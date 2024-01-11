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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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皮损的描述

作者：Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
已审核/已修订 1月 2024
看法 进行患者培训

已经定义出大量用于描述皮损的标准化语句，包括

皮疹”是对暂时性的皮肤出疹的统称。

（参见皮肤病患者评估皮肤病诊断试验。）

皮肤结构和皮肤横截面

皮疹类型（原发损害）

斑疹是一种扁平、无触知的皮损，通常直径<10mm。斑疹不高出或低于皮面，仅仅是皮肤颜色的改变。大面积的斑疹称为斑片。斑疹常见于雀斑、扁平痣、文身、葡萄酒色痣立克次体感染风疹麻疹（也可出现丘疹和斑块）及一些过敏性 药疹

唇部黑色素斑
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该图像中的病变是一个黄斑，因为它是扁平的、不可触及的且直径小。
图片由医学博Robert MacNeal, MD.提供。

丘疹是一种高出皮面，可触知的皮损，通常直径<10mm可以感觉到或触诊。常见于扁平苔藓、昆虫叮咬、 脂溢性角化日光性角化症、某些痤疮皮损和皮肤癌。用“斑丘疹”描述一些红疹通常不够精确，因其特异性差，容易误用，所以应尽量避免。

皮损（丘疹）
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丘疹升高，通常可触及病变 &lt; 直径 10 毫米。 扁平苔藓（如图）可能表现为丘疹。
图片由医学博士Thomas Habif提供。

斑块是一种高出或低于周边皮肤，可触知的皮损。直径>10mm。斑块可呈平台状或环状。银屑病环状肉芽肿常见斑块皮损。

银屑病斑块
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银屑病 通常表现为斑块覆盖着厚厚的、银色的、有光泽的鳞屑。银屑病斑块是凸起的、可触及的病变 &gt; 直径10毫米。
图片由医学博士Thomas Habif提供。

结节是一种质地坚硬的丘疹，位于真皮或皮下组织。常见于囊肿脂肪瘤纤维瘤

水疱是一种直径<10mm，内含澄清液体的皮损。 特征性见于疱疹病毒感染，急性过敏性接触性皮炎及一些自身免疫性水疱性疾病（如疱疹样皮炎）。

皮肤病变（囊泡）
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水疱是一种直径&lt;10mm，内含澄清液体的皮损。疱疹样皮炎通常表现为水疱。
Photo courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

大疱是直径>10mm的含澄清液体水疱。可由烧伤、昆虫叮咬、刺激性接触性皮炎过敏性接触性皮炎及药物反应引起。经典的自身免疫大疱性疾病包括寻常型天疱疮大疱性类天疱疮。大疱也可见于遗传性皮肤脆性增高性疾病。

皮肤病变（大疱）
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大疱是透明的、充满液体的水泡 &gt; 直径 10 毫米。大疱性类天疱疮（如图）的特征是老年人在正常或红斑皮肤上出现紧张的大疱。
图片由医学博士Thomas Habif提供。

脓疱是一种内含脓液的水疱。常见于细菌感染、毛囊炎，亦可见于一些炎症性疾病，如脓疱性银屑病

皮肤病变（脓疱）
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脓疱是隆起的，通常是带有脓液的黄色顶部病变。 这个长痘痘的人脸上会出现散落的脓疱。
图片由医学博士Thomas Habif提供。

荨麻疹（风团）是由局部水肿引发的高起皮面皮损。风团有瘙痒和红斑。风团通常是个体对药物、昆虫叮咬、自身免疫高敏性的表现。物理刺激，如温度、压力、日光引起者较少见。典型风团持续<24h。

皮肤病变（荨麻疹）
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荨麻疹（风团或荨麻疹）是由局部真皮水肿引起的迁移性、隆起、瘙痒、红色病变。
图片由医学博士Thomas Habif提供。

鳞屑是角质上皮(角质层)的堆积，见于牛皮癣脂溢性皮炎和真菌感染等疾病。玫瑰糠疹和各种类型的慢性皮炎也可出现鳞屑。

皮肤病变（鳞屑）
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鳞屑是角质上皮的堆积物。鳞屑是许多皮肤癣菌病的特征，包括头癣，导致大片秃斑。在这张图片中，颈背处的鳞屑特别明显。
Image provided by Thomas Habif, MD.

是由干涸的血清、血液或脓液组成。 可见于炎症性或感染性皮肤病（如脓疱疮）。

糜烂是表皮全部或部分缺损后造成的暴露部分。可由外伤引起或见于各种炎症性或感染性皮肤病。表皮剥脱是一种由于搔抓、摩擦等造成的线状糜烂。

溃疡是较深的皮肤缺损，至少累及部分真皮部位。常见原因包括静脉瘀积性皮炎、伴或不伴血管损害的物理损伤（如压疮溃疡外周动脉疾病）、感染和血管炎

瘀点是一种压之不褪色的出血性斑点。 见于血小板异常（如血小板减少症、血小板功能不全）、血管炎和感染（如脑膜炎球菌血症、落基山斑疹热及其他立克次体病）。

紫癜是较大面积的皮下出血。紫癜不发白。可触知的紫癜是白细胞破碎性血管炎的标志。紫癜提示凝血功能障碍。大面积的紫癜称为瘀斑。

萎缩是皮肤变薄，干燥、皱缩，呈香烟纸样。可由慢性日光照射、老化、其他炎症性和（或）肿瘤性皮肤病引起。包括皮肤T细胞淋巴瘤红斑狼疮。长期局部使用强效皮质类固醇制剂亦可引起皮肤萎缩。

瘢痕是创伤后由纤维组织代替正常皮肤形成的皮损。一些瘢痕可肥厚增生，高出皮面瘢痕疙瘩 是超过原发损伤边界的增生性瘢痕。

毛细血管扩张是一种小血管呈永久性扩张状态，可见于日光损伤部位，酒渣鼻，系统性疾病（特别是系统性硬化症），遗传性疾病（如共济失调性毛细血管扩张症遗传性出血性毛细血管扩张症），或长期局部使用氟化皮质类固醇制剂。

毛细血管扩张
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毛细血管扩张是小而扩张的血管；他们通常是特发性的。
图片由医学博士Thomas Habif, MD.提供。

皮疹构型（继发形态）

皮疹构型是描述单个皮损的形状和多发皮损的分布情况。

线性皮损呈直线型分布，见于某些类型的接触性皮炎、线性表皮痣和纹状苔藓。刮擦造成的剥落通常是线性的。

环形皮疹呈圆环状，中央皮肤正常。如环状肉芽肿，一些药疹，有些皮肤癣菌感染（如硼砂[癣]）和二期梅毒

环状肉芽肿
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该图像显示了环状肉芽肿的典型皮肤病变。 病变表现为中央透明的环。
图片由医学博士Thomas Habif, MD.提供。

钱币状病变 是圆形或硬币形的；例如 钱币状皮炎 （钱币状湿疹）。

靶形（牛眼或虹膜形）皮损呈环状，中央色稍暗，是多形红斑的特征性皮疹。

目标病变
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靶病灶（有时称为虹膜病灶）表现为环状病灶，中心呈紫罗兰色，粉红色晕圈被淡色环隔开。 这种病变是典型的多形红斑，对称分布。
图片由医学博Robert MacNeal, MD.提供。

匐行性皮损呈线性、分支或曲线分布。 常见于一些真菌和寄生虫感染（如皮肤幼虫移行症）。

网状皮损呈花边、网格状分布。见于冷冻所引起的皮肤大理石色改变和网状青斑。

网状青斑
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这张照片显示的是典型的网状青斑的花边形红斑。
© Springer Science+Business Media

疱疹样皮损是群集的丘疹、水疱，常见于单纯疱疹感染

疱疹样病变（新生儿）
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疱疹样病变表现为成群的丘疹或囊泡，形成类似于单纯疱疹感染的结构。 该图像显示了具有高度特征的红斑基底上的囊泡簇。
图片由医学博Robert MacNeal, MD.提供。

带状分布皮损常用于描述群集性条带状分布皮疹，如带状疱疹

皮损的质地

某些皮损具有可触知或可观察到的质地特征，能够为诊断提供线索。

疣状皮损具有不规则，卵石样粗糙表面。脂溢性角化是常见的病例。

苔藓样变指皮肤增厚，正常皮纹加深，常因为反复搔抓引起。

皮肤病损（苔藓样变）
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苔藓样变指皮肤增厚，正常皮纹加深，这是长期搔抓的结果，发生在患者特应性皮炎的慢性阶段。
图片由医学博士Thomas Habif提供。

皮肤硬结或肥厚可由湿疹、炎症或恶性肿瘤浸润引起。硬结样皮肤触之粗糙不平，常见于脂膜炎类疾病，某些皮肤感染和恶性肿瘤皮肤转移。

脐凹是指中央凹陷的皮损，通常由病毒感染引起。例如 传染性软疣单纯疱疹

黄瘤是浅黄色、蜡样皮损，可以是特发性，或见于脂质代谢障碍患者。

眼睑的黄斑瘤
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这张照片显示的是一个高胆固醇患者上内侧眼睑上的黄白色斑块。黄斑瘤不是家族性高胆固醇血症特有的。
© Springer Science+Business Media

皮肤病变的位置和分布

重点描述

  • 皮疹单发或多发

  • 是否累及身体特殊部位（如掌跖、头皮、黏膜）

  • 皮疹散发或规律分布，是否对称

  • 分布于曝光部位还是遮阳部位

虽然皮疹的分布很少具有疾病特异性，但有些还是与某些疾病具有一致性。

银屑病常常累及头皮、肘关节膝关节伸侧、脐部和臀裂处。

扁平苔藓{常出现在腕部、前臂、生殖器和小腿。

白癜风可以是孤立的斑片，或群集分布于四肢远端及面部，特别是环绕于眼周及口周。

盘状红斑狼疮常见于面部曝光部位，特别是前额、鼻部和耳廓。

化脓性汗腺炎 常累及顶泌汗腺分布部位，如腋下、腹股沟及乳房下皮肤。

皮肤病变颜色

检查皮肤颜色时，保健从业人员应注意患者皮肤的自然颜色会改变颜色的外观。

红色皮肤（红皮病）可能是一些炎症或感染性疾病的表现。皮肤肿瘤也经常呈现出红或粉红色。浅表血管的疾病，如葡萄酒色痣也常呈现出红色。

橙色皮肤最常见于高胡萝卜素血症。由于饮食摄入过量beta-胡萝卜素后沉积于皮肤的一种良性状态。

黄色皮肤常见于黄疸黄色斑、黄瘤及弹性纤维假黄瘤

绿色指甲提示铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa感染。

紫色皮肤常见于皮下出血或血管炎。血管源性皮疹或肿瘤，如Kaposi肉瘤和血管瘤也可呈现紫色。眼睑淡紫色或暗紫红色皮疹是皮肌炎的特征性表现。

蓝色、银色和灰色在皮肤上出现，可能是药物或金属沉积的表现，如米诺环素、胺碘酮、金属银（银质沉着病）沉积。局部缺血的皮肤呈现紫色或灰色。深部皮肤痣呈现蓝色。

黑色皮疹可能是由黑素细胞组成，如痣和黑色素瘤。 黑色焦痂是坏死表皮聚集而成，常见于梗死部位，多由感染引起（如炭疽、侵入血管壁的真菌感染包括 Rhizopus, 脑膜炎球菌血症），钙过敏、动脉功能不全或血管炎均可引起。

皮肤病变的其他临床体征

皮肤划痕征（皮肤划纹症）是局部压力作用于皮肤（例如，抚摸或抓挠皮肤）后，划痕区出现风团。多达5%的正常人可出现此征，这可能是物理性荨麻疹的表现形式之一。

皮肤划痕症
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当皮肤被轻微划伤并导致红线凸起时，可能会发生皮肤划痕，或叫“皮肤xie'zi”。
© Springer Science+Business Media

Darier征是摩擦皮肤后出现局部快速水肿反应。可见于色素性荨麻疹或肥大细胞增多症

尼氏征表现为轻微压力作用于外观正常的皮肤就引起表皮剥脱，可见于中毒性表皮坏死松解症 和一些自身免疫性大疱性疾病

Auspitz征是指刮除银屑病斑块表面鳞屑后出现点状出血。

Koebner现象表现为正常皮肤损伤后（如搔抓、摩擦、注射）也出现同样皮疹。这种现象常见于银屑病及，也可出现在扁平苔藓，常形成线状损害。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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