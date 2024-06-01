儿童中的女性盆腔肿块

盆腔区域位于腹部的下部。盆腔区域包含肠、输尿管下段和膀胱。女性盆腔区域还包括卵巢、输卵管、子宫和宫颈。任何这些器官内都可能形成盆腔肿块。盆腔肿块在婴儿和幼儿中不常见，但有时会发生。
女性内生殖器解剖结构
此处讨论婴儿和儿童中的盆腔肿块。有关成年女性盆腔肿块的讨论，请参见女性盆腔肿块。
盆腔肿块可能会引起，也可能不会引起症状。儿童可能发生的一些症状包括
女性盆腔肿块最常见的类型因年龄组而异。
新生儿和婴儿可能会出现一种称为卵泡卵巢囊肿的盆腔肿块，这种肿块可能是由于孕期母亲传给胎儿的激素而引起的。胎儿可能会出现囊肿，在孕妇进行超声检查时发现，或者在出生后发现。
在儿童中，卵巢肿块可能是卵泡卵巢囊肿，或在极少见的情况下是非癌性（良性）或癌性（恶性）肿瘤。
卵泡卵巢囊肿源于卵巢中的液性腔道（卵泡）。
良性的卵巢肿块通常生长缓慢并极少癌变。
生殖细胞肿瘤源于产生卵子的细胞，是儿童中最常见的卵巢肿瘤类型。
一些囊肿和肿瘤会释放激素，并可能导致性早熟。
儿童中的女性盆腔肿块的评估
病史
医生询问儿童的症状，包括与肿块相关的症状（如疼痛、压迫感、阴道出血、发热）。医生还会询问儿童的病史。从父母（或看护人）和儿童（如果年龄允许）那里获得病史。对于婴儿，医生会询问妊娠或分娩期间是否有并发症。癌症家族史很重要。
体格检查
医生会进行全身体检。
如果需要进行盆腔检查，医生会与父母和孩子讨论检查事宜，以便他们知道会发生什么，并与孩子建立信任。检查的目的应该是获得必要的信息，而不给儿童造成恐惧或不必要的不适。可能会进行盆腔外检查（外阴 [阴唇]）和阴道口检查，如果需要进行盆腔内检查，通常会对儿童实施麻醉，以在不会引起不适的情况下进行检查。
女性外生殖器解剖结构
检查
病史和体格检查的信息通常提示病因和可能需要进行的其他检查。
影像学检查通常用来评估盆腔肿块。首先进行的影像学检查通常是盆腔超声。如果超声不能确诊，可能需要进行其他影像学检查，如磁共振成像 (MRI)。
如果医生怀疑盆腔感染，则进行全血细胞计数。
如果有生殖器瘙痒，医生会使用适合儿童的方法采集样本。通过检测样本确定有无常见的阴道感染。如果怀疑性虐待，可通过血液检查和使用尿液或阴道样本进行性传播感染检测。
如果有性早熟迹象，则进行激素检测。
儿童中女性盆腔肿块的治疗
一些盆腔肿块（例如，一些良性卵巢囊肿）可能不需要治疗。
如果肿瘤看起来发生癌变，则进行手术评估肿瘤并切除肿瘤。
对于阻止或干扰正常月经血流的肿块，可能需要手术切除。
关键点
盆腔肿块可能会引起症状，也可能不会引起症状，可能是非癌性的（良性），也可能是癌性的（恶性）。
新生儿和婴儿在母亲妊娠期间可能会因母亲排出的激素而发生卵泡卵巢囊肿。
生殖细胞肿瘤是儿童中最常见的卵巢肿瘤。
医生使用影像学检查来评估怀疑有盆腔肿块的儿童。