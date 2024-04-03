唇炎是嘴唇的急性或慢性炎症。它可能是由感染，阳光照射，药物或刺激性物质，过敏或潜在疾病引起的。炎症主要影响唇红和唇红缘。肿胀, 发红，并出现嘴唇疼痛；其他变化可能包括裂纹，皲裂，侵蚀，结壳和鳞屑。

口角炎 （角性口腔炎）是最常见的形式； 炎症，结痂，痛性裂纹以及经常发生在口角处的浸渍。典型的原因包括

过度磨损的牙齿或假牙无法充分分开下颌，导致唾液积聚的嘴角处形成皮肤褶皱

念珠菌 属（有时为 金黄色葡萄球菌 ）

缺铁, 维生素B缺乏症（尤其是 核黄素, 钴胺素)

口角炎 图片 © Springer Science+Business Media

角性唇炎的治疗可能涉及更换义齿或用局部假牙、牙冠或种植体恢复正常的牙齿大小，这有助于减少口角处的皱褶，并使用抗真菌药（例如氯曲霉唑乳膏），抗生素（例如莫匹罗星软膏） ），或根据需要补充铁或维生素B。

唇炎的其他病因 包括

光化性萎缩：日光伤害导致薄的萎缩性粘膜伴糜烂； 易诱发恶性肿瘤

湿疹性唇炎：红色，干燥的嘴唇（有时称为嘴唇干裂）通常由接触刺激性物质或有时由过敏原引起，或作为特应性皮炎的一部分

罕见的唇炎类型包括腺性唇炎，肉芽肿性唇炎和浆细胞性唇炎。川崎病患儿 可能会出现红斑，干燥，肿胀和皲裂的嘴唇以及草莓舌。

诊断通常基于病史和检查。有进展迹象（硬化，溃疡，增厚）的光化性唇炎应进行活检以排除癌。

治疗包括凡士林油或其他润肤剂，以及消除或治疗特定病因。对于严重的非恶性光化性唇炎，可以进行唇红切除术（刮唇）或 CO2激光消融。通过使用保护性覆盖物（例如，宽边的帽子和含有局部防晒成分的润唇膏），可以最大程度地减少阳光对嘴唇的伤害。