什么是人类免疫缺陷病毒(HIV)？
人类免疫缺陷病毒(HIV)是一种称为逆转录病毒的病毒。它会导致危及生命的艾滋病（获得性免疫缺陷综合征）。
HIV被称为免疫缺陷病毒，因为它会削弱（导致缺陷）免疫系统。免疫系统有助于防御感染和癌症。
HIV感染可削弱免疫系统，因为它会杀死某些类型的白细胞，这些白细胞被称为CD4淋巴细胞。没有足够的CD4淋巴细胞，更可能患某些感染和癌症。
HIV感染会削弱身体对某些感染和癌症的防御能力
HIV感染无法治愈，但HIV药物在弱化病毒方面有很大不同
不进行治疗，HIV感染就会引起艾滋病
尽快开始使用 HIV药物可能会帮助避免与艾滋病有关的问题
人们不会因 HIV本身死亡，而是因感染和癌症并发症死亡
实施安全的性行为、不要共用针头、不要接触别人的血，有助于预防HIV感染
什么是获得性免疫缺陷综合征(AIDS)？
什么会导致HIV感染？
当HIV病毒接管CD4淋巴细胞时，它在杀死CD4细胞之前产生许多自身的拷贝，然后释放这些病毒拷贝。然后这些拷贝接管其它的CD4淋巴细胞，这使得更多的拷贝产生。这个循环一直持续到身体里有数十亿的HIV病毒。
可能因为与感染者的体液接触而感染HIV，特别是：
血
精液
阴道液
母乳
通过眼泪、尿液或唾液感染很少见。这些液体携带病毒但数量较少。
与感染者进行无保护的性行为，可能会感染HIV
与感染者分享针头可能会感染HIV
感染母亲在怀孕、分娩和哺乳期间可能导致儿童感染HIV
但是不能通过触摸、握住或接近感染HIV的人而感染HIV
HIV感染的症状是什么？
许多人不会马上出现症状。感染HIV后1到4周内，可能会出现以下症状：
发热
皮疹
在脖子上、在手臂下，或在腹股沟出现肿块——肿块是肿大的淋巴结（小豆形器官，帮助身体对抗感染）
感觉虚弱和疲劳
这些症状持续3到14天。这些消失后，多年来可能很少或没有任何症状。
稍后，如果未接受治疗，受损的免疫系统会难以保护机体免受感染。根据感染的种类，会有不同的症状。例如，肺部感染，可能会出现咳嗽和呼吸困难。在食道感染时，吞咽时可能会疼痛。肠道感染会导致腹泻和体重减轻。
医生如何诊断 HIV感染？
医生首先对血液或唾液（唾沫）进行简单的筛查试验。如果筛查试验显示 HIV感染的迹象，医生会进行其它血液化验以确认。
如果有HIV感染，医生会测量血液中的HIV病毒数量。
这个数量被称为病毒载量
病毒载量对患者和医生来说是一个重要的数字。高病毒载量是不好的。这意味着身体内有很多病毒，免疫系统非常脆弱。低病毒载量是好的。通常意味着治疗正在起效。
医生还定期做血液检查，查看CD4细胞数量。
这被称为CD4计数
CD4计数高意味着免疫系统很强。CD4计数低意味着免疫系统越来越弱。CD4计数低可能意味着药物已停止工作或没有服用。因为病毒对药物产生耐药性，药物可能停止起效。当CD4计数非常低时，可能需要服药来预防感染。
知道患HIV感染很重要，因为接受治疗可以帮助延长寿命、增进健康，而不把病毒传染给其他人。
医生如何治疗 HIV感染？
医生不能治愈HIV感染，但可以使用称为抗逆转录病毒药物的HIV药物减缓感染：
抗逆转录病毒药物可以阻止HIV病毒自我复制并降低血液中HIV病毒的数量
通常服用3种或更多不同的HIV药物，因为 HIV药物联合使用效果最好
通常将几种药物放入一块药片中，所以不必服用很多药片
HIV药物必须终生服用
如果停止服用药物，即使很短时间，HIV感染也会复发
如果完全按照医生的规定服药，您可感染HIV并可以长时间生存。
医生可能会提供其它药物，以用于：
预防其它感染，例如鹅口疮和肺炎
帮助减轻副作用，例如虚弱和体重减轻
确保所有医生在给任何其它药物之前知道患者正在服用哪种HIV药物。
怎样才能预防HIV感染？
可以通过实施安全的性行为以及不分享针头来预防HIV感染。
性活动时使用乳胶避孕套，并正确使用避孕套，以减少泄漏或破裂的可能性
不要将凡士林油或其它油性润滑剂与避孕套一起使用，因为会削弱避孕套作用
在进行任何类型的性行为之前，请先进行 HIV 检测，并要求伴侣也进行检测
不与他人共用针头或注射器
如果可能接触到另一个人的血液或其它体液，请戴上乳胶手套
如果怀孕了，请接受HIV检测，以便开始接受药物治疗，防止婴儿感染
也可以在暴露于HIV之前服用HIV药物，称为暴露前预防(PrEP)。但是这些药物价格昂贵，通常仅针对感染风险高的人开具处方，例如有患HIV感染的伴侣的人。
如果已经感染了HIV，可以通过实施安全的性行为以及不共用针头来阻止感染传播给其他人。
尚无可预防HIV感染的疫苗。