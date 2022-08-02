与甲型肝炎相比，乙型肝炎不易传播。传播通常发生在针头未经事先灭菌而被重复使用时，例如当人们共用注射针头来注射药物时，或者当针头重复使用以进行纹身时。

通过血液传播是可能的，但是目前在美国很少见，因为血液都是经过筛查的。

乙型肝炎也通过接触唾液、眼泪、母乳、尿液、阴道分泌物和精液传播，但这些传播较血液传播少见。

传播可以发生在异性恋和同性恋的性伴侣之间。在密切接触的人群中（如监狱和精神卫生机构）被传播的风险升高，因他们更容易接触到另一个人的体液。

乙型肝炎感染的孕妇在分娩时可将病毒传染给孩子（参见新生儿乙型肝炎病毒 [HBV] 感染）。

乙型肝炎患者，即使没有症状，也可以传播病毒。

昆虫叮咬是否能传播乙型肝炎病毒尚不清楚。

很多乙型肝炎感染病例并不知道其原因。