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洋甘菊是一种类似雏菊的植物。洋甘菊的活性成分包括精油、苦薄荷酚和植物营养素类黄酮。
洋甘菊花干燥后可用作茶或加入胶囊，或作为提取物外用涂抹。
洋甘菊属有很多种，只有2种通常用于膳食补充剂：德国洋甘菊和罗马甘菊。
洋甘菊最常作茶饮用，以减轻焦虑。
（另请参见膳食补充剂概述。）
洋甘菊声称的益处
洋甘菊的益处证据
支持洋甘菊任何方式使用的科学证据皆缺少信服力。然而，有一些证据表明，洋甘菊对改善睡眠质量和帮助缓解焦虑和抑郁的效果可能很小。
洋甘菊的副作用
人们认为洋甘菊是安全的。最可能的副作用是过敏反应，尤其是对豚草或向日葵过敏的人。过敏反应可能包括皮肤刺激、眼部瘙痒、打喷嚏及流鼻涕。人们很少会发生重度且危及生命的过敏反应（过敏性反应）。
洋甘菊与药物的相互作用
洋甘菊可能增加抗凝药物（即抗凝剂）及镇静剂（包括酒精）的药效。洋甘菊可能会干扰他莫昔芬、激素替代疗法和含雌激素口服避孕药的作用。
洋甘菊的使用建议
洋甘菊可能有助于缓解焦虑和抑郁症状，并提高睡眠质量，但效果可能微乎其微。洋甘菊似乎比较安全。
使用抗凝剂（如华法林）、镇静剂（包括酒精）、铁补充剂、他莫昔芬、激素替代疗法和含雌激素的口服避孕药的患者在使用洋甘菊之前应咨询医生。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：洋甘菊