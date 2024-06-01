阴道瘙痒或阴道分泌物

阴道或外阴（阴唇）瘙痒和/或分泌物是一种常见问题。阴道瘙痒或有分泌物的女性也可能有皮肤刺激、烧灼感和性交疼痛。

许多女性偶尔会发生短暂性的阴道或外阴瘙痒，一般不用处理即可消退。当瘙痒持续、严重、复发或伴有阴道分泌物时，才认为是需要处理的问题。

通常情况下，大多数女性的阴道会出现无味、乳白色或稀薄透明的分泌物。它可能由雌激素的作用导致。雌激素水平较高时，刺激子宫颈产生分泌物（粘液），以及可能会有少量的粘液从阴道排出。雌激素水平在以下情况下很高：

对于仍有月经周期的女性，通常在月经周期中期，即卵子释放（排卵）前几天

怀孕期间

使用含有雌激素或会增加雌激素产生的药物（如某些生育药物）的女性

服用避孕药（口服避孕药），以及性兴奋也会影响阴道分泌物的量和外观。绝经后，雌激素水平降低，通常正常排放量减少。

女性外生殖器解剖结构

分泌物异常 阴道分泌物被认为是不正常的，如果它是 比平时更多

比平时厚

白色块状（凝乳状）

浅灰色，绿色，黄色或血性

恶臭或腥臭味

瘙痒，烧灼感，皮疹，或伴有疼痛 阴道或外阴症状可发生于任何年龄的女性。此处讨论育龄期和绝经后瘙痒和分泌物。（另见儿童中的阴道瘙痒或分泌物。）

生殖器瘙痒和分泌物的病因 阴道异常分泌物通常由阴道炎引起，而后者由感染或炎症（例如由化学物质刺激）引起。 感染 阴道炎可能是由于感染或正常生活在阴道内的细菌或其他微生物（阴道微生物群）平衡发生变化所致。阴道通常有许多不同类型的细菌，可将阴道的酸度保持在正常范围；其中一种主要类型是乳酸杆菌。当阴道内的酸度降低时，正常细菌数量降低，引起其他有害细菌数量增加。 在以下环境中，有害细菌更易生长 使用抗生素（因为它们可能会减少正常细菌的数量）

阴道中存在月经血或精液（因为它们降低了阴道内酸度）

冲洗（因为洗液可以降低阴道的酸性）

妊娠

糖尿病

异物，例如忘记取出的棉条（因为棉条提供了温暖潮湿的环境，细菌可以在此滋生） 由微生物引起的最常见的阴道炎类型包括： 细菌性阴道病

念珠菌病（酵母菌感染）

滴虫病（一种称为原虫的微生物感染），通常通过性传播 其他性传播感染（如淋病和衣原体）可导致产生分泌物。如果这些感染扩散到子宫或盆腔区域，可能会发展成盆腔炎。生殖器疱疹有时会引起阴道瘙痒、刺痛或烧灼感。 其他病因 接触阴道或生殖器部位的化学物质可引起过敏反应或炎症，从而导致分泌物的产生、刺激或瘙痒。此类化学物质可能存在于洗衣剂、漂白剂、织物软化剂、泡泡浴、肥皂、女性卫生喷雾剂、冲洗剂、阴道乳膏、卫生巾、合成织物内衣、织物染料、厕纸、避孕套、隔膜和杀精剂中。 皮肤疾病，如银屑病、慢性单纯性苔藓、扁平苔藓和硬化性苔藓，可引起生殖器瘙痒。硬化性苔藓可引起阴道口周围外阴出现或薄或厚的白斑。如果不加治疗，硬化性苔藓会造成瘢痕形成，并可能增加外阴癌症的风险。 绝经后，有些女性由于雌激素水平下降，阴道分泌物增多，使阴道组织变薄，阴道 pH 值发生变化。这可能导致阴道炎症和瘙痒或产生分泌物。绝经后，影响阴道和泌尿道的症状称为绝经期泌尿生殖系统综合征。这些症状可能包括阴道干涩、性交疼痛、尿急和尿路感染。 在由于长期损伤或疾病导致活动受限的女性中，尿液或粪便可能刺激生殖器和肛门周围的区域，从而导致阴道分泌物的产生。当女性患有失禁（不由自主地排尿或排便）或卧床可能产生这样的刺激。 瘘（阴道与膀胱或直肠之间的异常连接）可导致阴道分泌物的产生。这种分泌物有时含有粪便或尿液。瘘可发生于分娩过程中生殖道的创伤性损伤，但在分娩过程中接受充分医疗护理的女性中很少发生。瘘可发生于子宫切除术、盆腔放疗或盆腔手术后。在女性分娩过程中获得医疗护理的机会有限的地区，由于分娩受阻导致的瘘更常见。

生殖器瘙痒或分泌物的评估 阴道分泌物严重、持续、颜色不同于白色或透明，或伴有其他令人烦恼的症状，应由医生进行评估。医生通过询问症状、患者病史、检查外阴及阴道可基本明确病因。 警示体征 在阴道有异常分泌物的女性中，某些特定的症状要引起关注： 发热

盆腔疼痛

血性分泌物，尤其在绝经后

阴道分泌物包含粪便 外阴瘙痒伴肿块或外阴损伤需引起关注。 何时就医 出现多个警示体征的女性应在一天内就医。 如果瘙痒或分泌物持续几天以上或者很严重，或者出现其他提示感染的症状（例如疼痛或发热），则女性应该去看医生。 如果女性知道阴道酵母菌感染的症状，基于以往的经验（曾由医生确认酵母菌感染）确信自己患有酵母菌感染，并且没有其他症状，她们可以使用非处方阴道治疗（如果可以获得）。酵母菌感染导致的排出通常有独特特点。较浓稠，为白色，常呈团块状或凝乳状。如果分泌物持续存在或治疗后症状复发，患者应就医。 医生会怎么做 医生会首先询问妇女的症状，特别是问她是否有任何感染症状，以及药物史。 如果有阴道分泌物，医生会询问 外观以及气味如何

何时与月经周期和性交有关

是否存在其他症状（例如瘙痒、出血或发热） 医生还会询问其他症状，例如腹痛或盆腔疼痛，以及排尿或性交时疼痛。 其他问题包括是否使用卫生喷雾剂或其他可能刺激生殖器部位的产品，以及是否有任何可能增加阴道分泌物风险的状况（例如经常服用抗生素或患有糖尿病）。医生还会询问可能暴露于性传播感染的情况。 随后医生会做体格检查，主要是盆腔检查。病史和体格检查信息通常会提示病因和可能需要做的进一步检查（见表）。 如果女性有分泌物，除非病因很明显（例如异物或过敏反应），否则医生将使用棉签从阴道或子宫颈采集分泌物样本。他们会在显微镜下检查样本，以确认是否有会导致酵母菌感染、细菌性阴道病和滴虫性阴道炎的微生物。他们通常还会将样本送到实验室，以检测淋病和衣原体。 如果怀疑广泛感染，如盆腔炎，有时会进行全血细胞计数检测和盆腔影像学检查。

生殖器瘙痒或分泌物的治疗 如果发现引起阴道或外阴瘙痒或分泌物的疾病，应进行治疗。一般措施也可以帮助缓解症状。 一般措施 有助于避免外阴或阴道刺激的一般措施包括 穿棉质内衣，不穿合成纤维制作的内衣

洗澡后，在穿衣服之前，让外阴和腹股沟区域完全干燥

更换衣物、卫生棉条或卫生巾，以防长期处于潮湿状态

使用无味的肥皂、洗涤剂和厕纸

不使用女性卫生用品或冲洗产品 当病因是由于大小便失禁或卧床时，改善卫生状况效果更加显著。 冲洗可能导致外阴和阴道刺激，增加盆腔炎的风险。 将冰袋置于生殖区，或用温水坐浴可降低疼痛和瘙痒。坐浴是采取坐姿，仅将生殖器区域置于水中。坐浴可在浴缸或大浴池中进行。用水瓶中挤压出的温水冲洗生殖区域也可以缓解。女性应注意不要在该区域施加过多的冷或热，以避免受伤。 如果处方药引起刺激，女性应在停用这些产品之前咨询医生。 药物 如果症状是中度、重度或对于一般的措施没有反应，可能需要进行药物治疗。 对于严重的瘙痒，按月口服抗组胺剂可以暂时缓解。抗组胺剂还能引起嗜睡，并有可能对干扰睡眠的症状起效。 阴道感染，如细菌性阴道炎、酵母菌感染或滴虫性阴道炎，可引起瘙痒或分泌物，需要口服或使用插入阴道的抗生素或抗真菌药物。 对于硬化性苔藓，医生可开具含有大剂量皮质类固醇（如氯倍他索）的乳膏或软膏。

老年女性精要：阴道瘙痒或分泌物 绝经后，雌激素水平降低明显。其结果是，正常分泌物的排出量通常会降低。然而，雌激素的减少会导致阴道内壁变薄并变得干燥和脆弱。较薄和干燥的阴道更容易受到刺激，有时会导致阴道产生异常分泌物。这种分泌物可能较稀薄，呈白色或淡黄色。阴道干燥可能会使性交疼痛。阴道干燥、性交疼痛、尿急和尿路感染是绝经期泌尿生殖系统综合征的症状。可采用低剂量阴道雌激素或脱氢表雄酮治疗该综合征。 阴道粘膜（绝经前后） 图片 阴道内膜变薄也使某些阴道感染更容易发生，例如细菌性阴道炎或酵母菌感染。薄、干燥的阴道组织更容易被损坏，使通常对皮肤无害的细菌能够进入皮肤下的组织并引起感染。这种感染通常并不严重，但可能会导致不适。 长时间生病或受伤导致的活动受限可发生于任何年龄。对于失禁或卧床不起的患者，要保持良好的卫生可能较为困难。卫生清洁不佳会导致尿液或粪便刺激，从而引起生殖器部位的慢性炎症。 老年女性如果出现分泌物，特别是分泌物带血，或者为褐色或粉色（可能表示少量出血）时，应该立即就诊。绝经后，任何阴道出血都可能是癌前疾病（如子宫内膜增厚）或癌症的警示征象，不应忽略。 抗组胺药可以缓解瘙痒，但老年人应谨慎使用。很多抗组胺药物（包括苯海拉明、羟嗪、赛庚啶）可引起嗜睡，这增加了跌倒的风险。因此，如果老年女性需要在白天服用抗组胺，应该选择嗜睡副作用小的药物，如氯雷他定、西替利嗪或非索非那定。