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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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门静脉高压

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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什么是门静脉高压？

门静脉是将肠道的血液运输到肝脏的大血管。

高血压是高血压症的医学术语。

因此，门静脉高压是门静脉的高血压。

  • 大多数人因肝硬化 （瘢痕组织代替正常肝脏组织的肝脏疾病）而患有门静脉高压

  • 门静脉高压很危险，因为它会导致胃和食管（连接胃和喉咙的管道）出血

  • 药物可降低门静脉的血压

  • 如果患者的胃和食道出血，则需要紧急治疗

肝脏的供血

什么原因导致门静脉高压？

门静脉高压通常由以下原因引起：

肝硬化是肝脏的严重瘢痕形成。瘢痕形成可阻塞肝脏血流，并使进入肝脏的血管内血压升高。你可能因慢性丙型肝炎酒精相关性肝病等慢性肝脏疾病而患有肝硬化。

门静脉高压的并发症是什么？

主要的并发症是：

  • 出血

门静脉的高血压迫使血液进入其他血管。这些其他的血管围绕在胃部和食管（运送食物至胃部的中空管道）的周围。这些血管随着血液的增多而膨胀，导致其容易破裂出血。这些血管的出血可能非常严重，甚至致命。

门静脉高压的症状是什么？

门静脉高压本身不会引起症状，但是它引发的后果可引起症状：

  • 腹胀和因腹部液体积聚而导致的腹部紧绷感（腹水

  • 腹部的静脉肿胀

如果门静脉高压引起胃和食道出血，患者可能会：

  • 呕吐血液或黑色的东西，看起来像咖啡渣

  • 深色的大便（粪便）看起来像焦油

  • 肛门（大便的出口）出血

患者也可能有肝衰竭症状，如：

  • 黄疸（皮肤和眼白黄染）

  • 更容易出血和瘀伤

  • 眩晕和意识错乱（肝性脑病

医生如何判断我有门静脉高压？

如果你有以下情况，医生会怀疑门静脉高压：

  • 肝脏疾病，特别是如果肝脏疾病导致肝硬化

  • 腹部的静脉肿胀

没有任何特异性的门静脉高压测试，但医生可能会对您的肝脏进行测试，包括：

如果你有出血，医生会用可弯曲的内视镜（内窥镜）从你的喉咙往下查看。内窥镜会让他们确切地看到食道和胃的出血来自哪里。然后他们可以治疗出血。

医生如何治疗门静脉高压？

胃和食管静脉出血是医疗紧急情况。医生通过以下方式治疗这种出血：

  • 给药缓解出血

  • 输血

  • 用橡皮筋或夹子封闭出血静脉（用内窥镜进行）

为了防止胃和食管静脉出血，医生使用：

  • 药物降低血压

  • 将一根导管插入肝脏，将门静脉连接到肝静脉（门体分流术），降低门静脉的压力

  • 手术可通过重新引流血液来降低门静脉压力，使其不流经肝脏（门体分流）

  • 肝脏移植手术可作为最后的手段（移除衰竭的肝脏，并用供体的健康肝脏取而代之）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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