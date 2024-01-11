许多 皮损通过病史和体格检查即可诊断。有些需要做活检或其他检查。
从病史中可获得的重要信息包括
个人或家庭特应性体质病史（提示特应性皮炎）
职业暴露（接触性皮炎）
长期暴露在阳光下或其他形式的辐射（良性和 恶性皮肤肿瘤）
全身性疾病（糖尿病和念珠菌（Candida）感染或癣、丙型肝炎和冷球蛋白血症）
性接触史（梅毒 和淋病）
药物使用史（Stevens-Johnson综合征、中毒性表皮坏死松解症）
旅游史（莱姆病、皮肤感染）。
阴性的病史与阳性的病史同样重要。特殊的皮肤病史同样重要，包括初次出现的时间、部位、扩散、外观变化以及触发因素。
视觉检查是核心的评估工具，许多皮肤疾病可以通过外观特征或形态改变来诊断 (参见 皮损的描述)。全面的皮肤科检查，包括头皮、甲和黏膜检查。完整的皮肤科检查用于筛查皮肤癌，对广泛分布的皮损，用于确定诊断证据。手持式的透镜可以帮助揭示形态学的细节。内置照明的手持式皮肤镜特别适用于评估病变。通过玻片压诊法或伍德灯检查可以收集更多的信息。
版权所有 © 2024
Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。
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