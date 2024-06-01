儿童中的女性盆腔肿块

盆腔区域位于腹部的下部。盆腔区域包含肠、输尿管下段和膀胱。女性盆腔区域还包括卵巢、输卵管、子宫和宫颈。任何这些器官内都可能形成盆腔肿块。盆腔肿块在婴儿和幼儿中不常见，但有时会发生。

女性内生殖器解剖结构

此处讨论婴儿和儿童中的盆腔肿块。有关成年女性盆腔肿块的讨论，请参见女性盆腔肿块。

盆腔肿块可能会引起，也可能不会引起症状。儿童可能发生的一些症状包括

女性盆腔肿块最常见的类型因年龄组而异。

新生儿和婴儿可能会出现一种称为卵泡卵巢囊肿的盆腔肿块，这种肿块可能是由于孕期母亲传给胎儿的激素而引起的。胎儿可能会出现囊肿，在孕妇进行超声检查时发现，或者在出生后发现。

在儿童中，卵巢肿块可能是卵泡卵巢囊肿，或在极少见的情况下是非癌性（良性）或癌性（恶性）肿瘤。

卵泡卵巢囊肿源于卵巢中的液性腔道（卵泡）。

良性的卵巢肿块通常生长缓慢并极少癌变。

生殖细胞肿瘤源于产生卵子的细胞，是儿童中最常见的卵巢肿瘤类型。

一些囊肿和肿瘤会释放激素，并可能导致性早熟。

儿童中的女性盆腔肿块的评估 病史 医生询问儿童的症状，包括与肿块相关的症状（如疼痛、压迫感、阴道出血、发热）。医生还会询问儿童的病史。从父母（或看护人）和儿童（如果年龄允许）那里获得病史。对于婴儿，医生会询问妊娠或分娩期间是否有并发症。癌症家族史很重要。 体格检查 医生会进行全身体检。 如果需要进行盆腔检查，医生会与父母和孩子讨论检查事宜，以便他们知道会发生什么，并与孩子建立信任。检查的目的应该是获得必要的信息，而不给儿童造成恐惧或不必要的不适。可能会进行盆腔外检查（外阴 [阴唇]）和阴道口检查，如果需要进行盆腔内检查，通常会对儿童实施麻醉，以在不会引起不适的情况下进行检查。 女性外生殖器解剖结构 检查 病史和体格检查的信息通常提示病因和可能需要进行的其他检查。 影像学检查通常用来评估盆腔肿块。首先进行的影像学检查通常是盆腔超声。如果超声不能确诊，可能需要进行其他影像学检查，如磁共振成像 (MRI)。 如果医生怀疑盆腔感染，则进行全血细胞计数。 如果有生殖器瘙痒，医生会使用适合儿童的方法采集样本。通过检测样本确定有无常见的阴道感染。如果怀疑性虐待，可通过血液检查和使用尿液或阴道样本进行性传播感染检测。 如果有性早熟迹象，则进行激素检测。

儿童中女性盆腔肿块的治疗 一些盆腔肿块（例如，一些良性卵巢囊肿）可能不需要治疗。 如果肿瘤看起来发生癌变，则进行手术评估肿瘤并切除肿瘤。 对于阻止或干扰正常月经血流的肿块，可能需要手术切除。