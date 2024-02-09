男性精子数量太少，移动速度过慢，或精子结构异常，或精子排出的通道被堵塞或破坏，则可能会不育。
睾丸温度的增加、某些疾病、外伤、某些药物及毒素，可能会导致精子质量问题。
需要对精液进行分析，有时需要进行基因检测。
助孕药物如克罗米酚，可能会增加精子的数量，但可能需要辅助生殖技术。
（也请参见不孕不育概述。）
男性必须排出足够多的正常精液，且精子必须能与卵子结合才能怀孕。凡能干扰此过程的任何情况均可引起男性不育。
精子问题的病因
增加睾丸（精子在这里产生）温度的条件，可以大大降低精子的数量和精子的运动活力，并可以增加畸形精子的数量。睾丸某些疾病，如隐睾症和静脉曲张（称为精索静脉曲张），也会增加这些器官的温度。过量或长期过热的影响可能会对精子的影响长达3个月。
导致男性不孕的因素？
病因
举例
精子生成减少
睾丸暴露于过热的地方
过热
引起持续高烧的疾病
内分泌系统疾病
肾上腺疾病（该腺体产生睾酮和其他激素）
高催乳素血症（催乳素水平高，催乳素是一种刺激产奶的激素 ）
性腺功能减退（睾酮水平低和／或精子产生受损），有时与肥胖有关
下丘脑功能障碍（这部分大脑控制脑垂体，控制睾酮的分泌）
基因疾病
其他引起性染色体异常的疾病
睾丸疾病
感染
睾丸外伤
影响睾丸的腮腺炎（腮腺炎性睾丸炎）
睾丸萎缩（过量饮酒时可出现）
睾丸肿瘤
隐睾（留在腹部而不是移到阴囊的睾丸）
睾丸静脉曲张（精索静脉曲张）
药物和其他物质
酒精，大量饮酒时
合成类固醇
雄激素（雄性激素如睾酮）
抗雄激素物质（可抵消雄激素作用的药物，如比卡鲁胺、环丙孕酮和氟他胺）
抗疟药物
长时间服用阿司匹林
消耗过多咖啡因（有可能）
大麻
苯丁酸氮芥（一种化疗药物）
西咪替丁（用于治疗胃溃疡）
秋水仙碱（用于治疗痛风）
皮质类固醇（如强的松泼尼松）
复方新诺明（一种抗生素）
环磷酰胺（一种化疗药物）
治疗疟疾的药物
服用雌激素样化合物治疗前列腺癌
促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂（用于治疗前列腺癌、子宫肌瘤、子宫内膜异位症和其他疾病的激素药物）
酮康唑
甲羟孕酮（一种人工合成的雌性激素）
氨甲蝶呤（抑制免疫系统的药物）
胺氧化酶抑制剂（-A型单胺氧化抑制剂抗抑郁药）
呋喃妥因（一种抗生素）
阿片类药物（毒品）
安体舒通（利尿剂）
柳氮磺胺吡啶（有时用于治疗炎症性肠病的抗生素）
接触工业或环境中的毒素
重金属，如铅
如除害剂（它可以有女性荷尔蒙相同的效果，降低雄性激素的水平）
邻苯二甲酸盐（用于使塑料变得有弹性的化学物质）
多氯联苯化合物(PCB)
精液中精子减少
干扰精子的排出
附睾缺失（为精子成熟提供空间和环境），通常发生在囊性纤维化的男性身上
输精管堵塞或丢失，（由附睾管通向射精管的一个通道），通常见于男性囊性纤维化
缺少精囊（为精子提供营养）
两个射精管阻塞
逆行性射精（精液返回到膀胱，而不是阴茎）
神经系统功能障碍
盆腔手术，如前列腺切除术后
切除腹部后面区域的淋巴结（可以用来治疗霍奇金淋巴瘤）
勃起功能障碍（无法达到或保持足以进行性交的勃起）
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血管疾病
糖尿病
脑和神经（神经系统）疾病，如阿尔茨海默病、帕金森病、多发性硬化、卒中和前列腺手术引起的神经损伤
心理问题，例如表现焦虑或抑郁
某些药物，例如某些抗抑郁药、某些激素类药物和用于治疗高血压的药物（包括 β 受体阻滞剂）
娱乐性药物（如可卡因、海洛因和安非他明）
未知原因（特发性）
某些激素或先天性疾病能干扰精子的产生，与其他疾病一样。
暴露在工业或环境毒素和使用某些药物可能会减少精子的产生。服用合成代谢类固醇，例如睾酮和其他合成雄性激素（雄激素），会降低刺激精子生成的垂体激素的生成，从而降低精子生成。它们也会导致睾丸收缩。
勃起功能障碍（无法达到或保持足以进行性交的勃起）会导致男性不育。它可能是由疾病引起的，例如血管疾病、糖尿病、多发性硬化症、脑或神经疾病（包括阿尔茨海默病、帕金森病、卒中、某些癫痫发作疾病和前列腺手术引起的神经损伤）、使用某些药物（包括某些抗抑郁药和 β-受体阻滞剂）、使用娱乐性药物（包括可卡因、海洛因和安非他明）或心理问题（包括表现焦虑或抑郁）。勃起功能障碍可能是男性患有血管疾病（例如动脉粥样硬化）的第一个迹象。
你知道吗……
有些疾病可以引起精液里完全没有精子（无精子症）。它们包括
严重的睾丸疾病
男性生殖系统其他部位的疾病：输精管阻塞或缺失、缺少精囊和双射精管阻塞
导致囊性纤维化的相同基因异常也能导致无精子症，通常是通过阻止输精管的形成。
有时可出现含精子的精液运动方向错误（进入膀胱而不是沿阴茎往下走），这种异常称为逆行射精。该疾病称为逆行射精。
男性生殖器官的位置
精子问题的诊断
医师的评估
精液分析
有时检查激素或基因是否异常
当夫妇不育时，也评估男性伴侣是否存在精子疾病。医生通过问诊了解病史，并通过查体寻找病因。医生询问过去的疾病和手术，药物的使用，以及是否可能接触有毒物质。医师对发现的身体异常情况进行进一步检查，如睾丸未降入阴囊以及可引起不育的激素或先天异常，激素水平（包括睾酮）可通过血液进行检测。激素水平（包括睾酮）可通过血液进行检测。
精液分析
通常，精液分析是必要的，因为它是男性不育的主要筛查项目。检查时，要求男子 2〜3 天内不射精。原因是为了确保精液中含有尽可能多的精子。（但是，研究表明，除非精子生成有问题，否则每日射精不会减少男性的精子数量。） 检查时将要求男性通过手淫的方法射精，将精液收集在无菌的罐子中，最好在实验室中进行。如果用该法无法取样的男子，可用特制的不含润滑剂和化学毒物的避孕套在性交时取样。
由于精子数量不同，因此测试需要间隔至少 1 周采集至少 2 份样本。测试多个样本时，结果比仅测试一个样本时更准确。
测量精液样本的容量。确定精液的颜色、稠度、厚度和化学组成是否正常。计算精子的数量。精子计数低可能表示生育能力降低，但并非总是如此。此外，在显微镜下检查精液，以确定形状、尺寸或活动是否异常。
如果精液检查仍然是不正常的，医生应试图找出原因。如果精子太少或没有，医生会测量某些激素的水平，例如睾酮和卵泡刺激素（刺激男性精子产生），也可以进行基因测试。此外，射精后的尿液检测，可确定是否发生逆行性射精。
活检
有时进行睾丸活检以帮助确定不孕的原因。
其他测试
如果双方的常规测试不能解释不育，则可以使用其他血液或精液测试，来评估精子的功能和质量。这些测试可检查是否存在抗精子抗体，确定精子膜是否完好无损，或评估精子与卵子结合并穿透的能力。但是，这些测试是否有用仍不清楚。
如果精液分析结果异常，尤其是精子计数非常低时，应进行激素检测。测量促卵泡激素（刺激睾丸产生精子）和睾酮的水平。如果睾酮水平低，则测量黄体生成素（刺激睾丸产生睾酮）和催乳素（刺激男性和女性的乳汁分泌）。催乳素水平高提示不孕的原因可能是垂体肿瘤或使用某些药物。如果没有解释卵泡刺激素水平升高的原因，可以进行基因检测。
如果医生确定精子太少或无精子，则进行基因检测。对于基因检测，可以使用几乎所有组织，包括血液。检测包括染色体分析（称为核型分析）。聚合酶链反应 (PCR) 可用于产生大量基因拷贝或基因片段，便于基因研究。医生检查导致囊性纤维化的基因。在携带这种基因突变的男性及其伴侣尝试怀孕之前，伴侣也应进行基因检测。
精子问题的治疗
病因治疗
克罗米芬（一种生育药物）
如果克罗米芬无效，使用辅助生殖技术
可能时，治疗引发该问题的疾病。例如，可通过手术治疗精索静脉曲张。因此可改善生育能力，但该效应还未被证实。
如果检测到感染，则使用适当的抗生素。
克罗米芬
克罗米芬是一种用来刺激（诱导）女性排卵的药物，可能会用来增加男性的精子数量。但是，克罗米芬是会提高精子的活动能力还是减少异常精子的数量仍然未知。其提高生育能力的作用尚未被证实。
辅助生殖技术和其他手术
如果精子数量少或克罗米芬无效，最有效的治疗通常是体外受精，通常是胞质内单精子注射（将一个精子注射到一个卵子中），这是一种辅助生殖技术。
另一种方法是仅使用最活跃的精子进行宫内人工授精（将精液直接放入子宫）。最活跃的精子通过清洗精液样本来选择。医生尝试在排卵的同时将这些精子放入子宫。采用这种方法，怀孕通常发生在第六次尝试时（如果能怀孕的话）。宫内人工授精远不如体外受精有效，但侵入性更小，成本也更低。
有时，医生可以进行活检，通过显微镜检查样本以寻找精子，从而识别并提取少量精子，进行胞质内精子注射。如果没有找到精子，可考虑选用其他男子（供者）的精子为其配偶受精。由于存在性传播感染的危险，包括感染人免疫缺陷病毒 (HIV) 和丙肝，美国现已不再使用供体提供的新鲜精液样本。冷冻捐赠者精子6个月及以上可以将疾病传播风险降低到最低，然后再复检捐赠者是否有感染。如果他们的测试结果仍然为阴性，可将样品解冻后使用。如果捐献者感染了寨卡病毒，或者捐献者居住或旅行到寨卡病毒传播的地区，精液采集将推迟 3 个月。
在体外受精或宫内人工授精的过程中，有生育问题的男性的伴侣可以用人促性腺激素治疗，以刺激几个卵子成熟并释放出来。这种做法可能使妊娠的可能性更大。