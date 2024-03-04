浏览专业版
银杏源自银杏树的叶子（通常为了装饰而种植）。叶子中含有许多生物活性物质，例如银杏内酯和类黄酮。银杏是最常用的药草补充剂之一。
银杏树的果实因其难闻的气味而未用于银杏产品中。在银杏雌株下可能会接触到果肉，会导致重度皮肤发炎（皮炎）。果实到的种子是有毒的，并能引起颤抖，大量食用时甚至可导致死亡。有时，在银杏制剂中加入较便宜的成分（如芦丁、槲皮素）。
（另请参见膳食补充剂概述。）
银杏声称的益处
银杏的益处证据
科学研究表明，银杏有益于患有周围动脉疾病的人，尽管获益很小。银杏延长了他们无疼痛行走的距离。
根据一项大型临床试验的结果，痴呆症患者似乎不太可能获得有意义的获益。在这项临床试验中，银杏不能有效减轻老年人的痴呆和阿尔茨海默病。但是，其他研究表明，以足够的剂量服用银杏 5 个月以上，可以暂时稳定轻度至中度痴呆症患者的心理和社交功能。
对于其他各种健康疾病，少量证据表明服用银杏有益。银杏或许可以
新出现的证据报告了银杏治疗 2 型糖尿病的获益。与二甲双胍联用时，银杏显著降低空腹血糖和 HbA1c。
银杏的副作用
服用银杏的人可能会出现恶心、消化不良、头痛、头晕和心悸。孕妇不应使用银杏，因为它可能导致早产或分娩时出血过多。术前至少2周也应停用银杏，因为可能会导致出血过多。
银杏与药物的相互作用
银杏的使用建议
银杏相对安全，对外周动脉疾病患者和其他健康疾病患者有较小的益处。服用可能与银杏相互作用的药物的人在服用银杏补充剂之前应咨询医生。手术前 2 周停止使用银杏也很重要。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：银杏