skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

嘴唇肿胀

作者：Bernard J. Hennessy, DDS, Texas A&M University, College of Dentistry
已审核/已修订 4月 2024
看法 进行患者培训

    自发性（即非创伤性）嘴唇肿胀通常是无痛的。伴或不伴瘙痒。唇炎 有时会引起嘴唇肿胀，但是患者通常会因为疼痛的炎症和损伤而就诊。

    嘴唇肿胀本身并不危险。但是，当唇肿是由 血管性水肿, 口咽和/或下呼吸道并发肿胀可能是致命的。

    嘴唇肿胀可能是急性或慢性。

    急性唇肿可由下列因素引起：

    遗传性血管性水肿
    隐藏详情
    这张照片显示一个遗传性血管性水肿患者嘴唇的急性肿胀。
    By permission of the publisher.摘自 Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001.
    嘴唇血管性水肿
    隐藏详情
    如图所示，嘴唇的血管水肿可以是不对称的。
    DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

    慢性唇肿 可能与

    慢性嘴唇肿胀的罕见原因包括持续暴露于未被怀疑的过敏原，唇炎肉芽肿和 克罗恩病

    评估的第一步是评估气道通畅性，如有必要，建立和控制气道。诊断询问的重点是潜在的致病因素和潜在疾病。

    治疗包括去除已查明的病因和治疗病因性疾病。皮质类固醇软膏或抗组胺药（如苯海拉明）可用于过敏性嘴唇肿胀。手术切除慢性多余的嘴唇组织可能有美容益处。

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

    版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。