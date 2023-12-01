什么是 HIV？
人类免疫缺陷病毒 (HIV) 是一种会影响人体免疫系统的病毒。HIV 感染者更有可能因其他感染和疾病而生病。
感染 HIV 的幼儿通常在出生时从母亲那里感染病毒
医生进行血液检查来诊断 HIV
没有治疗的情况下，感染 HIV 的患儿可能患艾滋病（获得性免疫缺陷综合征）
HIV 无法治愈，但药物可减缓病毒传播
接受抗 HIV 药物疗法（称作抗逆转录病毒治疗或抗逆转录病毒疗法）的儿童可以生存至成年期
感染 HIV 的母亲通常可通过在妊娠和分娩时服用抗逆转录病毒药物并在分娩后给婴儿服用抗逆转录病毒药物来预防婴儿感染 HIV
什么是艾滋病？
艾滋病是获得性免疫缺陷综合征。它是最严重的 HIV 感染形式。免疫系统变得更弱，不能抵抗感染。患有艾滋病的人可能会出现罕见的感染，而这些感染几乎不会影响没有患艾滋病的人。
在以下情况下，HIV 感染被认为是艾滋病：
孩子会患严重的感染，而没有感染 HIV 的孩子几乎永远不会患这些感染
血液检查显示免疫系统非常弱
定期服用 HIV 药物的孩子几乎从不患艾滋病。
儿童如何感染 HIV？
感染 HIV 的幼儿几乎总是在分娩前或分娩时从其感染 HIV 的母亲那里感染该病毒。由于病毒存在于母乳中，因此母乳喂养可以传播该病毒。
年龄较大的儿童和青少年可通过以下方式感染：
与感染 HIV 的人发生性关系
接触 HIV 感染者的血液
共用 HIV 感染者使用过的针头
由于献血时会进行 HIV 检测，因此在美国、加拿大或西欧，几乎没有因输血引起的感染。
HIV 不会通过以下途径传播：
食物
水
触摸或共用家居用品
触摸、亲吻或在家里、公司或学校里处在感染者身边
儿童 HIV 感染的症状是什么？
感染 HIV 的儿童起初看起来很健康。随着时间推移，他们会出现更频繁、更严重的常见问题，例如感冒、耳部感染和腹泻。症状取决于孩子是否正在接受 HIV 药物治疗。用于 HIV 治疗的药物称为抗逆转录病毒治疗药物（抗逆转录病毒疗法）。
如果未对儿童进行抗逆转录病毒治疗，他们可能会：
没有接受抗逆转录病毒疗法的儿童最终会患上艾滋病。
如果对儿童进行抗逆转录病毒治疗，他们可能会：
接受 HIV 感染治疗的儿童随着年龄增长可能会出现长期问题，例如：
医生如何判断孩子是否感染了 HIV？
如果母亲感染 HIV 或有感染 HIV 的风险，医生会在婴儿和幼儿中对血液进行 HIV 检测。医生建议对所有孕妇进行 HIV 检测。
婴儿在出生时进行检测。但是，为确保没有 HIV，在接下来的 6 个月中，受 HIV 感染的母亲所生的婴儿还需要进行更多的血液检查。
医生如何治疗儿童 HIV 感染？
医生使用以下方法治疗儿童 HIV 感染：
抗逆转录病毒疗法 (ART)
有时使用抗生素预防某些感染
抗逆转录病毒治疗始终使用多种药物。HIV 感染的患儿通常服用 3 种不同的药物。对于较大的孩子，有时会将这些药物合为一颗药丸。在正确的时间和按正确的数量定期服用药物非常重要。如果孩子减少服用这种药的频率，HIV 可能对这种药产生耐药性。耐药性意味着该药物将不再对抗 HIV。如果 HIV 对一种药物产生耐药性，医生将尝试另一种药物。
医生大约每 3 至 4 个月进行一次血液检查以测量：
白细胞计数
血液中的 HIV 病毒数量
这些血液检查帮助医生知道治疗是否有效。医生还进行检查以查看病毒是否对药物产生耐药性，并检查药物的副作用。
几乎所有 HIV 感染儿童都应定期接种儿童疫苗。
HIV 感染的儿童应在健康允许范围内参加尽可能多的正常儿童活动。他们极不可能将 HIV 传播给其他孩子。
如何防止我的孩子感染 HIV？
如果您怀孕并感染了 HIV，则可以通过以下方法降低将感染传播给宝宝的机会：
服用抗逆转录病毒治疗（抗逆转录病毒）药丸，尤其是在孕中期和孕晚期（最近 6 个月）
如果您已经服用抗逆转录病毒治疗药物，请继续定期服用
在产程和分娩时通过静脉注射接受特定的抗逆转录病毒治疗药物——这种药物也可在婴儿出生后 6 周内提供给您的宝宝，从而降低宝宝感染 HIV 的机会
如果您的血液中有很多 HIV 病毒，应进行剖腹产，而不是阴道分娩
用配方奶代替母乳喂养宝宝，除非您生活所在地的水质不能安全配制配方奶
检查您的孩子的日托中心或学校是否有清理血液的安全计划，包括：
戴乳胶手套
脱下手套后洗手
用 1 份漂白剂兑 100 份水的溶液清洁和消毒所有沾血表面
避免接触血液
这些普遍的预防措施应用于所有儿童，因为工作人员或父母可能不知道儿童是否感染 HIV。如果任何家庭成员感染 HIV，在家中也应遵循这些预防措施。