气胸的症状取决于空气进入胸膜腔的量和肺塌陷的程度。症状可能突然发生，也可能缓慢发生。你可能出现：

气短

胸痛

有时您肩部会疼痛

如果大面积气胸突然发生，有时会出现休克和心搏骤停

通常，您的身体会再吸收空气，气胸会在 2-4 周内消失。