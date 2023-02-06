喉罩气道（LMA）通气是一种为昏迷患者或没有咽反射的患者提供抢救通气的方法，在技术上比大多数其他有效通气方法更容易。以前麻醉医生在许多需要气管插管的环境中使用它。

(参见气道建立与控制 和 气道和呼吸装置。）

喉罩气道（LMA）是一种常用的声门上气道。LMA是一种经口引入的声门上气道导管，其一端带有环式面罩，可在喉部入口周围形成低压密封。与其他方法相比，LMA通气具有多个优势。

一些可用的喉罩允许气管内插管(插管LMAs)或胃减压管通过。有些具有固定的，解剖学上正确的形状，可进一步优化插入的便利性。一些新型面罩设计使用充满凝胶的气囊代替充气囊，以产生气道塑形。

LMAs与其他声门上气道（如King喉管和食管气管双腔管[Combitube]）相似，是临时气道，几个小时后必须将其移除或由确定的气道代替，例如气管内插管或手术气道（环甲膜切开术或气管切开术)。

如何插入喉罩通气道 视频

喉罩气管插入指征 呼吸暂停、严重呼吸衰竭, 或即将发生 呼吸骤停而 无法完成气管插管

某些择期麻醉病例 LMA在气囊面罩通气困难的情况下非常有用： 严重面部畸形（创伤性或天然性），胡须浓密的患者或存在其他影响面罩密封的因素

喉罩插入气道的禁忌症 绝对禁忌证 向患者提供呼吸支持没有医学上的禁忌症。 但是，可能有法律上的禁忌症（不复苏命令或特定的预先医疗指示）

切牙之间最大张口<2 cm（在这种情况下，可采用鼻气管插管或手术气道）

无法通过的上呼吸道阻塞（这种情况下采用手术气道） 相对禁忌证 有意识或存在呕吐反射（患者应保持昏迷或接受辅助插管的药物, 如在LMA插入之前的镇静剂和麻痹剂）

既往长期 BVM 通气时间延长、肥胖、妊娠 > 10 周、上消化道问题（例如既往手术、出血、食管裂孔疝、胃食管反流病、消化性溃疡病）的患者以及未禁食的患者，反流风险增加。在紧急情况下，即使有这些相对禁忌症，也可以继续使用LMA。

需要高压通气（对于声门下气道或肺内气流阻力过大的患者，需要更密闭的气管插管或设计成密封性更好的特殊LMA）

喉罩插入气道的并发症 并发症包括 呕吐和吸入

长时间置管或球囊过度充气导致舌头水肿

插管过程中牙齿或口咽软组织创伤

喉罩插入气道的设备 手套，口罩，工作服和护目镜（即通用预防措施）

30~60mL注射器

无菌水溶性润滑剂或麻醉胶

喉罩气道

袋阀装置

氧气源（100％氧气，15升/分钟）

抽吸装置，可根据需要清理咽部

脉搏血氧仪，二氧化碳测定仪（呼气末二氧化碳监测器）和适当的传感器

插管辅助药物

插管失败应采取替代气道控制方法的设备（例如, 用于袋阀面罩通气、气管内插管、环甲膜切开术的设备)

喉罩插入气道的其他注意事项 面罩边缘的可充气袖囊在喉入口周围形成低压密封，可进行正压通气。 使用带有LMA的低压通气装置，以防止空气从低压密封件中逸出导致胃内通气。

如果密封不充分，请稍微降低袖囊压力。如未见效，应试用更大号的喉罩。袖囊过度充气会使密封性变差。

LMA不能保护呼吸道免于发生误吸。但是，某些类型的LMA具有改进的喉密封性以及胃减压管插入口。

喉罩插入气道的相关解剖 将外耳道与胸骨切迹对齐可能有助于开放上呼吸道，以最大程度地交换空气，如果需要进行气管内插管，也能建立观察气道的最佳位置。

使耳朵和胸骨切迹最佳对齐的头部抬高程度各不相同（例如，儿童中没有抬高的程度，因为儿童枕骨相对较大，但肥胖患者的抬高程度较大）。

喉罩插入气道的定位 LMA插入的最佳患者体位是嗅探体位。

操作人员可以站在担架的头部，助手站在担架的侧面。 嗅探体位仅用于没有颈椎损伤的情况 患者仰卧在担架上。

将折叠的毛巾或其他材料放在头部，颈部和肩膀下方，弯曲颈部以抬高头部，直到外耳道与胸骨切迹位于同一水平面。然后倾斜头部，使面部在平行的水平面上对齐； 第二个平面高于第一个平面。 对于肥胖患者，可能需要使用许多折叠毛巾或商用坡道装置来充分抬高肩膀和颈部（见图头和颈部定位以打开气道）。 开放气道时头和颈部位置 如果有颈椎损伤的可能： 将患者仰卧或稍微倾斜于担架上。避免移动颈部，如果可能的话，仅使用下颌推力动作或抬起下颌而不使头部倾斜，以利于手动开放上呼吸道。

可以按照解剖学轮廓插入LMA，而无需任何颈部操作或手指插入口中。它们可能会导致颈椎后压； 但是，通常认为它们对颈椎不稳定性损伤的患者是安全的。

喉罩插入气道的分步描述 在插入或使用喉罩通气时，请勿让患者苏醒。如有必要，使用镇静剂和/或麻痹药物防止患者醒来或作呕，或根据临床指示切除气道。 选择适当大小的LMA，并注意最大袖带充气量。尺寸和最大充气量通常印在管侧。通常，＃4号适合体重50~70kg的成年人，而＃5号适合体重70~100kg的成年人。

给袖带充气和放气以检查其体积，并确保没有泄漏。

袖带完全放气后，在远端面罩和袖带的后表面涂少量无菌水溶性润滑剂。

如果可能的话，给患者用袋阀面罩通气预充氧。

弯曲患者的颈部并抬起下颌，在插入导管时根据需要对枕骨保持手动反压。

插入 LMA（见图 喉罩气道）进入口腔，用食指或长指推入管子与面罩相连的 V 形凹口，手动引导其沿硬腭和软腭进入喉咙。推动管头，使面罩润滑后表面顺着硬腭和软腭的曲线弯曲。面罩应沿后壁进入下咽，以避免偏转并可能导致会厌管阻塞。 在适当的插入距离（通过导管上的标记确定），面罩将覆盖喉部开口，面罩的尖端将（在食道开口处）遇到进一步插入的明确阻力(在食管开口的顶部)。

在给气囊充气之前，请将握管的手松开。

给气囊充气。采用推荐最大袖囊量的一半。当面罩位于声门区上方时，软管将从嘴里伸出1~2厘米。

将袋阀设备连接到管上。

开始换气（每分钟8~10次，每次约500 mL，持续约1秒钟）。

通过听诊和胸部抬高评估肺通气量。

检查呼气末二氧化碳以确认导管位置。

将管固定在适当的位置。 喉罩气道（LMA）

喉罩插入气道的警告和常见错误 在声门上气道插管或通气期间，请勿让患者苏醒。如有必要，请防止患者醒来或呕吐（使用镇静和/或麻痹药物），或根据临床指示拔除气道。

不要给袖囊过度充气。通常，从最大袖套容积的一半开始，根据需要进行调整。