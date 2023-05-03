什么是烧伤？
烧伤是通常由热、日光、电、辐射或化学物质引起的皮肤损伤。
烧伤会引起疼痛、水疱、肿胀或皮肤缺损
热或化学物质造成的烧伤通常会累及您的皮肤，但有时会累及肌肉、脂肪或骨骼
小面积浅表烧伤通常只需要在家保持烧伤部位清洁并应用抗生素烧伤膏治疗即可
深度严重烧伤可能会引发其他问题，如休克、严重感染和死亡，并且通常需要植皮
如果您有以下情况的烧伤，请立即去看医生：
面积大（例如，比您手张开时还要大）
有水疱（含脓液的小肿块）
皮肤颜色变暗或皮肤破损
位于脸、手、足、生殖器（私处）上
未彻底清理
导致用对乙酰氨基酚等止痛药也无法缓解的疼痛
造成持续一天或更长时间的疼痛
是什么原因导致烧伤？
医生如何对烧伤进行分类？
医生根据以下对烧伤进行分类：
烧伤深度
身体烧伤面积
烧伤深度
皮肤由三层构成。您的身体某些部位的皮肤层比其他部位厚。医生根据烧伤深度对烧伤进行分类：
I 度烧伤最不严重的，仅伤害皮肤的最上层
II 度烧伤较深，波及皮肤中层
III 度烧伤最严重，破坏所有皮肤层
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图片由Steven E. Wolf医学博士提供。
I 度烧伤深度不足以留下疤痕。III 度烧伤和严重 II 度烧伤通常会留下疤痕。
皮肤下
皮肤由 3 层构成。皮肤由三层构成，皮肤表皮下神经、神经末梢、腺体、毛囊和血管。汗液由真皮腺体产生，并通过微管到达皮肤表面。
烧伤面积
医生根据您的身体被烧伤了多少来描述烧伤面积。如果您全身被烧伤，那将是 100% 烧伤。手掌加手指大小的小面积烧伤约为 1% 烧伤。覆盖单侧手臂大小面积的烧伤约为 9% 烧伤。
烧伤程度
烧伤面积越大，越深，就越危险。此外，身体某些部位的烧伤比其他部位更危险。医生会根据烧伤皮肤面积以及烧伤部位，将烧伤分为轻度、中度或重度。
轻度烧伤是：
I 度烧伤
覆盖不到您身体 10% 的 II 度烧伤
中度和重度烧伤是：
在您手、脚、脸或生殖器上的任何烧伤
覆盖超过您身体 10% 的 II 度烧伤
覆盖超过您身体 1% 的 III 度烧伤
烧伤有哪些症状？
症状取决于您的烧伤深度：
I 度烧伤为发红、肿胀和非常疼痛。
II 度烧伤也表现为发红并且非常疼痛，但出现水疱。水疱可能会立即出现，有时会在第一天出现。
III 度烧伤通常因疼痛感觉神经受损而没有太大疼痛感。III 度烧伤皮肤呈皮革样，可能呈白色、黑色或亮红色。
烧伤的并发症有哪些？
医生如何治疗烧伤？
医生首先确保阻断任何烧伤您的物质。去除已经熔化或有化学物质在上面的衣物。之后，医生根据您的烧伤类型治疗烧伤。
对于 I 度烧伤（只发红的烧伤），您应当：
在水槽内用常温水持续冲洗烧伤处
轻轻地清理烧伤部位
在烧伤部位涂抗生素软膏
打电话给您的医生，看看您是否需要打破伤风针
如果您的烧伤部位有衣服覆盖，请用干净绷带包扎烧伤部位。您脸上的 I 度烧伤不需要绷带。
对于小面积的 II 度烧伤（有水疱的烧伤），去看医生。医生通常会：
清理烧伤部位，并去除所有破裂的水疱
在烧伤部位涂抹抗生素烧伤膏或敷上专用烧伤敷料
用干净的绷带包扎烧伤部位
让您每天轻轻地清洗烧伤部位，涂抹新的抗生素烧伤膏，换上干净绷带—专用烧伤敷料可以留置几天
几天后，去除所有未破裂的水疱
让您定期随访，以检查感染迹象，了解您的烧伤愈合情况
轻微 II 度烧伤通常会在一两周内痊愈。
对于重度烧伤，去医院。医生可能会：
让您到有烧伤专科的医院住院治疗
给您大量静脉输液（直接将液体注入静脉）
给您使用止痛药
行手术去除烧伤的死皮，然后在该部位进行植皮
植皮是皮肤移植的另一个术语。可以通过以下方式完成植皮：
您自己未烧伤部位的一块皮肤
死尸（死人身体）的皮肤
动物的皮肤
人造皮肤
只有您自己的皮肤移植是永久性的。您的身体最终会排斥死尸皮肤、动物皮肤或人造皮。医生在可以使用您自己的皮肤进行移植之前会暂时使用这些移植物。如果您被大范围烧伤，医生可能需要做若干次皮肤移植手术。
在医院，随着您的烧伤部位愈合，您可能需要进行物理治疗，以防关节僵硬。