如果你有以下情况，医生会怀疑门静脉高压：

肝脏疾病，特别是如果肝脏疾病导致肝硬化

腹部的静脉肿胀

没有任何特异性的门静脉高压测试，但医生可能会对您的肝脏进行测试，包括：

如果你有出血，医生会用可弯曲的内视镜（内窥镜）从你的喉咙往下查看。内窥镜会让他们确切地看到食道和胃的出血来自哪里。然后他们可以治疗出血。