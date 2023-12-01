什么是COVID-19？
是什么导致了COVID-19？
COVID-19 是由一种称为 SARS-CoV-2 的冠状病毒引起的。病毒传播方式：
存在于感染者咳嗽、打喷嚏、唱歌或谈话产生的飞沫中，通常通过空气传播
通过触摸被感染者触摸过的东西，然后再触摸您的脸
您可能在出现任何症状之前传播引起 COVID-19 的病毒。
而且 COVID-19 在人与人之间的传播比感冒或流感等其它呼吸道感染要更容易得多。
什么是冠状病毒？
COVID-19的症状是什么？
许多 COVID-19 患者几乎没有症状。
如果您确实出现症状，则可能会出现以下情况：
发热
干咳
呼吸困难
感到非常虚弱和疲倦
您可能还出现：
流鼻涕
喉咙痛
失去嗅觉和味觉
头痛
胃部不适，例如恶心、呕吐和腹泻
严重感染会进入肺部，引起病毒性肺炎。那会让您呼吸非常急促。严重感染也会影响很多器官，包括您的脑部、心脏和肾脏。
COVID-19致死吗？
您可能死于COVID-19。您的年龄越大，死亡的风险越高。大多数死亡发生在50岁以上的人群中。80岁以上的人群处于非常高的风险中。但是，即使是儿童和年轻人也可能死亡。
如果您有心脏病、肥胖或糖尿病等其它医疗问题，您也面临更高的风险。
我如何判断自己是否患有 COVID-19？
如果您出现以下情况，应进行 COVID-19 检测：
有 COVID-19 的症状——应在等待检测结果期间隔离
暴露于 COVID-19 患者（您是“密切接触者”）——在最后一次接触后约 5 天接受检测
被要求接受工作场所、学校或社区筛查的检测，尤其是如果您没有完全接种疫苗
医生或其他医护人员进行的最常见检查称为 PCR 检测（聚合酶链反应检测），使用：
从鼻或喉咙取样的拭子
拭子被送到实验室寻找病毒或感染的其它证据。可能需要几天时间才能得到结果。
抗原检测是一种不同于 PCR 检测的检测。抗原检测可以在家中或在医疗护理环境中进行，使用鼻拭子。它们通常不如 PCR 检测准确。但抗原检测可提供快速结果（15 分钟内）。
血液检测可以寻找您的身体为抵抗病毒而制造的抗体。机体制造这些抗体需要花费几周的时间，因此初次生病时此检测无用。但这可以帮助您判断您是否曾经被感染。
如何治疗COVID-19？
如果您是轻度或中度病例，您将：
待在家里，不要外出或靠近他人（隔离）
戴上口罩，以免传播病毒
服用对乙酰氨基酚或布洛芬缓解发热和疼痛
如果您的病情严重，有呼吸困难，则需要去医院。医生将会：
给您吸氧
有时，让您用药
有时需要使用呼吸机（辅助呼吸的机器）
您可能需要使用呼吸机几周。
如果您的肾脏有问题，则可能需要透析。
如何预防COVID-19？
预防 COVID-19 的最佳方法是接种疫苗。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议 6 月龄及以上人群接种 2023-2024 年更新的 COVID-19 疫苗，以预防 COVID-19 引起的严重疾病（见 [CDC]：COVID-19 疫苗）。
疫苗有效而安全
COVID-19 疫苗不会让您患上 COVID-19
疫苗的有效性会随着时间的推移而降低，因此及时接种最新疫苗非常重要
COVID-19 疫苗可能在一两天内引起轻度副作用（手臂酸痛、身体疼痛、头痛、发热）
即使您有 COVID-19 感染，也应接种 COVID-19 疫苗
除了接种疫苗外，您还应避免暴露于病毒。这可能很困难。可传播病毒的人可能没有任何症状，所以您无法判断哪些人已感染病毒，哪些人没有。CDC 在其呼吸道病毒指南中建议了帮助避免感染病毒的更多方法。
您应该佩戴合适的口罩，覆盖口腔和鼻子：
您或您周围的人有患严重疾病的风险因素。
您或您周围的人最近暴露于呼吸道病毒、生病或正在康复中。
呼吸道病毒在您的社区引起许多疾病。
在乘坐公共交通工具（例如，飞机、公共汽车、火车）和在室内的交通中枢（例如，机场、火车站）时，应考虑佩戴口罩
除了及时接种疫苗和戴口罩外：
如果您有 COVID-19 症状，则接受检测
如果您因 COVID-19 而患重病的风险较高，则避免呆在没有户外新鲜空气的拥挤场所和室内空间
如果您没有及时接种最新疫苗，则与其他人保持适当社交距离，尤其是如果您患 COVID-19 重病的风险较高
如果可能，与 COVID-19 患者保持适当的社交距离
经常用肥皂和水洗手至少20秒
使用酒精类洗手液
避免用未洗的手接触眼睛、鼻子和嘴
生病时待在家里
咳嗽或打喷嚏时，应用纸巾遮挡，然后把纸巾丢进垃圾桶
使用常规的家用清洁剂或抹布清洁和消毒经常触摸的物体和表面
关注您的健康并观察症状
检疫隔离和医学隔离
已经建议采取检疫隔离和隔离措施，以限制疫情在当地、地区和全球的传播。
检疫隔离是指与传染性患者“密切接触”的人应当隔离，以免感染其他人。目前，CDC 不建议检疫隔离暴露于 COVID-19 但未被感染的人群。（参见 CDC：呼吸道病毒指南。）
医学隔离将确诊或疑似 COVID-19 的人与无 COVID-19 的人分开。如果您有呼吸道病毒感染症状，但无法通过其他原因更好地解释，CDC 建议您待在家中，远离其他人（包括与您生活在一起的未生病的人）。这些症状可能包括发热、寒战、疲劳、咳嗽、流鼻涕和头痛等。症状改善后 5 天内，应增加预防措施，如打开窗户增加通风，引入新鲜的外部空气或净化室内空气，经常洗手和清洁经常触摸的物体表面，佩戴合适的口罩，与他人保持距离，以及在任何聚会之前继续进行检测。这对于保护有增加严重疾病风险的因素的人免受呼吸道病毒的影响尤为重要。（另见 CDC：生病时预防呼吸道病毒的传播。）