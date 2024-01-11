斑疹是一种扁平、无触知的皮损，通常直径<10mm。斑疹不高出或低于皮面，仅仅是皮肤颜色的改变。大面积的斑疹称为斑片。斑疹常见于雀斑、扁平痣、文身、葡萄酒色痣、立克次体感染、风疹、麻疹（也可出现丘疹和斑块）及一些过敏性 药疹。

唇部黑色素斑 隐藏详情 该图像中的病变是一个黄斑，因为它是扁平的、不可触及的且直径小。 图片由医学博Robert MacNeal, MD.提供。

丘疹是一种高出皮面，可触知的皮损，通常直径<10mm可以感觉到或触诊。常见于痣、疣、扁平苔藓、昆虫叮咬、 脂溢性角化和日光性角化症、某些痤疮皮损和皮肤癌。用“斑丘疹”描述一些红疹通常不够精确，因其特异性差，容易误用，所以应尽量避免。

皮损（丘疹） 隐藏详情 丘疹升高，通常可触及病变 < 直径 10 毫米。 扁平苔藓（如图）可能表现为丘疹。 图片由医学博士Thomas Habif提供。

斑块是一种高出或低于周边皮肤，可触知的皮损。直径>10mm。斑块可呈平台状或环状。银屑病 和环状肉芽肿常见斑块皮损。

银屑病斑块 隐藏详情 银屑病 通常表现为斑块覆盖着厚厚的、银色的、有光泽的鳞屑。银屑病斑块是凸起的、可触及的病变 > 直径10毫米。 图片由医学博士Thomas Habif提供。

结节是一种质地坚硬的丘疹，位于真皮或皮下组织。常见于囊肿、脂肪瘤和纤维瘤。

水疱是一种直径<10mm，内含澄清液体的皮损。 特征性见于疱疹病毒感染，急性过敏性接触性皮炎及一些自身免疫性水疱性疾病（如疱疹样皮炎）。

皮肤病变（囊泡） 隐藏详情 水疱是一种直径<10mm，内含澄清液体的皮损。疱疹样皮炎通常表现为水疱。 Photo courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

大疱是直径>10mm的含澄清液体水疱。可由烧伤、昆虫叮咬、刺激性接触性皮炎或过敏性接触性皮炎及药物反应引起。经典的自身免疫大疱性疾病包括寻常型天疱疮和大疱性类天疱疮。大疱也可见于遗传性皮肤脆性增高性疾病。

皮肤病变（大疱） 隐藏详情 大疱是透明的、充满液体的水泡 > 直径 10 毫米。大疱性类天疱疮（如图）的特征是老年人在正常或红斑皮肤上出现紧张的大疱。 图片由医学博士Thomas Habif提供。

脓疱是一种内含脓液的水疱。常见于细菌感染、毛囊炎，亦可见于一些炎症性疾病，如脓疱性银屑病。

皮肤病变（脓疱） 隐藏详情 脓疱是隆起的，通常是带有脓液的黄色顶部病变。 这个长痘痘的人脸上会出现散落的脓疱。 图片由医学博士Thomas Habif提供。

荨麻疹（风团）是由局部水肿引发的高起皮面皮损。风团有瘙痒和红斑。风团通常是个体对药物、昆虫叮咬、自身免疫高敏性的表现。物理刺激，如温度、压力、日光引起者较少见。典型风团持续<24h。

皮肤病变（荨麻疹） 隐藏详情 荨麻疹（风团或荨麻疹）是由局部真皮水肿引起的迁移性、隆起、瘙痒、红色病变。 图片由医学博士Thomas Habif提供。

鳞屑是角质上皮(角质层)的堆积，见于牛皮癣、脂溢性皮炎和真菌感染等疾病。玫瑰糠疹和各种类型的慢性皮炎也可出现鳞屑。

皮肤病变（鳞屑） 隐藏详情 鳞屑是角质上皮的堆积物。鳞屑是许多皮肤癣菌病的特征，包括头癣，导致大片秃斑。在这张图片中，颈背处的鳞屑特别明显。 Image provided by Thomas Habif, MD.

痂是由干涸的血清、血液或脓液组成。 可见于炎症性或感染性皮肤病（如脓疱疮）。

糜烂是表皮全部或部分缺损后造成的暴露部分。可由外伤引起或见于各种炎症性或感染性皮肤病。表皮剥脱是一种由于搔抓、摩擦等造成的线状糜烂。

溃疡是较深的皮肤缺损，至少累及部分真皮部位。常见原因包括静脉瘀积性皮炎、伴或不伴血管损害的物理损伤（如压疮溃疡、外周动脉疾病）、感染和血管炎。

瘀点是一种压之不褪色的出血性斑点。 见于血小板异常（如血小板减少症、血小板功能不全）、血管炎和感染（如脑膜炎球菌血症、落基山斑疹热及其他立克次体病）。

紫癜是较大面积的皮下出血。紫癜不发白。可触知的紫癜是白细胞破碎性血管炎的标志。紫癜提示凝血功能障碍。大面积的紫癜称为瘀斑。

萎缩是皮肤变薄，干燥、皱缩，呈香烟纸样。可由慢性日光照射、老化、其他炎症性和（或）肿瘤性皮肤病引起。包括皮肤T细胞淋巴瘤和红斑狼疮。长期局部使用强效皮质类固醇制剂亦可引起皮肤萎缩。

瘢痕是创伤后由纤维组织代替正常皮肤形成的皮损。一些瘢痕可肥厚增生，高出皮面瘢痕疙瘩 是超过原发损伤边界的增生性瘢痕。

毛细血管扩张是一种小血管呈永久性扩张状态，可见于日光损伤部位，酒渣鼻，系统性疾病（特别是系统性硬化症），遗传性疾病（如共济失调性毛细血管扩张症、遗传性出血性毛细血管扩张症），或长期局部使用氟化皮质类固醇制剂。