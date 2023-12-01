预防 COVID-19 的最佳方法是接种疫苗。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议 6 月龄及以上人群接种 2023-2024 年更新的 COVID-19 疫苗，以预防 COVID-19 引起的严重疾病（见 [CDC]：COVID-19 疫苗）。

疫苗有效而安全

COVID-19 疫苗不会让您患上 COVID-19

疫苗的有效性会随着时间的推移而降低，因此及时接种最新疫苗非常重要

COVID-19 疫苗可能在一两天内引起轻度副作用（手臂酸痛、身体疼痛、头痛、发热）

即使您有 COVID-19 感染，也应接种 COVID-19 疫苗

除了接种疫苗外，您还应避免暴露于病毒。这可能很困难。可传播病毒的人可能没有任何症状，所以您无法判断哪些人已感染病毒，哪些人没有。CDC 在其呼吸道病毒指南中建议了帮助避免感染病毒的更多方法。

您应该佩戴合适的口罩，覆盖口腔和鼻子：

您或您周围的人有患严重疾病的风险因素。

您或您周围的人最近暴露于呼吸道病毒、生病或正在康复中。

呼吸道病毒在您的社区引起许多疾病。

在乘坐公共交通工具（例如，飞机、公共汽车、火车）和在室内的交通中枢（例如，机场、火车站）时，应考虑佩戴口罩

除了及时接种疫苗和戴口罩外：