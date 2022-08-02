急性乙型肝炎是由乙型肝炎病毒引起的、持续数周至 6 个月的肝脏炎症。
乙型肝炎通过接触受感染人群的血液或其他体液传播，例如人们共用未经灭菌的针头注射非法药物。
乙型肝炎引起典型的病毒性肝炎症状（包括食欲不振、全身不适和黄疸），并可能引起称为暴发性肝炎的严重肝炎。
医生根据血液检查结果来诊断乙型肝炎。
建议所有儿童和有可能接触到病毒的成人，或者可能出现严重并发症的成人接种乙型肝炎疫苗。
尚无针对急性乙型肝炎感染的特异性治疗方法。
大多数患者可完全恢复，但少数患者会出现慢性乙型肝炎。
如果发生严重（暴发性）肝炎，抗病毒药物可以提供帮助，但生存的最大希望是肝移植。
乙型肝炎病毒是急性病毒性肝炎的第二大常见原因。在美国，2018 年报告了超过 3,000 例急性乙型肝炎感染病例——比广泛使用乙型肝炎疫苗之前报告的每年 25,000 例年度病例有所减少。但是，很多病例未被识别或未被报告。所以新感染的实际数量可能会更高。预计在 2018 年约为 21,600 例。
偶尔, 急性乙型肝炎患者会同时感染丁型肝炎。
乙型肝炎的传播
与甲型肝炎相比，乙型肝炎不易传播。传播通常发生在针头未经事先灭菌而被重复使用时，例如当人们共用注射针头来注射药物时，或者当针头重复使用以进行纹身时。
通过血液传播是可能的，但是目前在美国很少见，因为血液都是经过筛查的。
乙型肝炎也通过接触唾液、眼泪、母乳、尿液、阴道分泌物和精液传播，但这些传播较血液传播少见。
传播可以发生在异性恋和同性恋的性伴侣之间。在密切接触的人群中（如监狱和精神卫生机构）被传播的风险升高，因他们更容易接触到另一个人的体液。
乙型肝炎感染的孕妇在分娩时可将病毒传染给孩子（参见新生儿乙型肝炎病毒 [HBV] 感染）。
乙型肝炎患者，即使没有症状，也可以传播病毒。
昆虫叮咬是否能传播乙型肝炎病毒尚不清楚。
很多乙型肝炎感染病例并不知道其原因。
慢性乙型肝炎
急性乙型肝炎的症状
急性乙型肝炎的诊断
血液化验
医生基于黄疸等典型症状怀疑肝炎。
检测通常开始于血液检查，以评估肝功能是否正常、有无损伤（肝脏检测）。肝脏检测用于测定肝脏所产生的肝酶和其他物质的水平。
如果检查发现肝脏异常，需要进行其他血液检查，以检查是否有肝炎病毒感染。这些血液检查可识别特定病毒的部分成分（抗原）、身体产生用于抵抗病毒的特异性抗体，有时也可以识别病毒的基因物质（RNA 或 DNA）。
如果乙型肝炎病毒得到确诊并且是严重的（暴发性的），医生还会检测丁型肝炎病毒，这种肝炎病毒存在于高达 50% 的暴发性乙型肝炎患者中。
急性乙型肝炎的预防
应避免高危行为，如共用针头注射药物和性滥交。
所有血液捐献者都会进行乙型肝炎检测，以预防乙型肝炎病毒通过输血传播。另外，即使因输血而患上肝炎的几率较小，医生也仅在没有其他治疗选项的情况下才进行输血治疗。这些措施显著降低了因输血而患上肝炎的风险。
在美国，乙肝疫苗接种推荐用于以下人群
所有 18 岁及以下的人（从出生开始——参见图婴儿、儿童和青少年的常规疫苗接种）
任何希望具有乙肝免疫力的成年人
所有罹患乙肝的风险增加且未接种疫苗的成年人，包括孕妇
慢性肝脏疾病患者
如果慢性乙型肝炎患者的家庭成员和密切接触者尚未接种疫苗，他们应接种乙型肝炎病毒疫苗。
如果孕妇的乙型肝炎病毒水平（病毒载量）高，则在妊娠最后三个月内通常给予抗病毒药物，以防止病毒传播给婴儿。
尚未接种疫苗且有乙型肝炎病毒暴露史的人，包括感染乙型肝炎的母亲所生的婴儿，需要注射乙型肝炎免疫球蛋白（肌肉注射）及同时进行乙型肝炎疫苗接种。这种联合措施对于慢性乙型肝炎的预防率为 75%，或者可以降低疾病的严重程度。乙型肝炎免疫球蛋白含有从具有高水平肝炎抗体的人的血液中获得的抗体。如果孕妇的病毒感染水平高，在妊娠晚期使用抗病毒药物替诺福韦治疗可能会降低传染给孩子的风险。
接触乙型肝炎患者血液的人应注射乙型肝炎免疫球蛋白。如果他们没有接种乙肝疫苗，他们也应接种疫苗。如果他们已经接种疫苗，则进行血液检查以确定他们是否仍然受到保护。如果他们没有受到保护，他们应接种疫苗。
急性乙型肝炎的治疗
一般措施
对于严重（暴发性）肝炎，使用抗病毒药物和肝移植
尚无针对急性乙型肝炎感染的特异性治疗方法。
乙型肝炎患者应避免饮酒，因为酒精能够加重肝脏的损害。没有必要避免某些食物或限制活动。
黄疸消退后，大多数人都可以安全地重新开始工作。
如果出现瘙痒，口服消胆胺可缓解瘙痒。
如果发生暴发性肝炎，则使用抗病毒药物，通常为恩替卡韦或替诺福韦。这些药物通过口服给药。它们增加了生存的机会。
肝移植是暴发性乙型肝炎最有效的治疗方法，也是生存的最大希望，特别是对成年人。
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美国疾病控制与预防中心：乙型肝炎：本网站提供了乙型肝炎概述（包括定义、统计、传播和筛查）和乙型肝炎疫苗、症状、诊断和治疗信息的链接以及医疗保健从业者信息的链接。访问日期：2022 年 5 月 19 日。