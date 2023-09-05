扁平苔藓是一种反复发作的瘙痒性疾病，开始时可见小的、独立的、红色的皮疹或紫色的凸起，然后会彼此融合并变成粗糙、有鳞屑的斑块。
病因不明，可能是对某些药物的反应，也可能是乙型或丙型肝炎感染。
典型的症状包括由红色或紫色的凸起组成的瘙痒性皮疹，可形成为有鳞屑的斑块，可出现在身体的不同部位，有时可发生于口腔或生殖器。
应避免使用可能导致扁平苔藓的药物。
扁平苔藓通常可以不经治疗而消失，但可使用皮质类固醇、紫外线照射、或含利多卡因的洗口药治疗其症状。
这种疾病可以持续 1 年以上，且可复发。
扁平苔藓的病因尚不清楚，它可能是免疫系统对各种药物（尤其是β受体阻断剂、非甾体类抗炎药 [NSAID]、血管紧张素转换酶[ACE]抑制剂、磺脲类药物、抗疟药、青霉胺和噻嗪类利尿剂）的一种反应。疾病本身不具有传染性。
一些患有乙肝、接种过乙肝疫苗、患有丙肝（参见表肝炎病毒）或患有肝病原发性胆汁性胆管炎的患者可能会发生口腔扁平苔藓。
扁平苔藓的症状
扁平苔藓的皮疹几乎总是瘙痒，有时比较严重。
肿物通常呈角状，在浅肤色上多呈紫色，在深肤色上多呈棕色。当光从一侧照在肿物上，肿物可显示一种独特的光泽。新的肿物可能形成于任何刮伤或轻度皮肤损伤的部位。
有时，皮疹愈合后皮肤会变黑（称为色素沉着过度）。
图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。
通常，皮疹会均匀地分布在身体的两侧，最常见于躯干、手腕的内表面、腿部和生殖器区域。面部较少受到影响。在腿部，皮疹可能会变得特别大、厚、并有鳞屑。头皮上的皮疹有时会导致斑片状脱发。
扁平苔藓在儿童中并不常见。
约一半的扁平苔藓患者出现口腔黏膜累及。口腔扁平苔癣通常会导致呈线状或分支分布的蓝白色花边图案（称为威克姆纹）。这种类型的口腔斑块往往并不疼痛，患者可能并不知道它的存在。但是，有时口腔内可形成疼痛性溃疡，这往往会干扰进食和饮水。
在女性中，扁平苔藓通常会影响外阴和阴道。高达 50% 的口腔扁平苔藓女性患有外阴扁平苔藓但未确诊。在男性中，扁平苔藓通常会影响生殖器，尤其是阴茎头。
10％ 的扁平苔藓病例有甲损害。有些人可能只有轻微的症状，如指甲床变色，指甲变薄，并形成指甲上的脊线。其他人可能会完全失去其指甲并从指甲底部的角质层（甲襞）至指甲下的皮肤（甲床）形成瘢痕。
扁平苔藓的诊断
扁平苔藓的治疗
缓解瘙痒的措施
皮质类固醇注射、片剂或乳液
光疗
缓解口腔疼痛的措施
没有症状的人不需要治疗。应停用且避免使用可能导致扁平苔藓的药物。
皮肤扁平苔藓
使用标准治疗即可缓解瘙痒（见瘙痒治疗）。
可将皮质类固醇注入肿物，涂于皮肤或口服，有时联用其他药物，如阿维 A 酸、灰黄霉素、氨苯砜、羟氯喹、硫唑嘌呤、阿普米司特或环孢素。
光疗（暴露于紫外线），有时结合使用补骨脂素（使皮肤对紫外线的作用更敏感的药物）也是有帮助的（参见侧栏光疗：使用紫外线治疗皮肤病）。长波紫外线与补骨脂素联用被称为 PUVA 疗法（补骨脂素长波紫外线）。使用小频带的中波紫外线被称为窄频中波紫外线疗法（NBUVB）。
口腔扁平苔藓
对于疼痛性口腔溃疡，可在餐前使用含利多卡因（一种麻醉剂）的洗口药，以形成镇痛的保护膜。利多卡因洗口药的使用频率不应超过处方规定的频率。
他克莫司软膏也可缓解口腔溃疡。
其他治疗选择包括皮质类固醇软膏、注射剂或丸剂。
口服氨苯砜、羟氯喹或环孢素可能有助于缓解疼痛性口腔溃疡。环孢素漱口液也可能有帮助。
扁平苔藓的预后
扁平苔藓通常可在 1 或 2 年后自动消失，虽然它有时持续的时间较长，尤其是该病累及口腔时。在皮疹发作期间，长期治疗可能是必要的。然而，在两次发作之间不需要治疗。
疼痛性口腔溃疡患者很少发生口腔癌，而皮肤上的皮疹不会癌变。口腔溃疡通常会持续一生。
阴道或外阴的扁平苔藓可能是慢性的，且难以治疗，从而可降低生活质量并可能导致疤痕。