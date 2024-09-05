贫血是血中红细胞减少导致的疾病。
有高达三分之一的孕妇会在妊娠晚期出现贫血。最常见的贫血原因为
有遗传性贫血（如镰状细胞贫血、血红蛋白 S-C 病和某些地中海贫血）的女性在孕期出现问题的风险增高。对于因种族、民族背景或家族史导致患上述任何疾病风险增高的孕妇，分娩前应常规针对这些疾病进行血液检查。可以进行绒毛取样或羊膜穿刺术以检查胎儿有无这些疾病。
妊娠贫血的症状
发生贫血时，血液不能像平常那样携带尽可能多的氧气。起初，贫血会导致没有自觉症状或仅有模糊的症状，如疲劳、乏力和头晕。受影响的女性可能会脸色苍白。如果贫血严重，脉冲可能快而弱，女性可能晕倒，血压也很低。
如果贫血仍然存在，可能会导致：
胎儿可能不会收到正常生长和发育（特别是大脑）所需的足够氧气。
孕妇可能会过度劳累和呼吸短促。
早产的风险增加。
分娩后，孕妇感染的风险会增加。
在生产和分娩期间正常发生的出血可能会使这些女性贫血情况恶化，并且十分危险。
妊娠贫血的诊断
血液化验
医生确认怀孕后，在首次检查中进行常规的全血细胞计数时通常会检测到贫血。
妊娠贫血的治疗
贫血的治疗
对于胎儿的严重症状或某些问题，应输血
纠正妊娠贫血的措施取决于贫血的原因。
是否需要输血取决于是否存在以下情况：
诸如头晕，乏力和疲劳等症状是严重的。
贫血影响呼吸或心率。
胎儿心率模式异常。
贫血由铁或叶酸缺乏导致
缺铁是约 95％ 病例妊娠贫血的原因。缺铁性贫血常见的原因是
饮食中铁摄入不足
月经血中铁反复流失
之前妊娠失血
通常情况下，女性在每月的月经期间都会定期丢失铁。月经期间铁的流失量大致与女性每月的正常消耗相同。因此，女性无法存储很多铁。
为了让胎儿中存在红血细胞，孕妇需要两倍于平常的铁。结果导致缺铁普遍发生，并经常导致贫血。
叶酸缺乏也可在孕期导致贫血。如果叶酸缺乏，新生儿患脑或脊髓出生缺陷（即神经管缺陷，如脊柱裂）的风险增高。
血液检查可以证实缺铁性贫血或叶酸缺乏性贫血的诊断。
通常可以在怀孕期间摄取铁和叶酸补充剂来防止或治疗贫血。如果孕妇缺铁，通常会给予新生儿铁补充剂。在怀孕前和孕期中补充叶酸可降低婴儿发生神经管缺陷的风险。
镰状细胞病
除了导致贫血症状，镰状细胞贫血在孕期还增加下列疾病的风险：
高血压：约三分之一的镰状细胞病孕妇在孕期会发生高血压。
血凝块阻塞肺动脉（肺栓塞）：这种疾病可危及生命。
孕期可能与其他时间一样突发严重疼痛，称为镰状细胞危象。孕前镰状细胞贫血越严重，孕期孕妇和胎儿发生健康问题的风险越高，同时孕期胎儿死亡的风险也越高。镰状细胞病会随着孕期进展而加重。
常规输血可使孕妇发生镰状细胞危象的危险度降低，但易对输入血液发生排斥反应。这种情况，称为同种免疫，可危及生命。孕妇输血不会降低胎儿的风险。因此，仅在发生以下情况时给予输血：
贫血导致症状、心衰或严重细菌感染。
在生产和分娩期间发生严重问题，如出血或血液感染（脓毒症）。
如果发生镰状细胞危机，女性可以在没有怀孕的情况下按照自己的意愿进行治疗。她们可以入院治疗、静脉注射液体、输氧和服药来缓解疼痛。如果贫血严重，则输血。