喉罩气道（LMA）通气是一种为昏迷患者或没有咽反射的患者提供抢救通气的方法，在技术上比大多数其他有效通气方法更容易。以前麻醉医生在许多需要气管插管的环境中使用它。
喉罩气道（LMA）是一种常用的声门上气道。LMA是一种经口引入的声门上气道导管，其一端带有环式面罩，可在喉部入口周围形成低压密封。与其他方法相比，LMA通气具有多个优势。
与气管内插管不同，LMA即使是经验不足的操作者也可盲插成功。
不同于袋-阀-面罩（BVM）通气，LMA不必维持足够的面罩密封。它们绕过上呼吸道的软组织阻塞，与BVM 通气引起的胃胀气更少。
一些可用的喉罩允许气管内插管(插管LMAs)或胃减压管通过。有些具有固定的，解剖学上正确的形状，可进一步优化插入的便利性。一些新型面罩设计使用充满凝胶的气囊代替充气囊，以产生气道塑形。
LMAs与其他声门上气道（如King喉管和食管气管双腔管[Combitube]）相似，是临时气道，几个小时后必须将其移除或由确定的气道代替，例如气管内插管或手术气道（环甲膜切开术或气管切开术)。
喉罩气管插入指征
呼吸暂停、严重呼吸衰竭, 或即将发生 呼吸骤停而 无法完成气管插管
某些择期麻醉病例
LMA在气囊面罩通气困难的情况下非常有用：
严重面部畸形（创伤性或天然性），胡须浓密的患者或存在其他影响面罩密封的因素
喉罩插入气道的禁忌症
绝对禁忌证
向患者提供呼吸支持没有医学上的禁忌症。 但是，可能有法律上的禁忌症（不复苏命令或特定的预先医疗指示）
切牙之间最大张口<2 cm（在这种情况下，可采用鼻气管插管或手术气道）
无法通过的上呼吸道阻塞（这种情况下采用手术气道）
相对禁忌证
有意识或存在呕吐反射（患者应保持昏迷或接受辅助插管的药物, 如在LMA插入之前的镇静剂和麻痹剂）
既往长期 BVM 通气时间延长、肥胖、妊娠 > 10 周、上消化道问题（例如既往手术、出血、食管裂孔疝、胃食管反流病、消化性溃疡病）的患者以及未禁食的患者，反流风险增加。在紧急情况下，即使有这些相对禁忌症，也可以继续使用LMA。
需要高压通气（对于声门下气道或肺内气流阻力过大的患者，需要更密闭的气管插管或设计成密封性更好的特殊LMA）
喉罩插入气道的并发症
并发症包括
呕吐和吸入
长时间置管或球囊过度充气导致舌头水肿
插管过程中牙齿或口咽软组织创伤
喉罩插入气道的设备
喉罩插入气道的其他注意事项
面罩边缘的可充气袖囊在喉入口周围形成低压密封，可进行正压通气。
使用带有LMA的低压通气装置，以防止空气从低压密封件中逸出导致胃内通气。
如果密封不充分，请稍微降低袖囊压力。如未见效，应试用更大号的喉罩。袖囊过度充气会使密封性变差。
LMA不能保护呼吸道免于发生误吸。但是，某些类型的LMA具有改进的喉密封性以及胃减压管插入口。
喉罩插入气道的相关解剖
将外耳道与胸骨切迹对齐可能有助于开放上呼吸道，以最大程度地交换空气，如果需要进行气管内插管，也能建立观察气道的最佳位置。
使耳朵和胸骨切迹最佳对齐的头部抬高程度各不相同（例如，儿童中没有抬高的程度，因为儿童枕骨相对较大，但肥胖患者的抬高程度较大）。
喉罩插入气道的定位
LMA插入的最佳患者体位是嗅探体位。
操作人员可以站在担架的头部，助手站在担架的侧面。
嗅探体位仅用于没有颈椎损伤的情况
患者仰卧在担架上。
将折叠的毛巾或其他材料放在头部，颈部和肩膀下方，弯曲颈部以抬高头部，直到外耳道与胸骨切迹位于同一水平面。然后倾斜头部，使面部在平行的水平面上对齐； 第二个平面高于第一个平面。 对于肥胖患者，可能需要使用许多折叠毛巾或商用坡道装置来充分抬高肩膀和颈部（见图头和颈部定位以打开气道）。
开放气道时头和颈部位置
A：头部平放在担架上，气道处收窄状态。B：建立嗅位，耳朵与胸骨切迹对齐，面部与天花板平行，打开气道。Adapted from Levitan RM, Kinkle WC: The Airway Cam Pocket Guide to Intubation, ed.2.Wayne (PA), Airway Cam Technologies, 2007.
如果有颈椎损伤的可能：
喉罩插入气道的分步描述
在插入或使用喉罩通气时，请勿让患者苏醒。如有必要，使用镇静剂和/或麻痹药物防止患者醒来或作呕，或根据临床指示切除气道。
选择适当大小的LMA，并注意最大袖带充气量。尺寸和最大充气量通常印在管侧。通常，＃4号适合体重50~70kg的成年人，而＃5号适合体重70~100kg的成年人。
给袖带充气和放气以检查其体积，并确保没有泄漏。
袖带完全放气后，在远端面罩和袖带的后表面涂少量无菌水溶性润滑剂。
如果可能的话，给患者用袋阀面罩通气预充氧。
弯曲患者的颈部并抬起下颌，在插入导管时根据需要对枕骨保持手动反压。
插入 LMA（见图 喉罩气道）进入口腔，用食指或长指推入管子与面罩相连的 V 形凹口，手动引导其沿硬腭和软腭进入喉咙。推动管头，使面罩润滑后表面顺着硬腭和软腭的曲线弯曲。面罩应沿后壁进入下咽，以避免偏转并可能导致会厌管阻塞。 在适当的插入距离（通过导管上的标记确定），面罩将覆盖喉部开口，面罩的尖端将（在食道开口处）遇到进一步插入的明确阻力(在食管开口的顶部)。
在给气囊充气之前，请将握管的手松开。
给气囊充气。采用推荐最大袖囊量的一半。当面罩位于声门区上方时，软管将从嘴里伸出1~2厘米。
将袋阀设备连接到管上。
开始换气（每分钟8~10次，每次约500 mL，持续约1秒钟）。
通过听诊和胸部抬高评估肺通气量。
检查呼气末二氧化碳以确认导管位置。
将管固定在适当的位置。
喉罩气道（LMA）
LMA是一根带有充气袖囊的管子，可以插入口咽部。 A： 将放气的袖囊插入嘴中。 B:用食指引导将喉罩气囊置于喉头上方。 C： 一旦到达正确位置，就给喉气囊充气。
有些袖带使用的是一种可以固定在气道上的凝胶，而不是充气袖带。
喉罩插入气道的警告和常见错误
在声门上气道插管或通气期间，请勿让患者苏醒。如有必要，请防止患者醒来或呕吐（使用镇静和/或麻痹药物），或根据临床指示拔除气道。
不要给袖囊过度充气。通常，从最大袖套容积的一半开始，根据需要进行调整。
喉罩插入气道的提示和技巧
改善LMA通气困难或不足：
调整袖囊容积。尝试较低和较高的容积（袖囊容积太低或太高可能会导致袖囊密封不良）。
在进行袋阀通气时调整患者的体位，使通气更容易。
尝试更好的嗅探体位，下颌至胸部的姿势，下颚推力或下颌抬高动作。
做上下动作。在不使袖囊泄气的情况下回撤LMA 5~6厘米，然后重新插入以释放袖带下或面罩内的会厌。
将LMA更深入地旋转到下咽，然后将手柄朝硬腭向上抬起。
给袖带放气并卸下LMA。然后使用相同的LMA或较大尺寸的LMA进行另一次LMA插入。
考虑使用其他气道，例如插管式喉罩气道，King喉管，气管插管或手术气道。