提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

石棉肺

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023 | 修改的 12月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是石棉肺？

石棉是一种用于建筑材料的矿物纤维。石棉肺是吸入石棉粉尘后导致的肺组织瘢痕形成。

  • 大多数人罹患石棉肺的几率非常低，除非他们的工作经常接触石棉

  • 石棉肺会导致覆盖肺部的膜（胸膜）增厚

  • 石棉暴露也会增加患肺癌的风险，尤其是主要发生于吸烟者中的称为间皮瘤的这一类癌症

  • 石棉肺患者的呼吸和运动困难

  • 医生通过胸部 X 光片检查CT（计算机断层扫描）检查诊断石棉肺

  • 医生通过给予吸氧和药物使呼吸更轻松来治疗石棉肺

什么会导致石棉肺？

吸入石棉粉尘会引起石棉肺。石棉粉尘被吸入后会落入您的肺部深处并引起疤痕。

您接触石棉越多，就越有可能患上石棉肺。如果您在工作中没有接触石棉，那么患上石棉肺的几率就非常低。经常在工作中接触石棉的人患石棉肺的几率最高，例如，拆除建筑物的工人，挖含石棉矿石的矿工。

石棉肺有哪些症状？

症状出现缓慢，且只有在您的肺大部分已形成疤痕后才会出现。

早期症状可能包括：

  • 感觉呼吸短促

  • 活动或运动困难

  • 如果您吸烟或患有慢性支气管炎，则会出现咳嗽和喘息

晚期症状可能包括：

  • 呼吸更加困难

  • 杵状指（手指尖或脚趾尖变大，指甲的角度变大）

  • 心脏衰竭（心脏不能充分地将血液泵送到身体的其他部位）

医生如何判断我是否患有石棉肺？

如果您在工作中接触石棉，医生会检查您是否患有石棉肺。他们可能会进行：

医生如何治疗石棉肺？

石棉肺无法治愈。医生会通过以下方法治疗症状：

  • 吸氧

  • 药物

  • 行为改变，如减少盐摄入和减轻体重以便于缓解心脏衰竭

  • 肺康复（帮助您学习如何与长期肺部疾病共存的呼吸计划）

  • 在其他治疗无效的情况下，进行肺移植（摘除衰竭的肺，换上捐赠者健康肺的手术）

我如何预防石棉肺？

如果您家中或工作场所有石棉，那么只有在给您的房屋清除石棉或者您正在搬家或翻新房屋时才需要担心这个问题。确保石棉由接受过石棉清除培训的人员处理。

如果您吸烟并接触石棉，您可以通过戒烟降低肺癌风险。

如果您患有石棉肺，您可以通过接种肺炎流感疫苗帮助预防肺部感染。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。