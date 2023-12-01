巨细胞病毒(CMV)感染

巨细胞病毒感染是一种常见的疱疹病毒感染，其症状差别较大，可以无任何症状，也可以出现发热、疲乏（类似传染性单核细胞增多症），甚至出现严重的症状，包括眼、脑及其他内脏的受累。

该病毒通过身体分泌物的性或非性接触而传播。

大多数人没有症状，但有些人感到不适并发热，免疫系统较弱的人会出现严重的症状，包括失明。

巨细胞病毒可能会在出生前感染的婴儿中引起严重疾病。

医生可通过培养感染的体液样本（如尿液）来进行感染检测。

该病通常不需要治疗，若感染严重，可使用抗病毒药物。

巨细胞病毒 (CMV) 感染十分常见。巨细胞病毒是一种疱疹病毒（疱疹病毒5型）。血液学检查证实 50%-90% 的成人都曾感染过巨细胞病毒。

CMV 可在感染后立即引发症状，也可在各种组织中终生保持休眠（不活跃）状态。多种刺激可使休眠的巨细胞病毒重新激活，导致病毒生长，有时可导致疾病。肺、胃肠道、脑、脊髓或眼睛可能被感染。

通常，巨细胞病毒感染不引起任何症状。严重感染通常仅发生于出生前感染病毒的婴儿和免疫系统受损者——如艾滋病患者和接受器官移植的人。在免疫系统受损的人中，感染常由休眠病毒的再次激活导致。

巨细胞病毒的传播 感染者可能间歇性地将巨细胞病毒排至尿液或唾液中。病毒也可通过宫颈（子宫下部）黏液、精液、粪便及乳汁排泄。因此性传播和非性传播均可发生。 如果孕妇发生感染，胎儿可能会在孕期获得感染，或者婴儿在分娩时获得感染。 巨细胞病毒感染也可发生于输注已感染血液及移植已感染器官的人。接受器官移植的人特别容易感染巨细胞病毒是由于治疗过程中为预防移植排异反应使用了抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）所致。

巨细胞病毒感染的症状 大多数感染巨细胞病毒的人无任何临床症状。 少数人感染后会出现发热和全身不适。 感染巨细胞病毒，如E-B病毒（EBV，一种4型疱疹病毒），可能导致青少年和年轻人出现一种传染性单核细胞增多症 。巨细胞病毒和 E-B病毒单核细胞增多症均可引起发热和疲劳。但是，E-B病毒也会引起严重的咽喉痛。巨细胞病毒不是这样。 如果未感染者体内输注了含有巨细胞病毒的血液，则会感染该病毒，2～4 周后可能出现发热，有时会出现肝炎。 在免疫系统受损的人中，巨细胞病毒可导致严重疾病或死亡。 对于艾滋病患者，巨细胞病毒感染是常见的病毒性并发症。这种病毒可感染眼视网膜。这种感染（CMV视网膜炎）可导致失明。也可发生脑部感染（脑炎）、肺炎、或肠道或食道痛性溃疡。 如果孕妇将巨细胞病毒传给胎儿，可能会导致以下情况： 流产

死产

新生儿死亡 在新生儿中，巨细胞病毒感染可能会对肝脏或脑造成广泛损伤。幸存的新生儿可能会出现听力下降和智力残疾。

巨细胞病毒感染的诊断 对于新生儿，进行尿培养

血液化验

对于免疫系统受损的人，常常需要活检 巨细胞病毒感染可能不会立即被识别。健康成人及儿童由于不需要进行治疗，因此巨细胞病毒感染的诊断也通常不是必须的。但是，医生认为以下人群可能存在巨细胞病毒感染： 原本健康的人有发热和疲劳

免疫系统功能低下的人有眼睛、脑部、肺部或胃肠道感染

看起来有病的新生儿 一旦怀疑巨细胞病毒感染，医师可进行试验以检测机体体液或组织中的病毒。 在新生儿中，通常通过将尿液样本送到实验室来培育（培养）和识别病毒来进行诊断。 如果患者以前没有抗巨细胞病毒抗体，血液检查可以确认新发感染。（抗体是免疫系统产生的，有助于保护身体免受特定攻击物，如巨细胞病毒的攻击。） 但这些检查不能确定是否存在疾病。 体液和组织中存在巨细胞病毒并不总是提示疾病，可能仅代表病毒脱落。病毒再激活可能导致巨细胞病毒疾病，如在免疫系统功能低下的人群中发生的那样。常需要对这些人进行受累组织的活检以确认巨细胞病毒感染。 也可以进行血液检查，以评估存在多少病毒，并且可能有所帮助，因为已升高或正在升高的巨细胞病毒病毒载量通常高度提示侵袭性疾病。 眼科医师可使用眼底镜检查眼球内部结构以查找特征性异常来确定巨细胞病毒性视网膜炎。