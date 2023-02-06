经前综合征 (PMS) 是一组生理和心理症状，在月经期开始前几天开始，通常在月经第一天几小时结束。经前焦虑症是一种 PMS，症状非常严重，会干扰工作、社交活动或人际关系。

易怒的、焦虑的、郁郁寡欢的，或者抑郁，或者头痛，或者疼痛、乳房肿胀。

医生根据症状作出诊断，通常要求女性每天记录症状。

减少糖、盐和咖啡因摄入量以及运动可以帮助缓解症状，也可以服用止痛药、避孕药（有时）、抗抑郁药或者某些营养补充剂。

因为很多症状（例如情绪差、易怒、腹胀和乳房胀痛）都被认为是由于经前期综合征，因此定义和鉴别 PMS 比较困难。

大约有20%～50%的女性出现过PMS。大约 5％ 的女性有严重的经前期综合征，称为经前焦虑症。

经前综合征的病因 PMS 可能部分由于以下原因： 雌激素和孕酮水平在月经周期中波动。有一些女性对激素水平波动敏感。

在一些PMS女性，孕酮的降解情况有所不同。

患有 PMS 的女性血清素水平往往较低。血清是帮助神经细胞传达信息（神经递质）的物质，被认为有助于调节心情。

镁或钙的缺乏可能是原因之一。 雌激素和 孕酮的这种波动会影响其他激素，例如醛固酮，醛固酮有助于调节水盐平衡。过多的肾上腺素可以导致体液潴留和水肿。

经前综合征的症状 PMS 症状的类型和强度因人而异，即使同一个人也会每个月都不同。这些各种各样的 PMS 生理和心理症状在一段时间内能影响患者的生活。 症状通常在月经期前 5 天到数小时左右出现，在月经开始后数小时完全消失。症状可能持续几小时，有时会持续 10 天或更长时间。在绝经前数年（称为围绝经期），女性的症状可能持续到月经期和月经后。压力期间或围绝经期，症状可能会变得更严重。PMS 的症状可能每个月都会伴随一段疼痛期（绞痛或痛经），尤其是在青少年中。 最常见的症状是易怒、焦虑、激动、愤怒、失眠、注意力不集中、嗜睡、抑郁和严重疲劳。女性可能会感到腹胀和体重暂时增加。乳房可能会感到饱胀和疼痛。女性可能会有下腹部坠胀或压力感。 其他疾病也可能在发生 PMS 症状时加重。它们包括： 皮肤疾病

眼睛问题，如结膜炎

癫痫的患者更容易发作

结缔组织疾病，例如系统性红斑狼疮（SLE 或狼疮）或类风湿性关节炎，会突然加剧

呼吸系统疾病（如鼻和气道的过敏性疾病、阻塞性疾病）

偏头疼

情绪障碍，例如抑郁或焦虑

睡眠障碍，例如睡眠过多或睡眠不足 情绪障碍会导致同样的症状，这种重装会在月经周期前更加严重，即便是这些女性并没有PMS或经前焦虑症。 发生经前焦虑症时，经前症状非常严重，会干扰工作、社交活动或人际关系。对于日常活动的兴趣急剧减少，甚至有些女性会自杀。症状在月经开始前规律出现，在月经开始时或之后不久结束。女性可能对日常活动失去兴趣，并有自杀念头。 经前期综合征(PMS)可能出现的症状

经前综合征的诊断 医生对 PMS 的评估

有时进行抑郁症标准化检查

对于经前焦虑症，使用具体指南 根据症状诊断 PMS。为了明确 PMS 的诊断，医生会让患者记录每天的症状。这些记录有助于患者注意到她自身机体、情绪的变化，帮助医生识别规律性的症状，制定最佳治疗方案。 如果女性有抑郁症状，可能会给她们进行抑郁症的标准测试或转给心理保健医生。然而，医生根据症状发生的时间，通常可以区分PMS、经前烦躁症以及心境障碍。如果在月经开始不久后症状消失，可能是由于PMS或经前烦躁症引起的。 经前焦虑症 至少记录两个月经周期的症状，才能够诊断经前期情绪障碍。医生根据具体的指南进行诊断。指南规定，女性必须总共有至少五种 PMS 的常见症状（以下两个列表中至少各一种）。 症状必须包括以下至少一项： 情绪多变（例如，突然感到悲伤和流泪）

非常易怒或者生气，或者和其他人有更多的冲突

感到非常沮丧或绝望，或者对自己非常挑剔

感到焦虑、紧张或烦躁 症状还必须包括以下至少一项： 对日常活动的兴趣下降

难以集中精力

精神不振或疲劳

食欲显著变化、暴饮暴食或对特定食物的渴望

睡眠问题（难以入睡或维持睡眠、或睡眠过多）

感觉不知所措或失控

患有 PMS 的女性经常出现的身体症状（例如乳房触痛） 此外，症状必须发生在过去 12 个月的大部分时间里，并且必须严重到足以干扰日常活动和功能。