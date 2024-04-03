唇部炎症可能是全身性的，或局限于一个或多个溃疡或病变。尽管可能会出现一些肿胀，但主要表现是不适。嘴唇肿胀很少或几乎没有不适在其他地方讨论。
（参见牙科患者的评估。)
唇溃疡和其他变化
许多感染性、肿瘤性或其他疾病可导致嘴唇溃疡、生长和其他变化：
唇疱疹（复发性单纯疱疹病毒感染）：一小团充满液体的囊泡破裂，在嘴唇的唇红缘形成溃疡； 通常称为唇疱疹或热病性疱疹。在前驱期（通常伴有疼痛）开始治疗最有效。口服治疗包括泛昔洛韦或伐昔洛韦 1 天给药或阿昔洛韦 5 天给药。每天多次外用阿昔洛韦、喷昔洛韦软膏或非处方药 10%多廿烷醇软膏可缩短症状持续时间，但通常只能缩短 1 天或更短（1）。
多形红斑 ：多发性大疱迅速破裂并在唇黏膜上留下结痂性出血性溃疡。这种溃疡性粘膜皮肤病是一种免疫反应，通常是由 单纯疱疹病毒引起。 多形性红斑的外观多种多样，通常会引起痛苦的口腔粘膜炎。唇部溃疡可用局部皮质类固醇或全身皮质类固醇治疗。
一期梅毒 （硬下疳）：一种无痛性溃疡，边缘坚硬。口腔硬下疳通常见于嘴唇（上唇常见于男性；下唇常见于女性）。梅毒的治疗选择是青霉素。
寻常疣（普通疣）：卵石状表面，无痛性增生。这种良性疾病可以通过自体接种传播。治疗方法包括局部用药（水杨酸，乳酸，液氮）或手术切除。
光化性角化病：不规则的苍白，红色或不同颜色的干燥鳞屑状癌前增生。这种常见的癌前病变是由长期暴露于紫外线引起的。治疗方法包括减少日晒（使用防晒霜，戴宽边帽）和激光消融。
口腔鳞状细胞癌：可能表现为角化过度的结节或斑块，边缘坚硬的溃疡或红斑或白斑（特别是没有溃疡的早期病例）。治疗方案取决于诊断时的临床分期，包括广泛切除、放射治疗或两者兼有。
Peutz-Jeghers 综合征: 常染色体显性遗传病，包括皮肤和粘膜（尤其是唇和颊粘膜）的良性色素沉着过度（深蓝色、棕色、黑色）斑、胃肠道错构瘤性息肉，以及（与斑和息肉无关）易患各种癌症。
唇炎（嘴唇发炎）
唇炎是嘴唇的急性或慢性炎症。它可能是由感染，阳光照射，药物或刺激性物质，过敏或潜在疾病引起的。炎症主要影响唇红和唇红缘。肿胀, 发红，并出现嘴唇疼痛；其他变化可能包括裂纹，皲裂，侵蚀，结壳和鳞屑。
口角炎 （角性口腔炎）是最常见的形式； 炎症，结痂，痛性裂纹以及经常发生在口角处的浸渍。典型的原因包括
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角性唇炎的治疗可能涉及更换义齿或用局部假牙、牙冠或种植体恢复正常的牙齿大小，这有助于减少口角处的皱褶，并使用抗真菌药（例如氯曲霉唑乳膏），抗生素（例如莫匹罗星软膏） ），或根据需要补充铁或维生素B。
唇炎的其他病因 包括
光化性萎缩：日光伤害导致薄的萎缩性粘膜伴糜烂； 易诱发恶性肿瘤
湿疹性唇炎：红色，干燥的嘴唇（有时称为嘴唇干裂）通常由接触刺激性物质或有时由过敏原引起，或作为特应性皮炎的一部分
罕见的唇炎类型包括腺性唇炎，肉芽肿性唇炎和浆细胞性唇炎。川崎病患儿 可能会出现红斑，干燥，肿胀和皲裂的嘴唇以及草莓舌。
诊断通常基于病史和检查。有进展迹象（硬化，溃疡，增厚）的光化性唇炎应进行活检以排除癌。
治疗包括凡士林油或其他润肤剂，以及消除或治疗特定病因。对于严重的非恶性光化性唇炎，可以进行唇红切除术（刮唇）或 CO2激光消融。通过使用保护性覆盖物（例如，宽边的帽子和含有局部防晒成分的润唇膏），可以最大程度地减少阳光对嘴唇的伤害。
参考文献
1.Spruance SL, Jones TM, Blatter MM, et al: High-dose, short-duration, early valacyclovir therapy for episodic treatment of cold sores: Results of two randomized, placebo-controlled, multicenter studies.Antimicrob Agents Chemother 47(3):1072-1080, 2003.doi: 10.1128/AAC.47.3.1072-1080.2003