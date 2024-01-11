已经定义出大量用于描述皮损的标准化语句，包括
“皮疹”是对暂时性的皮肤出疹的统称。
皮肤结构和皮肤横截面
皮疹类型（原发损害）
斑疹是一种扁平、无触知的皮损，通常直径<10mm。斑疹不高出或低于皮面，仅仅是皮肤颜色的改变。大面积的斑疹称为斑片。斑疹常见于雀斑、扁平痣、文身、葡萄酒色痣、立克次体感染、风疹、麻疹（也可出现丘疹和斑块）及一些过敏性 药疹。
丘疹是一种高出皮面，可触知的皮损，通常直径<10mm可以感觉到或触诊。常见于痣、疣、扁平苔藓、昆虫叮咬、 脂溢性角化和日光性角化症、某些痤疮皮损和皮肤癌。用“斑丘疹”描述一些红疹通常不够精确，因其特异性差，容易误用，所以应尽量避免。
斑块是一种高出或低于周边皮肤，可触知的皮损。直径>10mm。斑块可呈平台状或环状。银屑病 和环状肉芽肿常见斑块皮损。
结节是一种质地坚硬的丘疹，位于真皮或皮下组织。常见于囊肿、脂肪瘤和纤维瘤。
水疱是一种直径<10mm，内含澄清液体的皮损。 特征性见于疱疹病毒感染，急性过敏性接触性皮炎及一些自身免疫性水疱性疾病（如疱疹样皮炎）。
大疱是直径>10mm的含澄清液体水疱。可由烧伤、昆虫叮咬、刺激性接触性皮炎或过敏性接触性皮炎及药物反应引起。经典的自身免疫大疱性疾病包括寻常型天疱疮和大疱性类天疱疮。大疱也可见于遗传性皮肤脆性增高性疾病。
脓疱是一种内含脓液的水疱。常见于细菌感染、毛囊炎，亦可见于一些炎症性疾病，如脓疱性银屑病。
荨麻疹（风团）是由局部水肿引发的高起皮面皮损。风团有瘙痒和红斑。风团通常是个体对药物、昆虫叮咬、自身免疫高敏性的表现。物理刺激，如温度、压力、日光引起者较少见。典型风团持续<24h。
鳞屑是角质上皮(角质层)的堆积，见于牛皮癣、脂溢性皮炎和真菌感染等疾病。玫瑰糠疹和各种类型的慢性皮炎也可出现鳞屑。
痂是由干涸的血清、血液或脓液组成。 可见于炎症性或感染性皮肤病（如脓疱疮）。
糜烂是表皮全部或部分缺损后造成的暴露部分。可由外伤引起或见于各种炎症性或感染性皮肤病。表皮剥脱是一种由于搔抓、摩擦等造成的线状糜烂。
溃疡是较深的皮肤缺损，至少累及部分真皮部位。常见原因包括静脉瘀积性皮炎、伴或不伴血管损害的物理损伤（如压疮溃疡、外周动脉疾病）、感染和血管炎。
瘀点是一种压之不褪色的出血性斑点。 见于血小板异常（如血小板减少症、血小板功能不全）、血管炎和感染（如脑膜炎球菌血症、落基山斑疹热及其他立克次体病）。
紫癜是较大面积的皮下出血。紫癜不发白。可触知的紫癜是白细胞破碎性血管炎的标志。紫癜提示凝血功能障碍。大面积的紫癜称为瘀斑。
萎缩是皮肤变薄，干燥、皱缩，呈香烟纸样。可由慢性日光照射、老化、其他炎症性和（或）肿瘤性皮肤病引起。包括皮肤T细胞淋巴瘤和红斑狼疮。长期局部使用强效皮质类固醇制剂亦可引起皮肤萎缩。
瘢痕是创伤后由纤维组织代替正常皮肤形成的皮损。一些瘢痕可肥厚增生，高出皮面瘢痕疙瘩 是超过原发损伤边界的增生性瘢痕。
毛细血管扩张是一种小血管呈永久性扩张状态，可见于日光损伤部位，酒渣鼻，系统性疾病（特别是系统性硬化症），遗传性疾病（如共济失调性毛细血管扩张症、遗传性出血性毛细血管扩张症），或长期局部使用氟化皮质类固醇制剂。
皮疹构型（继发形态）
皮疹构型是描述单个皮损的形状和多发皮损的分布情况。
线性皮损呈直线型分布，见于某些类型的接触性皮炎、线性表皮痣和纹状苔藓。刮擦造成的剥落通常是线性的。
环形皮疹呈圆环状，中央皮肤正常。如环状肉芽肿，一些药疹，有些皮肤癣菌感染（如硼砂[癣]）和二期梅毒。
钱币状病变 是圆形或硬币形的；例如 钱币状皮炎 （钱币状湿疹）。
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靶形（牛眼或虹膜形）皮损呈环状，中央色稍暗，是多形红斑的特征性皮疹。
匐行性皮损呈线性、分支或曲线分布。 常见于一些真菌和寄生虫感染（如皮肤幼虫移行症）。
网状皮损呈花边、网格状分布。见于冷冻所引起的皮肤大理石色改变和网状青斑。
疱疹样皮损是群集的丘疹、水疱，常见于单纯疱疹感染。
带状分布皮损常用于描述群集性条带状分布皮疹，如带状疱疹。
皮损的质地
某些皮损具有可触知或可观察到的质地特征，能够为诊断提供线索。
疣状皮损具有不规则，卵石样粗糙表面。疣和脂溢性角化是常见的病例。
苔藓样变指皮肤增厚，正常皮纹加深，常因为反复搔抓引起。
皮肤硬结或肥厚可由湿疹、炎症或恶性肿瘤浸润引起。硬结样皮肤触之粗糙不平，常见于脂膜炎类疾病，某些皮肤感染和恶性肿瘤皮肤转移。
脐凹是指中央凹陷的皮损，通常由病毒感染引起。例如 传染性软疣和单纯疱疹。
黄瘤是浅黄色、蜡样皮损，可以是特发性，或见于脂质代谢障碍患者。
皮肤病变的位置和分布
皮肤病变颜色
检查皮肤颜色时，保健从业人员应注意患者皮肤的自然颜色会改变颜色的外观。
红色皮肤（红皮病）可能是一些炎症或感染性疾病的表现。皮肤肿瘤也经常呈现出红或粉红色。浅表血管的疾病，如葡萄酒色痣也常呈现出红色。
橙色皮肤最常见于高胡萝卜素血症。由于饮食摄入过量beta-胡萝卜素后沉积于皮肤的一种良性状态。
绿色指甲提示铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa感染。
紫色皮肤常见于皮下出血或血管炎。血管源性皮疹或肿瘤，如Kaposi肉瘤和血管瘤也可呈现紫色。眼睑淡紫色或暗紫红色皮疹是皮肌炎的特征性表现。
蓝色、银色和灰色在皮肤上出现，可能是药物或金属沉积的表现，如米诺环素、胺碘酮、金属银（银质沉着病）沉积。局部缺血的皮肤呈现紫色或灰色。深部皮肤痣呈现蓝色。
黑色皮疹可能是由黑素细胞组成，如痣和黑色素瘤。 黑色焦痂是坏死表皮聚集而成，常见于梗死部位，多由感染引起（如炭疽、侵入血管壁的真菌感染包括 Rhizopus, 脑膜炎球菌血症），钙过敏、动脉功能不全或血管炎均可引起。
皮肤病变的其他临床体征
皮肤划痕征（皮肤划纹症）是局部压力作用于皮肤（例如，抚摸或抓挠皮肤）后，划痕区出现风团。多达5%的正常人可出现此征，这可能是物理性荨麻疹的表现形式之一。
Darier征是摩擦皮肤后出现局部快速水肿反应。可见于色素性荨麻疹或肥大细胞增多症。
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尼氏征表现为轻微压力作用于外观正常的皮肤就引起表皮剥脱，可见于中毒性表皮坏死松解症 和一些自身免疫性大疱性疾病。
Auspitz征是指刮除银屑病斑块表面鳞屑后出现点状出血。
Koebner现象表现为正常皮肤损伤后（如搔抓、摩擦、注射）也出现同样皮疹。这种现象常见于银屑病及，也可出现在扁平苔藓，常形成线状损害。