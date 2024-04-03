看法 进行患者培训
自发性（即非创伤性）嘴唇肿胀通常是无痛的。伴或不伴瘙痒。唇炎 有时会引起嘴唇肿胀，但是患者通常会因为疼痛的炎症和损伤而就诊。
嘴唇肿胀本身并不危险。但是，当唇肿是由 血管性水肿, 口咽和/或下呼吸道并发肿胀可能是致命的。
嘴唇肿胀可能是急性或慢性。
急性唇肿可由下列因素引起：
过敏反应 （例如，对食物、药物、违禁药物或物质、口红、空气中的刺激物、镍等过敏）
环境因素（例如寒冷和干燥的天气）, 晒伤)
非过敏性药物原因（如血管紧张素转换酶抑制剂、钙通道阻滞剂、某些纤溶药物）
遗传性血管性水肿
隐藏详情
这张照片显示一个遗传性血管性水肿患者嘴唇的急性肿胀。
By permission of the publisher.摘自 Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001.
嘴唇血管性水肿
隐藏详情
如图所示，嘴唇的血管水肿可以是不对称的。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
慢性唇肿 可能与
慢性嘴唇肿胀的罕见原因包括持续暴露于未被怀疑的过敏原，唇炎肉芽肿和 克罗恩病。
评估的第一步是评估气道通畅性，如有必要，建立和控制气道。诊断询问的重点是潜在的致病因素和潜在疾病。
治疗包括去除已查明的病因和治疗病因性疾病。皮质类固醇软膏或抗组胺药（如苯海拉明）可用于过敏性嘴唇肿胀。手术切除慢性多余的嘴唇组织可能有美容益处。