色小斑点，中心为白色或青白色
喉咙痛
大约 3 至 5 天后，您的孩子可能会有：
发痒的皮疹——皮疹从耳朵下方和前方或脖子上开始，然后扩散到身体其他部位
发热超过 104° F (40° C)
眼部感染（红眼病，也叫结膜炎)
麻疹皮疹
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图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
麻疹导致什么问题？
医生如何判断我的孩子是否患有麻疹？
医生进行体格检查。他们会查看：
麻疹皮疹
口腔内可能出现发亮的红色小斑点，中心为蓝色或青白色（科氏斑）
医生会验血以确定您的孩子是否患有麻疹。如果您的孩子患有麻疹，他们会告诉公共卫生官员，后者将尝试防止麻疹扩散到您所在地区的太多人中。
科氏斑
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感谢美国疾病控制与预防中心公共卫生图像库提供的图像。
医生如何治疗麻疹？
没有治疗方法可以治愈麻疹。在病毒感染期间，让孩子休息。
为了帮助您的孩子，您可以：
服用降低发热的药物（如对乙酰氨基酚或布洛芬）
保持孩子温暖舒适
为降低麻疹引起并发症的可能性，医生可以给孩子服用维生素 A
我该如何预防麻疹？
给您的孩子接种麻疹疫苗。
孩子在 12 到 15 个月龄和 4 到 6 岁时共接受 2 次麻疹疫苗注射
六个月龄的孩子可以在需要时进行第一次注射，例如在麻疹爆发期间或出国旅行之前
麻疹疫苗是麻疹、腮腺炎和风疹 (MMR) 注射疫苗的一部分，后者也是一种预防腮腺炎和风疹的疫苗
MMR 注射不会引起孤独症
接种疫苗后，有些人可能会有轻微发热和皮疹
某些人不应接受 MMR 注射，包括孕妇和病得非常重或免疫系统较弱的人