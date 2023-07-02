当HIV病毒接管CD4淋巴细胞时，它在杀死CD4细胞之前产生许多自身的拷贝，然后释放这些病毒拷贝。然后这些拷贝接管其它的CD4淋巴细胞，这使得更多的拷贝产生。这个循环一直持续到身体里有数十亿的HIV病毒。

可能因为与感染者的体液接触而感染HIV，特别是：

血

精液

阴道液

母乳

通过眼泪、尿液或唾液感染很少见。这些液体携带病毒但数量较少。