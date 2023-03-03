如果您家中或工作场所有石棉，那么只有在给您的房屋清除石棉或者您正在搬家或翻新房屋时才需要担心这个问题。确保石棉由接受过石棉清除培训的人员处理。

如果您吸烟并接触石棉，您可以通过戒烟降低肺癌风险。

如果您患有石棉肺，您可以通过接种肺炎和流感疫苗帮助预防肺部感染。