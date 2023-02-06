两层薄膜覆盖肺部。两层膜通常彼此相接。但有时膜之间的腔隙（称为胸膜腔）充满空气或液体。
胸膜腔中积聚空气称为气胸。胸膜腔中积聚液体称为胸腔积液。
什么是气胸？
气胸是指胸膜腔内空气积聚。这会导致部分肺或所有肺萎陷。
当您肺部的某个薄弱区域撕裂或您的肺部受损以致于空气溢入胸腔时，就会发生气胸
您可能会出现呼吸短促和胸痛
医生可以通过胸部 X 线检查或超声检查看到气胸
医生通常将导管置于您的胸腔内以排出空气
什么会导致气胸？
气胸是由肺周围膜撕裂或损伤引起的。发生气胸的病因可能如下：
您肺部的一小块区域变弱（这种情况最常发生于 40 岁以下吸烟的高个男性）
长期肺部问题，例如 COPD（慢性阻塞性肺病）、囊性纤维化、哮喘或结核病
胸部损伤或手术（创伤性气胸）
呼吸机压力损伤
气胸有哪些症状？
气胸的症状取决于空气进入胸膜腔的量和肺塌陷的程度。症状可能突然发生，也可能缓慢发生。你可能出现：
气短
胸痛
有时您肩部会疼痛
如果大面积气胸突然发生，有时会出现休克和心搏骤停
通常，您的身体会再吸收空气，气胸会在 2-4 周内消失。
医生如何判断我是否患有气胸？
医生如何治疗气胸？
治疗取决于您气胸的面积大小。
如果只有小面积气胸，医生可能会：
等待以查看空气是否自行消失
对于大面积气胸，或者如果您出现呼吸困难，医生将会：
给您吸氧
将一根小塑料管（胸管）置于您的胸部，以清除空气
通常胸管连接到真空装置以将空气抽出。在您的肺部痊愈之前，胸管要留置数天。