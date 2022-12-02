“浴盐”是用于描述一组含有卡西酮类化学物质的兴奋剂药物的俚语，与叫法相似的浴盐有化学上的区别。（洗澡所用的传统浴盐通常是氯化钠、氯化镁、碳酸氢钠、甘油和香料的组合。）
卡西酮是一种类似安非他明的兴奋剂，源自植物咖特（阿拉伯茶）。阿拉伯茶植物是在东非和阿拉伯半岛上生长的灌木。几个世纪以来，那里的人们因其温和的刺激作用而咀嚼它的叶子。在那些地区，咀嚼阿拉伯茶常是一种社交活动，类似于其他社会中喝咖啡。
最近，阿拉伯茶的使用已经蔓延到其他国家，而更强大的人造（合成）卡西酮（作为“浴盐”销售，以规避有关受管制物质的法律）已成为滥用的药物。浴盐可吸入、以吸烟形式吸入，有时也可注射。这些产品经常被标注为“不用于人类食用”，但也不用于洗澡。
（也可见药物使用与滥用 。）
浴盐中毒的症状
浴盐中毒的诊断
医师的评估
血液和尿液检测
由于常规尿液或血液检查无法检测到浴盐，因此，医生通常根据已知使用该药物的人的症状做出诊断。医生通常会对有严重急性浴盐中毒体征的任何人进行以下特定检查，以检查使用浴盐引起的其他问题：
血液检查（检查血细胞计数、电解质水平和肾功能）
尿肌球蛋白检测（检测肌肉破坏）
心电图(ECG)
浴盐中毒的治疗
观察和监测，直到患者清醒
静脉镇静药
静脉补液
典型的治疗方法通常足够，其中包括静脉镇静剂、输液和支持治疗。危险的高体温（过高热）、持续高心率或躁动以及血液检查提示可能的肾脏问题的患者应住院治疗，并监测其肌肉分解以及心脏和肾脏损害情况。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国国家药物滥用研究所 (NIDA)： 对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息；可从该机构获得卡西酮特定信息。
物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。