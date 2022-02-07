产后4～10天内出现的发热可能由血栓引起。

当腿部静脉中形成血栓时，腿部受影响的部位，通常是小腿，可能会疼痛、触痛、发热和肿胀。盆腔中的血栓可能不会引起症状。

肺栓塞的最早症状可能为呼吸短促或胸痛。