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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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扁平苔藓

作者：Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
已审核/已修订 9月 2023
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扁平苔藓是一种反复发作的瘙痒性疾病，开始时可见小的、独立的、红色的皮疹或紫色的凸起，然后会彼此融合并变成粗糙、有鳞屑的斑块。

  • 病因不明，可能是对某些药物的反应，也可能是乙型或丙型肝炎感染。

  • 典型的症状包括由红色或紫色的凸起组成的瘙痒性皮疹，可形成为有鳞屑的斑块，可出现在身体的不同部位，有时可发生于口腔或生殖器。

  • 应避免使用可能导致扁平苔藓的药物。

  • 扁平苔藓通常可以不经治疗而消失，但可使用皮质类固醇、紫外线照射、或含利多卡因的洗口药治疗其症状。

  • 这种疾病可以持续 1 年以上，且可复发。

扁平苔藓的病因尚不清楚，它可能是免疫系统对各种药物（尤其是β受体阻断剂、非甾体类抗炎药 [NSAID]、血管紧张素转换酶[ACE]抑制剂、磺脲类药物、抗疟药、青霉胺和噻嗪类利尿剂）的一种反应。疾病本身不具有传染性。

一些患有乙肝、接种过乙肝疫苗、患有丙肝（参见表肝炎病毒）或患有肝病原发性胆汁性胆管炎的患者可能会发生口腔扁平苔藓。

扁平苔藓的症状

扁平苔藓的皮疹几乎总是瘙痒，有时比较严重。

肿物通常呈角状，在浅肤色上多呈紫色，在深肤色上多呈棕色。当光从一侧照在肿物上，肿物可显示一种独特的光泽。新的肿物可能形成于任何刮伤或轻度皮肤损伤的部位。

有时，皮疹愈合后皮肤会变黑（称为色素沉着过度）。

扁平苔藓（手）
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这张照片显示特征性的紫色平顶肿物，其中一些已连接在一起，在扁平苔藓患者的手背上形成更大的斑块。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。

通常，皮疹会均匀地分布在身体的两侧，最常见于躯干、手腕的内表面、腿部和生殖器区域。面部较少受到影响。在腿部，皮疹可能会变得特别大、厚、并有鳞屑。头皮上的皮疹有时会导致斑片状脱发。

扁平苔藓在儿童中并不常见。

约一半的扁平苔藓患者出现口腔黏膜累及。口腔扁平苔癣通常会导致呈线状或分支分布的蓝白色花边图案（称为威克姆纹）。这种类型的口腔斑块往往并不疼痛，患者可能并不知道它的存在。但是，有时口腔内可形成疼痛性溃疡，这往往会干扰进食和饮水。

口腔扁平苔藓
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口腔扁平苔藓通常会导致呈线状和分支分布的花边状、网状白色图案（称为威克姆纹，在此图中可看到舌头两侧均有）。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。

在女性中，扁平苔藓通常会影响外阴和阴道。高达 50% 的口腔扁平苔藓女性患有外阴扁平苔藓但未确诊。在男性中，扁平苔藓通常会影响生殖器，尤其是阴茎头。

10％ 的扁平苔藓病例有甲损害。有些人可能只有轻微的症状，如指甲床变色，指甲变薄，并形成指甲上的脊线。其他人可能会完全失去其指甲并从指甲底部的角质层（甲襞）至指甲下的皮肤（甲床）形成瘢痕。

指甲扁平苔藓
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此照片显示了指甲扁平苔藓患者的拇指指甲纵向隆起。
P. MARAZZI 博士／科学图片库

扁平苔藓的诊断

  • 医师的评估

  • 皮肤活检

医生通常根据皮疹的外观以及它出现的身体部位来诊断扁平苔癣。但许多其他疾病看起来像扁平苔癣（如皮肤上的红斑狼疮以及口腔或者阴道念珠菌病黏膜白斑病），因此医生通常会进行活检（在显微镜下检查组织）。

一旦确诊，医生可能会进行其他肝脏检查，以及乙肝和丙肝感染检查。

扁平苔藓的治疗

  • 缓解瘙痒的措施

  • 皮质类固醇注射、片剂或乳液

  • 光疗

  • 缓解口腔疼痛的措施

没有症状的人不需要治疗。应停用且避免使用可能导致扁平苔藓的药物。

皮肤扁平苔藓

使用标准治疗即可缓解瘙痒（见瘙痒治疗）。

可将皮质类固醇注入肿物，涂于皮肤或口服，有时联用其他药物，如阿维 A 酸、灰黄霉素、氨苯砜、羟氯喹、硫唑嘌呤、阿普米司特或环孢素。

光疗（暴露于紫外线），有时结合使用补骨脂素（使皮肤对紫外线的作用更敏感的药物）也是有帮助的（参见侧栏光疗：使用紫外线治疗皮肤病）。长波紫外线与补骨脂素联用被称为 PUVA 疗法（补骨脂素长波紫外线）。使用小频带的中波紫外线被称为窄频中波紫外线疗法（NBUVB）。

口腔扁平苔藓

对于疼痛性口腔溃疡，可在餐前使用含利多卡因（一种麻醉剂）的洗口药，以形成镇痛的保护膜。利多卡因洗口药的使用频率不应超过处方规定的频率。

他克莫司软膏也可缓解口腔溃疡。

其他治疗选择包括皮质类固醇软膏、注射剂或丸剂。

口服氨苯砜、羟氯喹或环孢素可能有助于缓解疼痛性口腔溃疡。环孢素漱口液也可能有帮助。

扁平苔藓的预后

扁平苔藓通常可在 1 或 2 年后自动消失，虽然它有时持续的时间较长，尤其是该病累及口腔时。在皮疹发作期间，长期治疗可能是必要的。然而，在两次发作之间不需要治疗。

疼痛性口腔溃疡患者很少发生口腔癌，而皮肤上的皮疹不会癌变。口腔溃疡通常会持续一生。

阴道或外阴的扁平苔藓可能是慢性的，且难以治疗，从而可降低生活质量并可能导致疤痕。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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