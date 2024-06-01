盆腔区域的增生物（盆腔肿块）在女性中很常见。
盆腔区域位于腹部的下部。盆腔区域包含肠、输尿管下段、膀胱，极少见的情况下包含盆腔肾（在胎儿发育过程中，肾脏位置不当）。女性盆腔区域还包括卵巢、输卵管、子宫和宫颈。任何这些器官内都可能形成盆腔肿块。
可能发生的盆腔肿块类型取决于女性的年龄和生殖阶段。此处讨论未怀孕女性育龄期（第一次月经和绝经期之间）会发生的肿块和绝经后女性会发生的肿块 儿童也可能会出现盆腔肿块，这需要单独讨论（见儿童中的女性盆腔肿块）。
盆腔肿块可能会引起，也可能不会引起症状。症状可能包括
反复（间歇性）或持续性（持续性）的钝痛或锐痛
如果肿块破裂或导致卵巢或输卵管扭曲（一种称为附件扭转的疾病），则会突发严重腹痛
月经异常
性活动时下腹部疼痛
盆腔肿块可在盆腔检查或影像学检查（如超声或计算机断层扫描 [CT]）中检测到。
盆腔肿块通常是非癌性的（良性），但也可能是癌性的（恶性）。
女性内生殖器解剖结构
女性盆腔肿块的评估
医生询问患者有关症状、病史和用药情况的问题。癌症家族史，尤其是卵巢癌、子宫癌、乳腺癌或结直肠癌，这很重要。医生还会询问任何卵巢囊肿史、子宫肌瘤史、性传播感染史或风险因素。
然后，医生进行体格检查，包括腹部检查和盆腔检查。盆腔检查包括对外生殖器解剖结构（外阴）和内生殖器解剖结构（阴道、宫颈、子宫、输卵管、卵巢）的评估。可以进行直肠和阴道联合检查。进行此检查时，医生会将食指插入阴道，将中指插入直肠。有时，盆腔后部（朝向脊柱的部分）或阴道与直肠之间的组织（会阴）中的肿块或异常只能通过这种检查检测到。
女性外生殖器解剖结构
病史和体格检查的信息通常提示病因和可能需要进行的其他检查。
有盆腔肿块的育龄期女性应进行尿液或血液妊娠试验。即使根据月经或性生活史不太可能怀孕，也应进行妊娠试验。未确诊的妊娠会增加孕妇或胎儿发生并发症的风险。如果妊娠试验结果为阳性，则最可能的原因是妊娠子宫肿大。
如果医生怀疑盆腔肿块，通常会进行影像学检查，例如盆腔超声。（另见妇科影像学检查。）
如果盆腔检查发现宫颈肿块，其他检查可能包括巴氏 (Pap) 试验和活检。
绝经后女性可能需要进行额外的评估，因为盆腔肿块的风险随年龄增长而增加。
女性盆腔肿块的治疗
发现盆腔肿块后，医生确定患者是否需要紧急治疗（例如，异位妊娠、卵巢扭转或卵巢囊肿破裂伴严重出血）。医生还会确定肿块是否癌变。重度疼痛常需要治疗。
一些肿块需要监测，可能不需要治疗，也可能无需治疗即可消退。对于一些非癌性肿块，可以通过药物或微创手术（如子宫肌瘤栓塞术）控制症状。但是，在某些情况下，盆腔肿块需要手术治疗或切除。
关键点
女性盆腔肿块可能源自卵巢、输卵管、子宫或宫颈，以及肠、输尿管下段、膀胱，或（极少见的情况下）盆腔肾。
在育龄女性中，盆腔肿块的常见原因是子宫肌瘤和卵泡卵巢囊肿。
比起年轻女性，绝经后女性中的肿块更容易发生癌变。
盆腔肿块可能会引起，也可能不会引起症状，在盆腔检查或影像学检查中可检测到。盆腔肿块通常是非癌性的（良性），但也可能是癌性的（恶性）。
有盆腔肿块的育龄女性即使不太可能怀孕，也要接受妊娠试验。
医生使用影像学检查来评估患者的盆腔肿块。