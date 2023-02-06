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小知识
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胸腔积液

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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两层薄膜（称为胸膜）覆盖您的肺部。两层膜通常彼此相接。但有时膜之间的腔隙（称为胸膜腔）充满空气或液体。

胸膜腔中积聚液体称为胸腔积液。胸膜腔中积聚空气称为气胸

什么是胸腔积液？

胸腔积液是指胸膜腔中液体积聚。

  • 胸腔积液可能由许多不同问题引起，如感染、肿瘤或损伤

  • 液体可能为水样或有血液或脓液

  • 您可能出现呼吸短促和胸痛，尤其是当您深呼吸或咳嗽时

  • 医生可通过胸部 X 光片检查或超声检查观察胸腔积液

  • 医生将治疗导致胸腔积液的问题，并可能会用针引流液体

什么会导致胸腔积液？

许多不同的问题会引起胸腔积液：

胸腔积液有哪些症状？

如果您有胸腔积液，您可能没有任何症状，您也可能会出现：

  • 气短

  • 胸痛，尤其是当您深呼吸或咳嗽时

  • 有时您上腹部、颈部或肩部疼痛

医生如何判断我是否有胸腔积液？

为了判断您是否有胸腔积液，医生会进行：

发现胸腔积液后，医生可能会进行更多的检查和操作：

医生如何治疗胸腔积液？

医生将治疗导致胸腔积液的问题。例如，如果您有肺部感染，您可能会接受抗生素。

如果只有少量液体，医生可能会：

  • 等待以观察液体是否自行消失

如果有很多液体，或者液体引起呼吸困难，医生可能会：

  • 用针将液体引流出

他们将针头或导管从您胸部一侧两根肋骨之间插入。如果液体在排出后再次积聚，有时他们会在您的胸部留下一根小管，以维持液体排出。

如果这些液体是由癌症引起的，医生可能会通过导管放入药物或其他物质（胸膜固定术）。药物会刺激胸膜，使其连在一起形成瘢痕，从而不能积聚液体。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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