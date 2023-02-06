医生将治疗导致胸腔积液的问题。例如，如果您有肺部感染，您可能会接受抗生素。

如果只有少量液体，医生可能会：

等待以观察液体是否自行消失

如果有很多液体，或者液体引起呼吸困难，医生可能会：

用针将液体引流出

他们将针头或导管从您胸部一侧两根肋骨之间插入。如果液体在排出后再次积聚，有时他们会在您的胸部留下一根小管，以维持液体排出。

如果这些液体是由癌症引起的，医生可能会通过导管放入药物或其他物质（胸膜固定术）。药物会刺激胸膜，使其连在一起形成瘢痕，从而不能积聚液体。