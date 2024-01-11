从病史中可获得的重要信息包括

个人或家庭特应性体质病史（提示特应性皮炎）

职业暴露（接触性皮炎）

长期暴露在阳光下或其他形式的辐射（良性和 恶性皮肤肿瘤）

全身性疾病（糖尿病和念珠菌（ Candida ）感染或癣、丙型肝炎和冷球蛋白血症）

性接触史（梅毒 和淋病）

药物使用史（Stevens-Johnson综合征、中毒性表皮坏死松解症）

旅游史（莱姆病、皮肤感染）。

阴性的病史与阳性的病史同样重要。特殊的皮肤病史同样重要，包括初次出现的时间、部位、扩散、外观变化以及触发因素。