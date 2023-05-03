您的皮肤可阻挡细菌和污垢进入体内，并将体液和热量留在体内。因此，在严重烧伤时，您可能会：

出现脱水或休克

烧伤部位发生感染

出现体温过低（低体温症）

非常大面积的烧伤可能会致命。

皮肤通过从更深层长出新皮肤而愈合。浅表烧伤会自行愈合。但深度烧伤可能会损伤皮肤的生长层。当这个生长层被破坏时：

烧伤通过疤痕组织而不是新皮肤来愈合

疤痕组织比正常皮肤更硬。如果疤痕组织在您的关节附近，那么这个关节将很难活动，并且可能卡在一个弯曲的位置。