大约 4% 的孕妇会在妊娠期发生糖尿病。这种疾病称为妊娠糖尿病。妊娠糖尿病更常见于以下女性：

肥胖

有糖尿病家族史

某些族裔的后裔，尤其是非西班牙裔亚洲/太平洋岛民和西班牙裔/拉丁裔

如果不加重视及治疗，妊娠糖尿病会增加孕妇及胎儿孕期发生健康问题的风险，以及胎儿死亡的风险。

大多数患有妊娠糖尿病的女性会出现该情况，因为她们无法产生足够的胰岛素。胰岛素帮助控制血糖（葡萄糖）水平。怀孕期间需要更多的胰岛素，因为胎盘产生的一种激素会让身体对胰岛素的反应减少（一种称为胰岛素抵抗的情况）。该影响在妊娠晚期当胎盘扩大时特别明显。其结果是，血糖水平往往会增加。然后，需要更多的胰岛素。

有些女性可能在怀孕前便患有糖尿病，但在她们怀孕之前一直未确认。