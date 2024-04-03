自发性（即非创伤性）嘴唇肿胀通常是无痛的。伴或不伴瘙痒。唇炎 有时会引起嘴唇肿胀，但是患者通常会因为疼痛的炎症和损伤而就诊。

嘴唇肿胀本身并不危险。但是，当唇肿是由 血管性水肿, 口咽和/或下呼吸道并发肿胀可能是致命的。

嘴唇肿胀可能是急性或慢性。

急性唇肿可由下列因素引起：

遗传性血管性水肿 隐藏详情 这张照片显示一个遗传性血管性水肿患者嘴唇的急性肿胀。 By permission of the publisher.摘自 Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001.

嘴唇血管性水肿 隐藏详情 如图所示，嘴唇的血管水肿可以是不对称的。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

慢性唇肿 可能与

慢性嘴唇肿胀的罕见原因包括持续暴露于未被怀疑的过敏原，唇炎肉芽肿和 克罗恩病。

评估的第一步是评估气道通畅性，如有必要，建立和控制气道。诊断询问的重点是潜在的致病因素和潜在疾病。

治疗包括去除已查明的病因和治疗病因性疾病。皮质类固醇软膏或抗组胺药（如苯海拉明）可用于过敏性嘴唇肿胀。手术切除慢性多余的嘴唇组织可能有美容益处。