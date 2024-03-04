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银杏

作者：Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
已审核/已修订 3月 2024
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银杏源自银杏树的叶子（通常为了装饰而种植）。叶子中含有许多生物活性物质，例如银杏内酯和类黄酮。银杏是最常用的药草补充剂之一。

银杏树的果实因其难闻的气味而未用于银杏产品中。在银杏雌株下可能会接触到果肉，会导致重度皮肤发炎（皮炎）。果实到的种子是有毒的，并能引起颤抖，大量食用时甚至可导致死亡。有时，在银杏制剂中加入较便宜的成分（如芦丁、槲皮素）。

（另请参见膳食补充剂概述。）

银杏声称的益处

机体某部位出血时，通过形成血凝块协助止血；银杏通过减少血液中微粒的聚集而减缓止血过程，并能扩张血管（因而改善血流），并能减轻炎症反应。人们服用银杏的原因很多，例如当腿部动脉出现动脉粥样硬化性血管疾病（外周动脉疾病）时，改善小腿血流量；治疗痴呆症（如阿尔茨海默病）、2 型糖尿病年龄相关性黄斑变性（一种眼病）、耳鸣音（耳鸣）和高原反应；并防止环孢素引起的肾脏损害。

银杏的益处证据

科学研究表明，银杏有益于患有周围动脉疾病的人，尽管获益很小。银杏延长了他们无疼痛行走的距离。

根据一项大型临床试验的结果，痴呆症患者似乎不太可能获得有意义的获益。在这项临床试验中，银杏不能有效减轻老年人的痴呆和阿尔茨海默病。但是，其他研究表明，以足够的剂量服用银杏 5 个月以上，可以暂时稳定轻度至中度痴呆症患者的心理和社交功能。

对于其他各种健康疾病，少量证据表明服用银杏有益。银杏或许可以

  • 适度帮助减轻某些疾病的症状，例如焦虑和精神分裂症

  • 有助于从卒中中恢复

  • 帮助减缓年龄相关的黄斑变性（眼病）并改善眼睛血流

  • 缓解耳内耳鸣音，但可能不适用于主要问题为耳鸣的人

  • 帮助一些人预防高原反应

新出现的证据报告了银杏治疗 2 型糖尿病的获益。与二甲双胍联用时，银杏显著降低空腹血糖和 HbA1c。

银杏的副作用

服用银杏的人可能会出现恶心、消化不良、头痛、头晕和心悸。孕妇不应使用银杏，因为它可能导致早产或分娩时出血过多。术前至少2周也应停用银杏，因为可能会导致出血过多。

银杏与药物的相互作用

银杏会与抗凝剂（如华法林）、阿司匹林及其他非甾体类抗炎药 (NSAID) 相互作用。银杏也可降低影响 5-羟色胺的抗惊厥药和抗抑郁药的有效性，如选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 和 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI)。

银杏的使用建议

银杏相对安全，对外周动脉疾病患者和其他健康疾病患者有较小的益处。服用可能与银杏相互作用的药物的人在服用银杏补充剂之前应咨询医生。手术前 2 周停止使用银杏也很重要。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：银杏

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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