什么是门静脉高压？
门静脉是将肠道的血液运输到肝脏的大血管。
高血压是高血压症的医学术语。
因此，门静脉高压是门静脉的高血压。
大多数人因肝硬化 （瘢痕组织代替正常肝脏组织的肝脏疾病）而患有门静脉高压
门静脉高压很危险，因为它会导致胃和食管（连接胃和喉咙的管道）出血
药物可降低门静脉的血压
如果患者的胃和食道出血，则需要紧急治疗
肝脏的供血
什么原因导致门静脉高压？
门静脉高压的并发症是什么？
主要的并发症是：
出血
门静脉的高血压迫使血液进入其他血管。这些其他的血管围绕在胃部和食管（运送食物至胃部的中空管道）的周围。这些血管随着血液的增多而膨胀，导致其容易破裂出血。这些血管的出血可能非常严重，甚至致命。
门静脉高压的症状是什么？
医生如何判断我有门静脉高压？
如果你有以下情况，医生会怀疑门静脉高压：
肝脏疾病，特别是如果肝脏疾病导致肝硬化
腹部的静脉肿胀
没有任何特异性的门静脉高压测试，但医生可能会对您的肝脏进行测试，包括：
血液化验
进行影像学检查，例如超声、MRI（磁共振成像）或 CT 扫描（计算机断层扫描）
如果你有出血，医生会用可弯曲的内视镜（内窥镜）从你的喉咙往下查看。内窥镜会让他们确切地看到食道和胃的出血来自哪里。然后他们可以治疗出血。
医生如何治疗门静脉高压？
胃和食管静脉出血是医疗紧急情况。医生通过以下方式治疗这种出血：
给药缓解出血
输血
用橡皮筋或夹子封闭出血静脉（用内窥镜进行）
为了防止胃和食管静脉出血，医生使用：
药物降低血压
将一根导管插入肝脏，将门静脉连接到肝静脉（门体分流术），降低门静脉的压力
手术可通过重新引流血液来降低门静脉压力，使其不流经肝脏（门体分流）
肝脏移植手术可作为最后的手段（移除衰竭的肝脏，并用供体的健康肝脏取而代之）