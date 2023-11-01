妊娠期血压增高（高血压）按以下分类：

慢性高血压： 怀孕前血压升高。

妊娠高血压： 血压会在妊娠20周后首次升高（通常在37周后）。这种类型的高血压一般在分娩后 6 周内消失。

先兆子痫是妊娠期发生的另一型高血压。它伴随着尿液中存在蛋白质。先兆子痫在诊断和治疗上与其他其他类型的高血压不同。

有慢性高血压的女性在孕期更可能发生严重的并发症。但是，如果存在慢性或妊娠高血压，以下问题更有可能发生：

HELLP 综合征包括溶血（血细胞崩解）、肝酶水平增高（提示肝损伤）和血小板计数降低，导致血液凝固能力下降、生产期间和之后的出血风险增高。

孕期应该严密监测患有高血压女性的血压情况，以确保血压控制良好、肾脏功能正常以及胎儿生长正常。但是，无法预防或预测胎盘早剥。通常需要提前分娩胎儿以防死产或高血压导致的孕妇并发症（如卒中）。

妊娠期高血压的诊断 常规测量血压 在产前访视中常规测量血压。 通常，如果在孕妇中首次发生严重高血压，医生会进行检查来排除其他原因的高血压。