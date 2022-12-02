“浴盐”是用于描述一组含有卡西酮类化学物质的兴奋剂药物的俚语，与叫法相似的浴盐有化学上的区别。（洗澡所用的传统浴盐通常是氯化钠、氯化镁、碳酸氢钠、甘油和香料的组合。）

卡西酮是一种类似安非他明的兴奋剂，源自植物咖特（阿拉伯茶）。阿拉伯茶植物是在东非和阿拉伯半岛上生长的灌木。几个世纪以来，那里的人们因其温和的刺激作用而咀嚼它的叶子。在那些地区，咀嚼阿拉伯茶常是一种社交活动，类似于其他社会中喝咖啡。

最近，阿拉伯茶的使用已经蔓延到其他国家，而更强大的人造（合成）卡西酮（作为“浴盐”销售，以规避有关受管制物质的法律）已成为滥用的药物。浴盐可吸入、以吸烟形式吸入，有时也可注射。这些产品经常被标注为“不用于人类食用”，但也不用于洗澡。

（也可见药物使用与滥用 。）

浴盐中毒的症状 浴盐的作用与安非他明类似，包括头痛、快速心率（心动过速）、心悸、幻觉、躁动，并增加对疼痛的忍耐力和耐受力。有些人变得很暴力。 并发症 浴盐可能会导致危险的高体温（过高热）。尽管医生不知道为什么，它们也可能会造成严重器官损伤。器官损伤可以包括 心脏病发作

肌肉分解（横纹肌溶解）

肾衰竭

肝功能衰竭

浴盐中毒的诊断 医师的评估

血液和尿液检测 由于常规尿液或血液检查无法检测到浴盐，因此，医生通常根据已知使用该药物的人的症状做出诊断。医生通常会对有严重急性浴盐中毒体征的任何人进行以下特定检查，以检查使用浴盐引起的其他问题： 血液检查（检查血细胞计数、电解质水平和肾功能）

尿肌球蛋白检测（检测肌肉破坏）

心电图(ECG)