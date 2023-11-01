什么是经前综合征 (PMS)？
经前综合征 (PMS) 是在接近月经期时出现的一组生理和心理症状。对于这些症状，有些女性比其他女性更加严重。
经前综合征可能部分是由于月经周期中激素水平的变化引起的
有些女性有更严重的 PMS，可干扰日常生活，称为经前焦虑障碍
可以通过锻炼、避免食用某些食物和饮料，有时通过服药来缓解症状
什么原因导致经前综合征？
经前综合征部分是由于体内某些女性激素如雌激素和孕酮的升高和降低引起的。
经前综合征可能会有家族史。
经前综合征的症状是什么？
症状可以在月经前至多 10 天开始，通常在月经开始时结束。越接近绝经期（月经停止时），症状可能会变得越严重且持续时间越长。
心理和情绪症状包括：
感到悲伤或抑郁
神经质
情绪波动（在感觉非常高兴和非常难过之间来回波动）
脾气暴躁
远离其他人
意识模糊
很难集中精力
健忘
身体症状包括：
乳房肿胀或触痛
下腹绞痛、坠胀或压迫感
头痛
胃气胀
体重增加
便秘
入睡困难或睡不安稳
痤疮
感觉胃部不适或呕吐
疲劳或精力不足
背痛、关节和肌肉疼痛
以下疾病不是经前综合征。但是，如果患有以下其中一种疾病，那么该疾病的症状可能会在经前综合征期间加重：
如果经前综合征很严重，以至于干扰日常生活，则可能患有称为经前焦虑障碍的重症形式。
医生如何判断我是否患有经前综合征？
医生可以根据症状和发病时间判断是否患有经前综合征。
医生如何治疗经前综合征？
有些措施可能会对缓解经前综合征症状有帮助：
每晚至少睡 7 小时
定期锻炼
通过冥想或放松锻炼来减轻压力
多摄入蛋白质和钙（例如鱼和牛奶）
少摄入盐、糖和咖啡因（例如薯片、饼干和咖啡）
医生可能会让患者服用：
维生素和补充剂，如维生素 D、钙和镁
利尿剂（水丸），使患者排尿更多，并可能有助于缓解腹胀
非甾体类抗炎药 (NSAID)，如布洛芬，有助于缓解头痛、绞痛或关节和肌肉疼痛
避孕药
如果出现严重的经前综合征症状或经前焦虑障碍，医生可能会让患者服用：
抗抑郁药（改善情绪的药物）
一种称为促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂的激素，从而使卵巢可以产生较少量的女性激素
如果出现抑郁症症状，医生可能会将患者转诊到精神卫生科医生处进行检测和治疗。