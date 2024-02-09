通常，精液分析是必要的，因为它是男性不育的主要筛查项目。检查时，要求男子 2〜3 天内不射精。原因是为了确保精液中含有尽可能多的精子。（但是，研究表明，除非精子生成有问题，否则每日射精不会减少男性的精子数量。） 检查时将要求男性通过手淫的方法射精，将精液收集在无菌的罐子中，最好在实验室中进行。如果用该法无法取样的男子，可用特制的不含润滑剂和化学毒物的避孕套在性交时取样。

由于精子数量不同，因此测试需要间隔至少 1 周采集至少 2 份样本。测试多个样本时，结果比仅测试一个样本时更准确。

测量精液样本的容量。确定精液的颜色、稠度、厚度和化学组成是否正常。计算精子的数量。精子计数低可能表示生育能力降低，但并非总是如此。此外，在显微镜下检查精液，以确定形状、尺寸或活动是否异常。

如果精液检查仍然是不正常的，医生应试图找出原因。如果精子太少或没有，医生会测量某些激素的水平，例如睾酮和卵泡刺激素（刺激男性精子产生），也可以进行基因测试。此外，射精后的尿液检测，可确定是否发生逆行性射精。