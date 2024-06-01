盆腔区域的增生物（盆腔肿块）在女性中很常见。

盆腔区域位于腹部的下部。盆腔区域包含肠、输尿管下段、膀胱，极少见的情况下包含盆腔肾（在胎儿发育过程中，肾脏位置不当）。女性盆腔区域还包括卵巢、输卵管、子宫和宫颈。任何这些器官内都可能形成盆腔肿块。

可能发生的盆腔肿块类型取决于女性的年龄和生殖阶段。此处讨论未怀孕女性育龄期（第一次月经和绝经期之间）会发生的肿块和绝经后女性会发生的肿块 儿童也可能会出现盆腔肿块，这需要单独讨论（见儿童中的女性盆腔肿块）。

盆腔肿块可能会引起，也可能不会引起症状。症状可能包括

反复（间歇性）或持续性（持续性）的钝痛或锐痛

如果肿块破裂或导致卵巢或输卵管扭曲（一种称为附件扭转的疾病），则会突发严重腹痛

月经异常

性活动时下腹部疼痛

盆腔肿块可在盆腔检查或影像学检查（如超声或计算机断层扫描 [CT]）中检测到。

盆腔肿块通常是非癌性的（良性），但也可能是癌性的（恶性）。

女性内生殖器解剖结构

女性盆腔肿块的治疗 发现盆腔肿块后，医生确定患者是否需要紧急治疗（例如，异位妊娠、卵巢扭转或卵巢囊肿破裂伴严重出血）。医生还会确定肿块是否癌变。重度疼痛常需要治疗。 一些肿块需要监测，可能不需要治疗，也可能无需治疗即可消退。对于一些非癌性肿块，可以通过药物或微创手术（如子宫肌瘤栓塞术）控制症状。但是，在某些情况下，盆腔肿块需要手术治疗或切除。