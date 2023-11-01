妊娠期血压增高（高血压）按以下分类：
慢性高血压： 怀孕前血压升高。
妊娠高血压： 血压会在妊娠20周后首次升高（通常在37周后）。这种类型的高血压一般在分娩后 6 周内消失。
先兆子痫是妊娠期发生的另一型高血压。它伴随着尿液中存在蛋白质。先兆子痫在诊断和治疗上与其他其他类型的高血压不同。
有慢性高血压的女性在孕期更可能发生严重的并发症。但是，如果存在慢性或妊娠高血压，以下问题更有可能发生：
HELLP 综合征包括溶血（血细胞崩解）、肝酶水平增高（提示肝损伤）和血小板计数降低，导致血液凝固能力下降、生产期间和之后的出血风险增高。
孕期应该严密监测患有高血压女性的血压情况，以确保血压控制良好、肾脏功能正常以及胎儿生长正常。但是，无法预防或预测胎盘早剥。通常需要提前分娩胎儿以防死产或高血压导致的孕妇并发症（如卒中）。
妊娠期高血压的诊断
常规测量血压
在产前访视中常规测量血压。
通常，如果在孕妇中首次发生严重高血压，医生会进行检查来排除其他原因的高血压。
妊娠期高血压的治疗
对于轻度至中度高血压，减少活动，如果需要，给予降压药物
对于更严重的高血压，给予降压药物
避免使用某些降压药
取决于血压有多高以及肾功能如何，可以使用也可以不使用药物。治疗慢性和妊娠高血压的药物使用和选择是相似的。但是，妊娠期高血压通常发生在妊娠后期，不需要药物治疗。
对于轻度至中度高血压（140/90 至 159/109 毫米汞柱 [mm Hg]），治疗取决于很多因素。医生可能会建议减少体力活动，这可能有助于降低血压。如果减少活动没有降低血压，许多专家会建议用降压药治疗。这些药物的益处是否大于风险目前还不清楚。然而，如果肾脏无法正常工作，则需要使用药物。如果高血压不能得到很好控制，肾脏损害将进一步加重。
对于严重高血压（160/110 mm Hg 或更高），建议使用降压药治疗（见表格降压药）。治疗可以降低卒中和其他由高血压导致的并发症的风险。
对于极高血压（180/110 mm Hg 或更高），需要立即评估，因为孕妇和/或胎儿出现并发症的风险很高。尽管存在风险，如果孕妇希望继续妊娠，往往需要服用一些降压药。她们可能会住院治疗，一直到妊娠结束。如果病情恶化，医生可能会建议终止妊娠。
可教会女性在家检查自己的血压。医生应定期进行检查，以确定肾脏和肝脏的功能，并做超声检查以确定胎儿的生长情况。
如果孕妇血压为中高度或非常高，通常会在 37 至 39 周分娩胎儿。如果胎儿生长缓慢，胎儿有问题或孕妇患有重度先兆子痫，会提前分娩。
降压药
大多数治疗高血压的降压药在孕期都能安全使用。它们包括
甲基多巴
β-受体阻滞剂（最常见的是拉贝洛尔）
钙通道阻滞剂（例如硝苯地平）
但是血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂类药物应当在孕期（特别是妊娠中晚期）停止使用。这些药物可以引起胎儿尿路出生缺陷。其结果是，婴儿可能会在出生后不久死亡。
停用血管紧张素 II 受体阻滞剂是因为它们增加胎儿肾、肺和骨骼问题以及死亡的风险。
醛固酮受体拮抗剂（螺内酯及依普利酮）也需要停药，因为它会导致男胎女性化。
噻嗪类利尿剂通常会停止使用，因为它们会导致胎儿体内钾水平降低。但是，如果其他药物无效或有不能耐受的副作用，那么可能在妊娠期间向慢性高血压女性给予噻嗪类利尿剂（如氢氯噻嗪）。
你知道吗……