发生贫血时，血液不能像平常那样携带尽可能多的氧气。起初，贫血会导致没有自觉症状或仅有模糊的症状，如疲劳、乏力和头晕。受影响的女性可能会脸色苍白。如果贫血严重，脉冲可能快而弱，女性可能晕倒，血压也很低。

如果贫血仍然存在，可能会导致：

在生产和分娩期间正常发生的出血可能会使这些女性贫血情况恶化，并且十分危险。