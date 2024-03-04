科学研究表明，银杏有益于患有周围动脉疾病的人，尽管获益很小。银杏延长了他们无疼痛行走的距离。

根据一项大型临床试验的结果，痴呆症患者似乎不太可能获得有意义的获益。在这项临床试验中，银杏不能有效减轻老年人的痴呆和阿尔茨海默病。但是，其他研究表明，以足够的剂量服用银杏 5 个月以上，可以暂时稳定轻度至中度痴呆症患者的心理和社交功能。

对于其他各种健康疾病，少量证据表明服用银杏有益。银杏或许可以

适度帮助减轻某些疾病的症状，例如焦虑和精神分裂症

有助于从卒中中恢复

帮助减缓年龄相关的黄斑变性（眼病）并改善眼睛血流

缓解耳内耳鸣音，但可能不适用于主要问题为耳鸣的人

帮助一些人预防高原反应

新出现的证据报告了银杏治疗 2 型糖尿病的获益。与二甲双胍联用时，银杏显著降低空腹血糖和 HbA1c。