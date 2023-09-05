扁平苔藓的皮疹几乎总是瘙痒，有时比较严重。

肿物通常呈角状，在浅肤色上多呈紫色，在深肤色上多呈棕色。当光从一侧照在肿物上，肿物可显示一种独特的光泽。新的肿物可能形成于任何刮伤或轻度皮肤损伤的部位。

有时，皮疹愈合后皮肤会变黑（称为色素沉着过度）。

扁平苔藓 图片 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。

扁平苔藓（手） 隐藏详情 这张照片显示特征性的紫色平顶肿物，其中一些已连接在一起，在扁平苔藓患者的手背上形成更大的斑块。 照片由 Thomas Habif 医学博士提供。

通常，皮疹会均匀地分布在身体的两侧，最常见于躯干、手腕的内表面、腿部和生殖器区域。面部较少受到影响。在腿部，皮疹可能会变得特别大、厚、并有鳞屑。头皮上的皮疹有时会导致斑片状脱发。

扁平苔藓在儿童中并不常见。

约一半的扁平苔藓患者出现口腔黏膜累及。口腔扁平苔癣通常会导致呈线状或分支分布的蓝白色花边图案（称为威克姆纹）。这种类型的口腔斑块往往并不疼痛，患者可能并不知道它的存在。但是，有时口腔内可形成疼痛性溃疡，这往往会干扰进食和饮水。

口腔扁平苔藓 隐藏详情 口腔扁平苔藓通常会导致呈线状和分支分布的花边状、网状白色图案（称为威克姆纹，在此图中可看到舌头两侧均有）。 照片由 Thomas Habif 医学博士提供。

在女性中，扁平苔藓通常会影响外阴和阴道。高达 50% 的口腔扁平苔藓女性患有外阴扁平苔藓但未确诊。在男性中，扁平苔藓通常会影响生殖器，尤其是阴茎头。

10％ 的扁平苔藓病例有甲损害。有些人可能只有轻微的症状，如指甲床变色，指甲变薄，并形成指甲上的脊线。其他人可能会完全失去其指甲并从指甲底部的角质层（甲襞）至指甲下的皮肤（甲床）形成瘢痕。