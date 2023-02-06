经前综合征 (PMS) 是一组生理和心理症状，在月经期开始前几天开始，通常在月经第一天几小时结束。经前焦虑症是一种 PMS，症状非常严重，会干扰工作、社交活动或人际关系。
易怒的、焦虑的、郁郁寡欢的，或者抑郁，或者头痛，或者疼痛、乳房肿胀。
医生根据症状作出诊断，通常要求女性每天记录症状。
减少糖、盐和咖啡因摄入量以及运动可以帮助缓解症状，也可以服用止痛药、避孕药（有时）、抗抑郁药或者某些营养补充剂。
因为很多症状（例如情绪差、易怒、腹胀和乳房胀痛）都被认为是由于经前期综合征，因此定义和鉴别 PMS 比较困难。
大约有20%～50%的女性出现过PMS。大约 5％ 的女性有严重的经前期综合征，称为经前焦虑症。
经前综合征的病因
PMS 可能部分由于以下原因：
雌激素和孕酮水平在月经周期中波动。有一些女性对激素水平波动敏感。
在一些PMS女性，孕酮的降解情况有所不同。
患有 PMS 的女性血清素水平往往较低。血清是帮助神经细胞传达信息（神经递质）的物质，被认为有助于调节心情。
镁或钙的缺乏可能是原因之一。
雌激素和 孕酮的这种波动会影响其他激素，例如醛固酮，醛固酮有助于调节水盐平衡。过多的肾上腺素可以导致体液潴留和水肿。
经前综合征的症状
PMS 症状的类型和强度因人而异，即使同一个人也会每个月都不同。这些各种各样的 PMS 生理和心理症状在一段时间内能影响患者的生活。
症状通常在月经期前 5 天到数小时左右出现，在月经开始后数小时完全消失。症状可能持续几小时，有时会持续 10 天或更长时间。在绝经前数年（称为围绝经期），女性的症状可能持续到月经期和月经后。压力期间或围绝经期，症状可能会变得更严重。PMS 的症状可能每个月都会伴随一段疼痛期（绞痛或痛经），尤其是在青少年中。
最常见的症状是易怒、焦虑、激动、愤怒、失眠、注意力不集中、嗜睡、抑郁和严重疲劳。女性可能会感到腹胀和体重暂时增加。乳房可能会感到饱胀和疼痛。女性可能会有下腹部坠胀或压力感。
其他疾病也可能在发生 PMS 症状时加重。它们包括：
皮肤疾病
眼睛问题，如结膜炎
癫痫的患者更容易发作
呼吸系统疾病（如鼻和气道的过敏性疾病、阻塞性疾病）
偏头疼
情绪障碍，例如抑郁或焦虑
睡眠障碍，例如睡眠过多或睡眠不足
情绪障碍会导致同样的症状，这种重装会在月经周期前更加严重，即便是这些女性并没有PMS或经前焦虑症。
发生经前焦虑症时，经前症状非常严重，会干扰工作、社交活动或人际关系。对于日常活动的兴趣急剧减少，甚至有些女性会自杀。症状在月经开始前规律出现，在月经开始时或之后不久结束。女性可能对日常活动失去兴趣，并有自杀念头。
经前期综合征(PMS)可能出现的症状
身体
心理变化
经前综合征的诊断
医生对 PMS 的评估
有时进行抑郁症标准化检查
对于经前焦虑症，使用具体指南
根据症状诊断 PMS。为了明确 PMS 的诊断，医生会让患者记录每天的症状。这些记录有助于患者注意到她自身机体、情绪的变化，帮助医生识别规律性的症状，制定最佳治疗方案。
如果女性有抑郁症状，可能会给她们进行抑郁症的标准测试或转给心理保健医生。然而，医生根据症状发生的时间，通常可以区分PMS、经前烦躁症以及心境障碍。如果在月经开始不久后症状消失，可能是由于PMS或经前烦躁症引起的。
经前焦虑症
至少记录两个月经周期的症状，才能够诊断经前期情绪障碍。医生根据具体的指南进行诊断。指南规定，女性必须总共有至少五种 PMS 的常见症状（以下两个列表中至少各一种）。
症状必须包括以下至少一项：
情绪多变（例如，突然感到悲伤和流泪）
非常易怒或者生气，或者和其他人有更多的冲突
感到非常沮丧或绝望，或者对自己非常挑剔
感到焦虑、紧张或烦躁
症状还必须包括以下至少一项：
对日常活动的兴趣下降
难以集中精力
精神不振或疲劳
食欲显著变化、暴饮暴食或对特定食物的渴望
睡眠问题（难以入睡或维持睡眠、或睡眠过多）
感觉不知所措或失控
患有 PMS 的女性经常出现的身体症状（例如乳房触痛）
此外，症状必须发生在过去 12 个月的大部分时间里，并且必须严重到足以干扰日常活动和功能。
经前综合征的治疗
良好的睡眠、锻炼和健康饮食
有时使用药物，包括激素和／或抗抑郁药
PMS 可能很难治疗。没有一种单一的治疗方法对所有的女性都有效，很少有女性能够通过任何单一类型的治疗方法完全缓解。
一般措施
可以尝试以下方法来缓解 PMS 症状：
获得足够的休息和睡眠（每晚至少 7 小时）
规律的运动，可以帮助缓解腹胀、易怒、焦虑和失眠（瑜伽和太极可对一些女性有帮助）
减压（药物或者放松锻炼）
避免压力增加
多吃蛋白质，少吃糖和咖啡因（包括巧克力中的咖啡因）
多吃水果、蔬菜、牛奶、多种碳水化合物（例如面包、意大利面、豆类和块根蔬菜）、高纤维食物、低脂肪肉类和高钙和维生素 D 的食物
减少盐的摄取，通常可以缓解体液潴留和腹胀
避免摄入某些食物和饮料（如可乐、咖啡、热狗、炸土豆片和罐装食物）
某些膳食补充剂可以在一定程度上减轻 PMS 症状。这些补充剂包括从羊荆果实中提取的圣洁莓提取物、维生素 B6 和维生素E。女性在服用任何补充剂之前都应该咨询医生，尤其是维生素 B6，如果服用过量，可能有害。每天摄入少至 100 毫克的维生素 B6 都可能会造成神经损伤。钙补充剂可以改善情绪并减轻躯体症状。
如果有情绪问题，认知行为疗法可能会有所帮助，包括患有经前焦虑症的女性。生物反馈和引导意念也可能有所帮助。心理治疗可以帮助女性学会更好地应对症状。减压和放松技术及冥想可以帮助缓解紧张和压力。
你知道吗……
药物
服用非甾体类抗炎药 (NSAID) 可能有助于减轻头痛、腹部绞痛和关节疼痛。为了减轻头痛或绞痛的强度，女性可以在月经开始前几天开始服用非甾体类抗炎药。
有更严重 PMS 症状或经前焦虑症的女性，可以从服用称为选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 的抗抑郁药物中获益，例如西酞普兰、氟西汀、帕罗西汀或舍曲林。这些药物是缓解焦虑、易怒和其他心理症状的首选药物，特别是当压力无法避免时。这些药物用于预防症状并且有效，它们应在症状开始前每天服用，或对于一些患有 PMS 的女性，应在月经期开始前 2 周每天服用。在症状出现后服用这些药物通常不会缓解症状。这些药物对减轻易怒、抑郁、乳房压痛和食欲改变最有效。
激素治疗可能有帮助。有以下一些选择：
避孕药
孕酮阴道栓剂
孕酮药丸
每 2 或 3 个月注射一次长效孕激素（女性激素孕酮的合成形式）
可缩短月经周期或将两次月经之间的间隔延长3个月的口服避孕药对某些女性有所帮助。
布瑞诺龙可经静脉给药，目前可专门用于治疗产后抑郁症，并且在口服药物无效的情况下，布瑞诺龙可能特别有效。
如果有液体潴留，医生可能会开利尿剂螺内酯（帮助肾脏清除体内的盐和水）。
医生可能会要求患者继续记录她的症状，以便判断 PMS 治疗的有效性。
对于患有经前焦虑症的女性，如果进行了其他治疗，但经前焦虑症仍然存在，则注射促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂（例如亮脯利特或戈舍瑞林）可能有助于缓解症状。GnRH激动剂是由身体产生的一种激素的合成形式。GnRH激动剂引发卵巢产生更少的雌激素和 孕酮。因此，它们有助于控制月经前激素水平的快速波动，这种波动会导致症状。女性通常也可使用雌激素加孕激素，小剂量口服或使用贴片。