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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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皮肤病患者评估

作者：Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
已审核/已修订 1月 2024
看法 进行患者培训

许多 皮损通过病史和体格检查即可诊断。有些需要做活检或其他检查。

皮肤病史

从病史中可获得的重要信息包括

阴性的病史与阳性的病史同样重要。特殊的皮肤病史同样重要，包括初次出现的时间、部位、扩散、外观变化以及触发因素。

皮肤科检查

视觉检查是核心的评估工具，许多皮肤疾病可以通过外观特征或形态改变来诊断 (参见 皮损的描述)。全面的皮肤科检查，包括头皮、甲和黏膜检查。完整的皮肤科检查用于筛查皮肤癌，对广泛分布的皮损，用于确定诊断证据。手持式的透镜可以帮助揭示形态学的细节。内置照明的手持式皮肤镜特别适用于评估病变。通过玻片压诊法或伍德灯检查可以收集更多的信息。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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