孕前即有糖尿病的女性，其孕期发生并发症的风险取决于糖尿病病程长短及是否有糖尿病并发症（如高血压、肾脏损害）。妊娠往往会使糖尿病（1 型和 2 型）更难管理，但不会诱发或加重糖尿病的并发症（例如眼、肾或神经损伤）。
（另请参见糖尿病。)
妊娠期糖尿病
大约 4% 的孕妇会在妊娠期发生糖尿病。这种疾病称为妊娠糖尿病。妊娠糖尿病更常见于以下女性：
肥胖
有糖尿病家族史
某些族裔的后裔，尤其是非西班牙裔亚洲/太平洋岛民和西班牙裔/拉丁裔
如果不加重视及治疗，妊娠糖尿病会增加孕妇及胎儿孕期发生健康问题的风险，以及胎儿死亡的风险。
大多数患有妊娠糖尿病的女性会出现该情况，因为她们无法产生足够的胰岛素。胰岛素帮助控制血糖（葡萄糖）水平。怀孕期间需要更多的胰岛素，因为胎盘产生的一种激素会让身体对胰岛素的反应减少（一种称为胰岛素抵抗的情况）。该影响在妊娠晚期当胎盘扩大时特别明显。其结果是，血糖水平往往会增加。然后，需要更多的胰岛素。
有些女性可能在怀孕前便患有糖尿病，但在她们怀孕之前一直未确认。
妊娠期糖尿病的风险
妊娠期糖尿病的诊断
测量血糖的血液检测
大多数专家建议医生对所有孕妇常规筛查妊娠糖尿病，通常在怀孕 24 至 28 周时。
为检查女性是否有糖尿病，一些医生首先采集血液样本，通常在女性禁食过夜后采集，然后进行血液检查，以测量血糖（葡萄糖）水平。
但是，确诊糖尿病的最佳方法是一项两部分检测，开始时让女性喝下含葡萄糖的液体。喝下液体后 1 小时，医生会采集并检查血液样本，以确定血糖水平是否异常增高。如果异常增高，医生会让她喝含更多葡萄糖的液体。3 小时后再次测量她的血糖水平。如果仍异常增高，诊断糖尿病。该检查称为口服葡萄糖耐受性试验。
妊娠期糖尿病的治疗
密切监测孕妇和胎儿
饮食、运动，有时用药物来控制血糖水平
胰高血糖素试剂盒（如果血糖水平下降太多，可以使用）
有时使用药物促进开始分娩
为了减少出问题的风险，医生常采取以下措施：
与糖尿病团队（包括护士、营养师、社会工作者）和儿科医生配合。
快速诊断和治疗任何妊娠相关问题，不论多微不足道
做出分娩计划，让有经验的儿科医生在场
确保有新生儿可用的重症监护（如需要）
控制血糖水平
可以通过控制血糖水平来降低怀孕期间并发症的风险。在整个孕期应尽量控制在接近正常的水平。
假如糖尿病女性计划怀孕但没有采取措施控制血糖，医生应建议她们立即开始采取措施控制血糖水平。这些步骤包括以下遵守恰当饮食、进行锻炼，以及如果需要的话，注射胰岛素。应该限制含糖量高的食物，女性应在孕期控制饮食使得不超重。
大多数糖尿病孕妇被要求在家中用家庭血糖监测仪每天自测血糖数次。假如血糖水平太高，则需要口服降糖药或胰岛素。
治疗有时会导致血糖水平降低过多（称为低血糖）。低血糖，如果严重的话，会导致混乱和意识丧失并且可以在没有任何警告的情况下发生。如果女性容易出现低血糖（例如如同她长期患有1型糖尿病），可以向其提供胰高血糖素试剂盒，并教会她如何使用。注射胰高血糖素时，会增加血糖水平。家庭成员也可以学习使用方法。那么，如果发生严重的低血糖症状，该女性或家庭成员可以注射胰高血糖素。
妊娠晚期控制糖尿病尤其重要，这个时段由于机体对 胰岛素反应性减低，使得血糖水平升高。通常需要更高剂量的胰岛素。
监测胎儿
通常会要求孕妇计数感觉到的胎动。如果一切顺利，她们应在2小时内能感觉到至少有10次胎动（踢、震颤或蜷缩）。通常，婴儿会在更短的时间内移动10次。女性应立即向医生报告任何突然的胎动次数下降。
医生通过各种测试监测胎儿，例如胎儿心率监测、无应激试验或生物物理学检查（使用超声）。监测往往在妊娠32周或在出现并发症时更早开始监测，例如，如果胎儿未像预期的那样生长，或如果孕妇出现高血压。
如果存在以下任何情况，医生可能会去除并分析围绕胎儿的流体样本（羊水）：
孕妇曾在之前的怀孕中存在与妊娠有关的问题。
预产期不确定。
血糖没有得到很好的控制。
孕期护理不足。
女性没有按照指示遵循治疗计划。
此操作称为羊膜腔穿刺，能帮助医师判断胎肺是否成熟以维持呼吸，并因此确定是否能够安全分娩婴儿。
生产和分娩
如果到第 39 周时还没开始生产，医生可能会使用药物促进开始生产（称为引产）。通常，阴道分娩是可能的。
在分娩期间，许多糖尿病孕妇需要通过插入静脉的导管持续输注胰岛素。
分娩后
对于糖尿病孕妇生出的新生儿，医院工作人员会测量血液中糖、钙和胆红素的水平，因为这些新生儿通常会水平异常。还要观察胎儿是否出现上述指标异常的症状。
糖尿病孕妇分娩后 胰岛素需要量急剧下降。但通常在一周内恢复到孕前的需要量。
分娩后，妊娠糖尿病通常就消失了。尽管如此，许多妊娠糖尿病孕妇在老年时会患有 2 型糖尿病。