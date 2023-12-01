艾滋病是获得性免疫缺陷综合征。它是最严重的 HIV 感染形式。免疫系统变得更弱，不能抵抗感染。患有艾滋病的人可能会出现罕见的感染，而这些感染几乎不会影响没有患艾滋病的人。

在以下情况下，HIV 感染被认为是艾滋病：

孩子会患严重的感染，而没有感染 HIV 的孩子几乎永远不会患这些感染

血液检查显示免疫系统非常弱

定期服用 HIV 药物的孩子几乎从不患艾滋病。