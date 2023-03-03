什么是石棉肺？
石棉是一种用于建筑材料的矿物纤维。石棉肺是吸入石棉粉尘后导致的肺组织瘢痕形成。
大多数人罹患石棉肺的几率非常低，除非他们的工作经常接触石棉
石棉肺会导致覆盖肺部的膜（胸膜）增厚
石棉暴露也会增加患肺癌的风险，尤其是主要发生于吸烟者中的称为间皮瘤的这一类癌症
石棉肺患者的呼吸和运动困难
医生通过胸部 X 光片检查和 CT（计算机断层扫描）检查诊断石棉肺
医生通过给予吸氧和药物使呼吸更轻松来治疗石棉肺
什么会导致石棉肺？
吸入石棉粉尘会引起石棉肺。石棉粉尘被吸入后会落入您的肺部深处并引起疤痕。
您接触石棉越多，就越有可能患上石棉肺。如果您在工作中没有接触石棉，那么患上石棉肺的几率就非常低。经常在工作中接触石棉的人患石棉肺的几率最高，例如，拆除建筑物的工人，挖含石棉矿石的矿工。
石棉肺有哪些症状？
医生如何判断我是否患有石棉肺？
医生如何治疗石棉肺？
石棉肺无法治愈。医生会通过以下方法治疗症状：
吸氧
药物
行为改变，如减少盐摄入和减轻体重以便于缓解心脏衰竭
肺康复（帮助您学习如何与长期肺部疾病共存的呼吸计划）
在其他治疗无效的情况下，进行肺移植（摘除衰竭的肺，换上捐赠者健康肺的手术）