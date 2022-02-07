分娩后约 6 至 8 周内血栓形成（血栓性静脉炎）的风险增加（参见妊娠期血栓性疾病）。通常，血栓发生在腿部或盆腔的深静脉（一种叫做深静脉血栓形成的疾病）。
有时候血栓松解脱落，随血液流动进入肺，血栓堵塞某个静脉，阻断血流。这种情况被称为肺栓塞。
血栓也可能在腿部皮肤下的静脉中形成。这种疾病被称为浅静脉血栓形成（血栓性浅静脉炎）。
产后血栓的症状
产后4～10天内出现的发热可能由血栓引起。
当腿部静脉中形成血栓时，腿部受影响的部位，通常是小腿，可能会疼痛、触痛、发热和肿胀。盆腔中的血栓可能不会引起症状。
肺栓塞的最早症状可能为呼吸短促或胸痛。
产后血栓的诊断
对于深静脉血栓，进行超声检查
对于肺栓塞，进行计算机断层扫描
医生通常可以根据身体检查来诊断浅表血栓。
深静脉血栓的诊断通常依赖于超声检查。偶尔，血液检查D-二聚体（血栓的降解产物）也有助于诊断。
如果怀疑肺栓塞，在静脉注射不透射线造影剂后进行胸部计算机断层扫描 (CT)。造影剂使阻塞更容易看到。
产后血栓的治疗
对于浅表血栓，温敷布、压迫绷带和肢体抬高
对于深静脉血栓形成或肺栓塞，使用药物
腿部浅表血栓的治疗包括热敷（减轻不适）、医生或护士使用压迫绷带，以及休息时抬高受影响的腿部（例如，抬高床脚 6 英寸）。很少情况下，当浅表血栓广泛存在时，女性可使用让血液不易凝结的药物（抗凝剂，有时也称为血液稀释剂）。
患有深静脉血栓形成或肺栓塞的女性需要服用抗凝剂，这使得血液不易凝结。有时医生会在下腔静脉（将血液从身体下部输送到心脏的静脉）放置过滤器。过滤器防止血栓从腿部流向肺部。很少需要手术清除血栓。